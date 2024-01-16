https://ukraina.ru/20240116/1052715935.html

Цена на нефть растёт, рекорды "Газпрома". Хроника энергетической войны

Цена на нефть растёт, рекорды "Газпрома". Хроника энергетической войны - 16.01.2024 Украина.ру

Цена на нефть растёт, рекорды "Газпрома". Хроника энергетической войны

Уже четыре танкера с катарским газом отказались от маршрута через Суэцкий канал на фоне дальнейшей эскалации ситуации в регионе, после того, как силы США и Британии нанесли воздушные удары по хуситам

2024-01-16T12:03

2024-01-16T12:03

2024-01-16T12:03

хроника энергетической войны

эксклюзив

нефть

спг

газпром

россия

китай

александр новак

сила сибири

газ

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QatarEnergy приостанавливает перевозки СПГ через Красное мореКатарская государственная компания QatarEnergy приостанавливает перевозки сжиженного природного газа (СПГ) через Красное море. Об этом 15 января сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на источники.Компания приняла решение отказаться от использования этого маршрута до получения рекомендаций по безопасности – в связи с действиями йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов), которое с середины ноября 2023 года атакует в Красном море коммерческие суда, которые считает связанными с Израилем.QatarEnergy перенаправит свои грузы через мыс Доброй Надежды на юге Африки, если проход через Красное море останется небезопасным. При этом компания подчёркивает, что не останавливала производство СПГ.Агентство также отмечает, что уже четыре танкера-газовоза были задержаны с 13-14 января 2024 года на фоне дальнейшей эскалации ситуации в регионе, после того, как американские и британские войска нанесли ряд воздушных ударов по силам хуситов.По данным системы отслеживания судов LSEG, суда Al Ghariya, Al Huwaila и Al Nuaman загрузились в Рас-Лаффане в Катаре и далее направились в сторону Суэцкого канала, однако 14 января остановились у побережья Омана.13 января газовоз Al Rekayyat остановился на своем маршруте в Красном море.На фоне военных действий в Красном море, 12 января 2024 года цены на нефть повысились на 2%. В тот же день фьючерсы на природный газ подорожали на 6,97%, однако уже 15 января они упали на 5,04%.При этом с 1 по 11 января 2024 года количество судов, прошедших через Суэцкий канал, сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью египетскому телеканалу ON.В связи с этим доходы Суэцкого канала уменьшились на 40% – несмотря на то, что стоимость морских перевозок по каналу возросла на 310% с ноября 2023 года из-за атак хуситов на суда в Красном море.Напомним, шиитское движение "Ансар Алла" осуществило более 20 обстрелов по кораблям в Красном море, которые направлялись в Израиль и обратно.В ответ на это США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в ночь на 12 января, что вызвало негодование со стороны хуситов и их представителей, назвавших эти удары террористическим актом и неоправданной агрессией.При этом 15 января заместитель руководителя пресс-службы движения "Ансар Алла" Насреддин Амерв интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил, что хуситы будут атаковать американские суда в Красном море наряду с израильскими.Страны Евросоюза построили 17 ГВт новой ветроэнергетики в 2023 годуСтраны Европейского Союза в 2023 году построили 17 ГВт новых ветроэнергетических установок (ВЭУ), что немного больше, чем в 2022-м (15 ГВт). Об этом сообщили в ассоциации WindEurope. На суше были построены ВЭУ на 14 ГВт, на море – 3 ГВт.Однако отраслевой альянс отметил, что это значительно меньше, чем предусмотрено целями ЕС до 2030 года, согласно которым ежегодно нужно строить 30 ГВт новых ветроэнергетических мощностей.Ранее отмечалось, что рост затрат оказал пагубное влияние на инвестиции в ветровые проекты, а политика некоторых государств-членов препятствовала их внедрению.По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в странах ЕС в период до 2028 года прогнозируется ввод новых мощностей на уровне 23 ГВт/год. В минувшем году больше всех мощностей построила Германия, далее Нидерланды и Швеция.В частности, в Нидерландах была введена крупнейшая в мире ВЭС Hollandse Kust Zuid на 1,5 ГВт.Ветер в 2023 году обеспечил 19% всей электроэнергии, произведенной в Европе, при этом гидроэнергетика дала 13%, солнечные электростанции – 8%, энергия биомассы – 3%.Всего возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в общей сложности обеспечили 44% произведенной в Евросоюзе электроэнергии. Доля ветроэнергии в потреблении ЕС составила в 2022 году 15%, в 2023-м – 17%.Однако производство ветровой энергии в ЕС в первом полугодии 2023 года выросло всего на 4,8% (+10 ТВтч) по сравнению с тем же периодом 2022-го, что является довольно скромным показателем. Правда, погодные условия в июле 2023 года привели к тому, что выработка электроэнергии на 22% (5,5 ТВтч) превысила показатель июля 2022-го.При этом первые шесть месяцев 2023 года в ЕС произошло ощутимое увеличение доли солнечной энергетики: Германия добавила 6,5 ГВт (+10%) новых солнечных мощностей, Польша – более 2 ГВт (+17%), Бельгия – не менее 1,2 ГВт (+19%), Италия установила 2,5 ГВт солнечной энергии (по сравнению с 3 ГВт за весь 2022 год).В отстающих от тренда – Франция, которая добавила около 600 МВт в первом квартале 2023-го, что лишь немного превышает показатель за тот же период 2022 года.Газпром установил очередной рекорд суточных поставок газа в КитайГазпром обновил рекорд поставок газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири – 1". Об этом российская компания сообщила в своем Telegram-канале 13 января 2024 года."12 января 2024 года Газпром установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, поставка по газопроводу "Сила Сибири – 1" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании.Предыдущие рекорды были установлены 3 января и 2 января, сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 год", – сказано в сообщении.Таким образом, рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири – 1" обновлён уже трижды с начала 2024 года. В 2023-м рекорды обновлялись девять раз.Рекорды трубопроводных поставок газа конца 2023 и начала 2024 годов обусловлены сильными холодами, которые прокатились по Китаю с конца ноября 2023 года, затем последовало еще несколько волн холода. Текущая зима в Китае стала самой холодной за последние 70 лет.Контракт на поставку 38 миллиардов кубометров российского трубопроводного газа в год по "Восточному маршруту" ("Сила Сибири – 1") в течение 30 лет Газпром и китайская государственная компания CNPC подписали в мае 2014 года.В декабре 2019-го была запущена первая очередь магистрального газопровода "Сила Сибири – 1" – от Чаяндинского месторождения в республике Саха (Якутия) до границы с Китаем в Амурской области.С того момента мощность газопровода последовательно наращивалась по мере обустройства его базовых месторождений, увеличения компрессорных мощностей на российской стороне и развития принимающих мощностей в Китае.В декабре 2022 года газопровод "Сила Сибири – 1" начал работать на всей своей протяженности – был запущен участок от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения.В 2023 году по "Силе Сибири – 1" в Китай должно было быть поставлено 22 млрд кубометров газа, но уже осенью стало понятно, что плановый показатель будет превышен, как и годом ранее. Так, в 2022 году по этому маршруту было поставлено 15,4 млрд кубометров газа (при плане в 15 млрд), а в 2023-м – 22,7 млрд кубометров (при плане 22 млрд).К 2025 году газопровод "Сила Сибири – 1" должен выйти на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год. Осенью 2023-го в Газпроме допускали, что в ближайшее время с Китаем может быть достигнута договоренность об увеличении поставок газа по "Силе Сибири – 1" сверх проектной мощности.Российская компания ранее обсуждала с CNPC возможность увеличения прокачки до 44 миллиардов кубометров в год, а ещё раньше озвучивалась возможность транспортировки по газопроводу до 60 млрд кубометров газа в год.У Газпрома и CNPC есть окончательные договоренности и по "Дальневосточному маршруту" (ранее проект магистрального газопровода "Сила Сибири – 3"). 25-летний договор купли-продажи 10 миллиардов кубометров газа в год по этому маршруту был подписан в феврале 2022-го.Ожидается, что поставки газа по нему будут запущены самое позднее в 2027 году.При этом "Западный маршрут" (газопроводы "Сила Сибири – 2" в России и "Союз Восток" в Монголии) пока остаётся в подвешенном состоянии, долгосрочный контракт с CNPC по данному маршруту продолжает обсуждаться. Планируемая экспортная мощность "Западного маршрута" – 50 миллиардов кубометров газа в год.Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии по энергетике, состоявшегося 15 декабря 2023 года, сообщил, что Газпром и CNPC ведут переговоры по условиям поставок газа по "Силе Сибири – 2", стороны могут договориться "в кратчайшие сроки".При этом строительство самого газопровода "Сила Сибири – 2", который также соединит газотранспортные системы (ГТС) запада и востока России, уже запланировано российской стороной. Ранее Александр Новак говорил, что объединение восточной и западной ГТС РФ может быть достигнуто к 2030-2032 годам.

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Олег Хавич

эксклюзив, нефть, спг, газпром, россия, китай, александр новак, сила сибири, газ