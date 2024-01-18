Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией

НАТО проиграли на Украине, поэтому пытаются напугать Россию и Белоруссию, милитаризируя границы. Германия по науськиванию США и в целях личной выгоды нарушает все соглашения с Москвой