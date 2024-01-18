https://ukraina.ru/20240118/1052752453.html

Активная оборона или большое наступление? Эксперт рассказал о двух вариантах действий ВС РФ в 2024 году

Активная оборона или большое наступление? Эксперт рассказал о двух вариантах действий ВС РФ в 2024 году - 18.01.2024 Украина.ру

Активная оборона или большое наступление? Эксперт рассказал о двух вариантах действий ВС РФ в 2024 году

До президентских выборов нельзя идти в наступление, не имея уверенности, что оно приведет к запланированным результатам. Но к апрелю у РФ не останется других вариантов, кроме как начинать активный этап боевых действий. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-01-18T06:30

2024-01-18T06:30

2024-01-18T06:30

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Вероятно, план боевых действий Украины на 2024 год будет состоять из нескольких этапов. Весной ВСУ будут пытаться уплотнить и удержать фронт. В сентябре-октябре 2024 года Киев рассчитывает получить немецкие ракеты TAURUS и истребители F-16, чтобы ударить по военным объектам МО РФ и пойти в новое наступление, рассказал эксперт.Если планы противника именно таковы, то фактически у России есть только два варианта действий. Первый вариант подразумевает, что ВС РФ продолжат вести активную оборону и прощупывать слабые места в позициях противника, наращивая свой ВПК, добавил он.Так что у России остается второй вариант — активизировать боевые действия после проведения президентских выборов. Потому что с политической точки зрения начинать наступление до выборов нецелесообразно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052740033.html

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новости, россия, украина, сво, наступление, оборона, впк, поставки, вооружение, ракеты, вс рф, всу