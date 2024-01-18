"Будет состоять из четырёх этапов": полковник Подлесный раскрыл план боевых действий Украины на 2024 год
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
План боевых действий Украины на 2024 год вероятно будет состоять из четырех этапов. К осени 2024 года ВСУ рассчитывают получить ракеты "Таурус" и истребители F-16, чтобы ударить по России и пойти в новое наступление. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Недавние утечки информации говорят о том, что план боевых действий Украины на 2024 год будет состоять из четырех этапов. Первый этап — это март и апрель, когда ВСУ будут пытаться уплотнить фронт, чтобы истощить наступательные возможности ВС РФ, рассказал эксперт.
Второй этап — это апрель и август. К этому времени на Украину должны подойти 70% поставок артиллерийских снарядов. На этом этапе Киев рассчитывает осуществить гибкую оборону с точечными ударами и прощупыванием слабых мест, добавил он.
"Третий этап — это сентябрь и октябрь. ВСУ рассчитывают дестабилизировать нашу оборону. К тому времени к ним должны поступить "Таурусы" и F-16, чтобы они попытались нанести ракетные удары по всем нашим военным объектам в радиусе действия этих боеприпасов (а это целых 500 километров)", - подчеркнул Подлесный.
После этого наступит четвертый этап, когда полностью укомплектованная и вооруженная армия Украины пойдет в очередное наступление и попытается нанести России серьезный урон, заключил собеседник Украина.ру.
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