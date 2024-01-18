"Будет состоять из четырёх этапов": полковник Подлесный раскрыл план боевых действий Украины на 2024 год - 18.01.2024 Украина.ру
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"Будет состоять из четырёх этапов": полковник Подлесный раскрыл план боевых действий Украины на 2024 год
"Будет состоять из четырёх этапов": полковник Подлесный раскрыл план боевых действий Украины на 2024 год - 18.01.2024 Украина.ру
"Будет состоять из четырёх этапов": полковник Подлесный раскрыл план боевых действий Украины на 2024 год
План боевых действий Украины на 2024 год вероятно будет состоять из четырех этапов. К осени 2024 года ВСУ рассчитывают получить ракеты "Таурус" и истребители F-16, чтобы ударить по России и пойти в новое наступление. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-01-18T06:00
2024-01-18T06:00
новости
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наступление
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вооружение
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вс рф
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Недавние утечки информации говорят о том, что план боевых действий Украины на 2024 год будет состоять из четырех этапов. Первый этап — это март и апрель, когда ВСУ будут пытаться уплотнить фронт, чтобы истощить наступательные возможности ВС РФ, рассказал эксперт.Второй этап — это апрель и август. К этому времени на Украину должны подойти 70% поставок артиллерийских снарядов. На этом этапе Киев рассчитывает осуществить гибкую оборону с точечными ударами и прощупыванием слабых мест, добавил он.После этого наступит четвертый этап, когда полностью укомплектованная и вооруженная армия Украины пойдет в очередное наступление и попытается нанести России серьезный урон, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240117/1052740914.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, сво, наступление, поставки, вооружение, оборона, вс рф, всу, ракеты, f-16, "taurus"
Новости, Россия, Украина, СВО, наступление, поставки, вооружение, оборона, ВС РФ, ВСУ, ракеты, F-16, "Taurus"

"Будет состоять из четырёх этапов": полковник Подлесный раскрыл план боевых действий Украины на 2024 год

06:00 18.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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План боевых действий Украины на 2024 год вероятно будет состоять из четырех этапов. К осени 2024 года ВСУ рассчитывают получить ракеты "Таурус" и истребители F-16, чтобы ударить по России и пойти в новое наступление. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Недавние утечки информации говорят о том, что план боевых действий Украины на 2024 год будет состоять из четырех этапов. Первый этап — это март и апрель, когда ВСУ будут пытаться уплотнить фронт, чтобы истощить наступательные возможности ВС РФ, рассказал эксперт.
Второй этап — это апрель и август. К этому времени на Украину должны подойти 70% поставок артиллерийских снарядов. На этом этапе Киев рассчитывает осуществить гибкую оборону с точечными ударами и прощупыванием слабых мест, добавил он.
"Третий этап — это сентябрь и октябрь. ВСУ рассчитывают дестабилизировать нашу оборону. К тому времени к ним должны поступить "Таурусы" и F-16, чтобы они попытались нанести ракетные удары по всем нашим военным объектам в радиусе действия этих боеприпасов (а это целых 500 километров)", - подчеркнул Подлесный.
После этого наступит четвертый этап, когда полностью укомплектованная и вооруженная армия Украины пойдет в очередное наступление и попытается нанести России серьезный урон, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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06:00"Будет состоять из четырёх этапов": полковник Подлесный раскрыл план боевых действий Украины на 2024 год
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