Кулеба призвал ВСУшников "сражаться лопатами", ему посоветовали другой фильм про войну - 16.01.2024 Украина.ру
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Кулеба призвал ВСУшников "сражаться лопатами", ему посоветовали другой фильм про войну
Кулеба призвал ВСУшников "сражаться лопатами", ему посоветовали другой фильм про войну - 16.01.2024 Украина.ру
Кулеба призвал ВСУшников "сражаться лопатами", ему посоветовали другой фильм про войну
Если у украинской армии закончится оружие, она будет сражаться лопатами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC
2024-01-16T11:54
2024-01-16T11:54
новости
украина
сша
дмитрий кулеба
оружие
всу
пентагон
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Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом, сообщил на прошлой неделе генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч. Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.Кулеба назвал это "дезинформацией России" и призвал "верить в Украину".Депутат Верховной Рады Максим Бужанский предложил Кулебе посмотреть ещё какие-нибудь фильмы про войну.После эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года западное оружие, переданное ранее Украине, активно применяется на Ближнем Востоке.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что "коррумпированные власти Украины и раньше торговали всем, что получили". Медведев предостерёг, что в дальнейшем ситуация только ухудшится. "Ждите на чёрном рынке ракеты, танки и самолёты из Киева".В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Израиль не может передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасения, что она может попасть в руки Ирана и использоваться против израильтян.Ранее Нетаньяху в интервью изданию The Jerusalem Post уже заявлял о своих опасениях о последствиях передачи Киеву вооружений. По его словам, это уже произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ".
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новости, украина, сша, дмитрий кулеба, оружие, всу, пентагон
Новости, Украина, США, Дмитрий Кулеба, оружие, ВСУ, Пентагон

Кулеба призвал ВСУшников "сражаться лопатами", ему посоветовали другой фильм про войну

11:54 16.01.2024
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Если у украинской армии закончится оружие, она будет сражаться лопатами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC
"Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами", - заявил Кулеба.
Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом, сообщил на прошлой неделе генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч. Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.
По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.
Кулеба назвал это "дезинформацией России" и призвал "верить в Украину".
Депутат Верховной Рады Максим Бужанский предложил Кулебе посмотреть ещё какие-нибудь фильмы про войну.
"Про воевать лопатами это очень трогательно, но наверно будет лучше, если министр иностранных дел Кулеба посмотрит ещё какой-нибудь фильм про войну, а не только "Цитадель" Михалкова. С её черенками от лопат", - написал Бужанский.
После эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года западное оружие, переданное ранее Украине, активно применяется на Ближнем Востоке.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что "коррумпированные власти Украины и раньше торговали всем, что получили". Медведев предостерёг, что в дальнейшем ситуация только ухудшится. "Ждите на чёрном рынке ракеты, танки и самолёты из Киева".
В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Израиль не может передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасения, что она может попасть в руки Ирана и использоваться против израильтян.
Ранее Нетаньяху в интервью изданию The Jerusalem Post уже заявлял о своих опасениях о последствиях передачи Киеву вооружений. По его словам, это уже произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ".
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 15:53
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НовостиУкраинаСШАДмитрий КулебаоружиеВСУПентагон
 
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