Изменить Россию. Как стала возможной Переяславская Рада - 18.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240118/1022285879.html
Изменить Россию. Как стала возможной Переяславская Рада
Изменить Россию. Как стала возможной Переяславская Рада - 18.01.2024 Украина.ру
Изменить Россию. Как стала возможной Переяславская Рада
8 января исполнилось 370 лет со дня торжественной присяги запорожского казачества русскому царю (тогда это был Алексей Михайлович) во время Генерального военного совета (рады) в Переяславле. Согласие Москвы на этот акт было дано после шести лет переговоров (не считая того, что такие прошения подавались ещё в XVI веке).
2024-01-18T16:03
2024-01-18T16:03
история
история
история украины
московское царство
xvii век
богдан хмельницкий
речь посполитая
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103027/00/1030270056_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_3b20b570985c0cc0bacb2155e4eac725.jpg
Обычно в этом контексте говорят о крестьянско-казацкой войне во главе с Богданом Хмельницким. Но война совершенно не обязательно должна была привести к Переяславской Раде. Хмельницкий в принципе не собирался отделяться от Польши (у него вообще был частный конфликт с соседним шляхтичем), а если бы и собрался, то выбор в пользу Москвы предопределён не был — он вел переговоры также со Стамбулом, Бахчисараем и даже со Стокгольмом. Так что выбор покровителя был широк. Более того, изначально договоренности были именно с Крымом, и первые победы были в немалой степени одержаны при помощи татарской конницы.В общем, при всех факторах, которые подталкивали Украину к России (историческое и религиозное родство), инициативы самой Украины было мало. Должны были созреть условия для активной политики на юго-западном направлении в самой России. И в царствование Алексея Михайловича такие условия действительно созрели.1. К концу 1640-х годов в Московском царстве была преодолена "детская болезнь демократии". Боярская аристократия, которая симпатизировала польскому республиканскому устройству, окончательно осознала, что осталась в гордом одиночестве: ни податные сословия, ни дворянство, ни церковь идею демократизации (а точнее — превращения аристократии в магнатерию) не поддержали.С другой стороны, свою роль сыграл относительно либеральный характер правления первых Романовых, а также то, что "Соляной бунт" показал, чем грозит ситуация, когда бояре окажутся один на один со слегка недовольной общественностью (фактического правителя боярина Бориса Морозова спасло тогда только заступничество царя).Само по себе это обстоятельство имело значение как идеологическое, так и чисто политическое — вопрос о возможности равноправного объединения с Польшей более не подымался.2. Стабилизировалась внутриполитическая ситуация после "Соляного бунта" 1648 года.Кстати, укрепившееся в результате бунта представление о необходимости учёта мнения общественности, заставило принимать решение о вмешательстве в украинский кризис на Земском Соборе 1653 года. Вмешательство означало войну с Польшей, что требовало значительных усилий от всех сословий. Тут надо было не просто поставить общественность в известность, но и заручиться поддержкой земства, с тем, чтобы обезопасить себе тыл.Есть основания полагать, что царское правительство рассчитывало на несколько иной исход Собора – расширение России всегда шло через силу, преодолевая сопротивление власти.Повод для войны был найден самый обычный, причём не "освобождение православных", как мы могли бы сейчас подумать, а "оскорбление царского величества" — поляки в официальных документах регулярно сокращали титулы царя (честно говоря, ничего особенно нового в этом не было — дипломатические конфликты с Польшей по этой причине продолжались со времён Ивана Грозного).3. В том, что русские цари считали территорию бывшего Киевского княжества своей вотчиной и стремились к восстановлению контроля над ней, тоже ничего нового не было. Тот же Иван Грозный, ведя переговоры с Речью Посполитой об участии своём или Фёдора Ивановича в выборах короля, просил себе в удел Киев.Другое дело — военно-дипломатические возможности. В данном случае у России появился сильный союзник, который фактически уже занимал территорию, за которую шла борьба. То есть перед русской армией не стояла задача захвата территории.4. Имело место и чисто военное усиление России.С одной стороны, экономическая ситуация в стране действительно стабилизировалась, росло население, росли площади обрабатываемых земель.Правда, финансовая система была несбалансированной. "Соляной бунт" был следствием прогрессивной, но не воспринятой обществом налоговой реформы.На первый взгляд экономический рост на военной мощи не отразился. Мобилизационные возможности России времен Алексея Михайловича не слишком отличались от таковых же при Михаиле Фёдоровиче — около 90 тыс. человек. Однако качество этой армии было уже другим — в результате проводимой царём военной реформы на порядок увеличилась численность "полков нового строя" — солдатских и рейтарских (конные войска, состоявшие преимущественно из иностранцев. — Авт.). Причём они были постоянным, а не нанимались на время боевых действий. В составе их были уже, в основном, русские, а не иностранцы, причём не только солдаты, но и офицеры. Между тем, содержание наёмной армии стоило намного больше, чем дворянской кавалерии и стрельцов (они, конечно, тоже получали царское жалование, но кормились сами).5. Важнейшим фактором был религиозный.Во-первых, Алексей Михайлович был человеком глубоко верующим.Во-вторых, в это время в России ширилось движение "ревнителей православия" (потом многие его лидеры стали раскольниками). Если до возникновения этого движения тема защиты православия была элементом государственной идеологии, то теперь — и государственной политики. Влияние "ревнителей" на власть было очень велико, ведь к их числу относился даже духовник царя Стефан Вонифатьев.В-третьих, в рамках проводимой патриархом Никоном церковной реформы в Москву понаехало множество представителей "греческой" церкви (в том числе, например, патриарх Паисий). Именно они, а вовсе не доморощенные сторонники концепции "Третьего Рима" наиболее активно убеждали царя в необходимости воссоздания православного царства (правда, они имели в виду освобождение Константинополя и Гроба Господня, но до этого было далеко, а до Киева — близко). Кстати, патриарх Никон активно переписывался с Богданом Хмельницким…Примечательно то, что никаких попыток дипломатического урегулирования кризиса не предпринималось, хотя началу войны предшествовали переговоры о… совместной с Польшей и Австрией войне против Блистательной Порты!Собственно, только сочетание этих факторов (внутриполитических, экономических, военных и идеологических) позволило России, в конце концов, включиться в борьбу за Украину.
https://ukraina.ru/20230319/1044403827.html
https://ukraina.ru/20230307/1044114723.html
https://ukraina.ru/20240106/1052524017.html
https://ukraina.ru/20230424/1045513310.html
московское царство
речь посполитая
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103027/00/1030270056_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_22c81c7deee3362e595d1eafaf7e5bc5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, московское царство, xvii век, богдан хмельницкий, речь посполитая, православие
История, История, история Украины, Московское царство, XVII век, Богдан Хмельницкий, Речь Посполитая, Православие

Изменить Россию. Как стала возможной Переяславская Рада

16:03 18.01.2024
 
© rushist.comПереяславская рада 1654 года
Переяславская рада 1654 года
© rushist.com
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
8 января исполнилось 370 лет со дня торжественной присяги запорожского казачества русскому царю (тогда это был Алексей Михайлович) во время Генерального военного совета (рады) в Переяславле. Согласие Москвы на этот акт было дано после шести лет переговоров (не считая того, что такие прошения подавались ещё в XVI веке).
Обычно в этом контексте говорят о крестьянско-казацкой войне во главе с Богданом Хмельницким. Но война совершенно не обязательно должна была привести к Переяславской Раде. Хмельницкий в принципе не собирался отделяться от Польши (у него вообще был частный конфликт с соседним шляхтичем), а если бы и собрался, то выбор в пользу Москвы предопределён не был — он вел переговоры также со Стамбулом, Бахчисараем и даже со Стокгольмом. Так что выбор покровителя был широк. Более того, изначально договоренности были именно с Крымом, и первые победы были в немалой степени одержаны при помощи татарской конницы.
В общем, при всех факторах, которые подталкивали Украину к России (историческое и религиозное родство), инициативы самой Украины было мало. Должны были созреть условия для активной политики на юго-западном направлении в самой России. И в царствование Алексея Михайловича такие условия действительно созрели.
1. К концу 1640-х годов в Московском царстве была преодолена "детская болезнь демократии". Боярская аристократия, которая симпатизировала польскому республиканскому устройству, окончательно осознала, что осталась в гордом одиночестве: ни податные сословия, ни дворянство, ни церковь идею демократизации (а точнее — превращения аристократии в магнатерию) не поддержали.
С другой стороны, свою роль сыграл относительно либеральный характер правления первых Романовых, а также то, что "Соляной бунт" показал, чем грозит ситуация, когда бояре окажутся один на один со слегка недовольной общественностью (фактического правителя боярина Бориса Морозова спасло тогда только заступничество царя).
19 марта 2023, 07:57История
"Тишайший" гром побед и реформ
Само по себе это обстоятельство имело значение как идеологическое, так и чисто политическое — вопрос о возможности равноправного объединения с Польшей более не подымался.
2. Стабилизировалась внутриполитическая ситуация после "Соляного бунта" 1648 года.
Кстати, укрепившееся в результате бунта представление о необходимости учёта мнения общественности, заставило принимать решение о вмешательстве в украинский кризис на Земском Соборе 1653 года. Вмешательство означало войну с Польшей, что требовало значительных усилий от всех сословий. Тут надо было не просто поставить общественность в известность, но и заручиться поддержкой земства, с тем, чтобы обезопасить себе тыл.
Есть основания полагать, что царское правительство рассчитывало на несколько иной исход Собора – расширение России всегда шло через силу, преодолевая сопротивление власти.
Повод для войны был найден самый обычный, причём не "освобождение православных", как мы могли бы сейчас подумать, а "оскорбление царского величества" — поляки в официальных документах регулярно сокращали титулы царя (честно говоря, ничего особенно нового в этом не было — дипломатические конфликты с Польшей по этой причине продолжались со времён Ивана Грозного).
7 марта 2023, 18:01История
Тайная миссия первопечатника. Средневековый детектив
3. В том, что русские цари считали территорию бывшего Киевского княжества своей вотчиной и стремились к восстановлению контроля над ней, тоже ничего нового не было. Тот же Иван Грозный, ведя переговоры с Речью Посполитой об участии своём или Фёдора Ивановича в выборах короля, просил себе в удел Киев.
Другое дело — военно-дипломатические возможности. В данном случае у России появился сильный союзник, который фактически уже занимал территорию, за которую шла борьба. То есть перед русской армией не стояла задача захвата территории.
4. Имело место и чисто военное усиление России.
С одной стороны, экономическая ситуация в стране действительно стабилизировалась, росло население, росли площади обрабатываемых земель.
Правда, финансовая система была несбалансированной. "Соляной бунт" был следствием прогрессивной, но не воспринятой обществом налоговой реформы.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
6 января, 08:00История
Богдан Хмельницкий: первый и единственный украинский князьБогдан Хмельницкий, с точки зрения современной идеологической доктрины, персонаж контраверсийный – и надо бы его забыть, потому что он был против европейской интеграции, но он был руководителем действительно массового движения и одерживал реальные победы, а "битвы под Конотопом". Вопрос этот решат в конце концов. Но пока Хмельницкий на коне
На первый взгляд экономический рост на военной мощи не отразился. Мобилизационные возможности России времен Алексея Михайловича не слишком отличались от таковых же при Михаиле Фёдоровиче — около 90 тыс. человек. Однако качество этой армии было уже другим — в результате проводимой царём военной реформы на порядок увеличилась численность "полков нового строя" — солдатских и рейтарских (конные войска, состоявшие преимущественно из иностранцев. — Авт.). Причём они были постоянным, а не нанимались на время боевых действий. В составе их были уже, в основном, русские, а не иностранцы, причём не только солдаты, но и офицеры. Между тем, содержание наёмной армии стоило намного больше, чем дворянской кавалерии и стрельцов (они, конечно, тоже получали царское жалование, но кормились сами).
5. Важнейшим фактором был религиозный.
Во-первых, Алексей Михайлович был человеком глубоко верующим.
Во-вторых, в это время в России ширилось движение "ревнителей православия" (потом многие его лидеры стали раскольниками). Если до возникновения этого движения тема защиты православия была элементом государственной идеологии, то теперь — и государственной политики. Влияние "ревнителей" на власть было очень велико, ведь к их числу относился даже духовник царя Стефан Вонифатьев.
Портрет патриарха Никона с клиром (Д. Вухтерс(?), 1660—1665 годы). Википедия
24 апреля 2023, 08:01История
Раскол и Украина
В-третьих, в рамках проводимой патриархом Никоном церковной реформы в Москву понаехало множество представителей "греческой" церкви (в том числе, например, патриарх Паисий). Именно они, а вовсе не доморощенные сторонники концепции "Третьего Рима" наиболее активно убеждали царя в необходимости воссоздания православного царства (правда, они имели в виду освобождение Константинополя и Гроба Господня, но до этого было далеко, а до Киева — близко). Кстати, патриарх Никон активно переписывался с Богданом Хмельницким…
Примечательно то, что никаких попыток дипломатического урегулирования кризиса не предпринималось, хотя началу войны предшествовали переговоры о… совместной с Польшей и Австрией войне против Блистательной Порты!
Собственно, только сочетание этих факторов (внутриполитических, экономических, военных и идеологических) позволило России, в конце концов, включиться в борьбу за Украину.
 
ИсторияИсторияистория УкраиныМосковское царствоXVII векБогдан ХмельницкийРечь ПосполитаяПравославие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января
17:52"Всё чаще отбивается от рук". Лавров рассказал, как Запад пытается сделать Зеленского более покладистым
17:49Украинцев отказываются лечить без справки из военкомата - СМИ
17:48Ростислав Ищенко: Россия переварила казацкую Малороссию за 150 лет, новым регионам хватит и полвека
17:15В Крыму открыли головное отделение Сбербанка
17:14Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
17:01Скандальная художница и разворовывание армии. На Украине коррупция убила любовь
16:47Начнут ли США войну с Ираном, будет ли второй фронт на Тайване и что готовят в Красном море - Стариков
16:47Умеров пожаловался на снарядный голод в "Артиллерийскую коалицию"
16:43Алексей Самойлов: Даже если ВСУ прикроют Харьков бетоном, "второй фронт" Украины останется незащищенным
16:20Французский политик призвал строить больницы, а не вооружать Украину
16:01"За тем углом зрада": в Одессе раскрыли банду настройщиков российских телеканалов
15:48Незаменимы в бою. Пять любимых видов оружия российских штурмовых групп
15:17Страсти по Богдану. Почему в Киеве еще стоит памятник Хмельницкому
15:08"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме
14:40Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию
14:40Алексей Живов: Россия свернёт голову ВСУ в Крынках и непредсказуемо освободит Правобережье Днепра
14:39"Узбеки Москвы" открестились от русофоба Баратова
14:29Очень хрупкий мир. Пакистанский кризис в глобальном контексте
13:57Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Лента новостейМолния