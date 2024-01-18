Активная оборона или большое наступление? Эксперт рассказал о двух вариантах действий ВС РФ в 2024 году
До президентских выборов нельзя идти в наступление, не имея уверенности, что оно приведет к запланированным результатам. Но к апрелю у РФ не останется других вариантов, кроме как начинать активный этап боевых действий. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Вероятно, план боевых действий Украины на 2024 год будет состоять из нескольких этапов. Весной ВСУ будут пытаться уплотнить и удержать фронт. В сентябре-октябре 2024 года Киев рассчитывает получить немецкие ракеты TAURUS и истребители F-16, чтобы ударить по военным объектам МО РФ и пойти в новое наступление, рассказал эксперт.
Если планы противника именно таковы, то фактически у России есть только два варианта действий. Первый вариант подразумевает, что ВС РФ продолжат вести активную оборону и прощупывать слабые места в позициях противника, наращивая свой ВПК, добавил он.
"Но России в наращивании ее военной мощи могут помочь только Северная Корея и Иран. А Украине будет помогать 51 государство. То есть противник однозначно произведет к середине 2024 года больше ракет, снарядов и дронов, чем это можем сделать мы", - подчеркнул Подлесный.
Так что у России остается второй вариант — активизировать боевые действия после проведения президентских выборов. Потому что с политической точки зрения начинать наступление до выборов нецелесообразно, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 14:20Тарик Незалежко: Пока ВСУ разоряют Одессу, Киев превращается в ТбилисиВ Германии сейчас находится 1,3 миллиона украинцев. Представьте, что начнется, когда они узнают, что Евросоюз является соучастником той трагедии, которая произошла на Украине. У вас живут люди, которые будут вас ненавидеть, считает политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко