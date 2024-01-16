https://ukraina.ru/20240116/1052715110.html

Кулеба призвал ВСУшников "сражаться лопатами", ему посоветовали другой фильм про войну

Кулеба призвал ВСУшников "сражаться лопатами", ему посоветовали другой фильм про войну - 16.01.2024 Украина.ру

Кулеба призвал ВСУшников "сражаться лопатами", ему посоветовали другой фильм про войну

Если у украинской армии закончится оружие, она будет сражаться лопатами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC

2024-01-16T11:54

2024-01-16T11:54

2024-01-16T11:54

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Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом, сообщил на прошлой неделе генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч. Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.Кулеба назвал это "дезинформацией России" и призвал "верить в Украину".Депутат Верховной Рады Максим Бужанский предложил Кулебе посмотреть ещё какие-нибудь фильмы про войну.После эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года западное оружие, переданное ранее Украине, активно применяется на Ближнем Востоке.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что "коррумпированные власти Украины и раньше торговали всем, что получили". Медведев предостерёг, что в дальнейшем ситуация только ухудшится. "Ждите на чёрном рынке ракеты, танки и самолёты из Киева".В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Израиль не может передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасения, что она может попасть в руки Ирана и использоваться против израильтян.Ранее Нетаньяху в интервью изданию The Jerusalem Post уже заявлял о своих опасениях о последствиях передачи Киеву вооружений. По его словам, это уже произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ".

https://ukraina.ru/20240112/1052659209.html

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новости, украина, сша, дмитрий кулеба, оружие, всу, пентагон