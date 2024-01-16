https://ukraina.ru/20240116/1052714892.html

Воевать лопатами, никаких переговоров. Главное из интервью главы МИД Украины Кулебы

Воевать лопатами, никаких переговоров. Главное из интервью главы МИД Украины Кулебы - 16.01.2024 Украина.ру

Воевать лопатами, никаких переговоров. Главное из интервью главы МИД Украины Кулебы

Из интервью телеканалу АВС человека, считающего себя министром иностранных дел Украины, украинские СМИ выжали главную ценную мысль: "даже если у нас кончится оружие, мы будем сражаться лопатами"

2024-01-16T12:14

2024-01-16T12:14

2024-01-16T13:07

эксклюзив

мид украины

дмитрий кулеба

переговоры

война

мир

запад

военная помощь

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Вариант взять лопаты и восстанавливать страну не рассматривается — не для того Кулеба министром стал, чтобы что-то полезное делать.Главная тема интервью — продолжение западной помощи Украине.Не то чтобы Украине реально угрожало прекращение этой помощи — никто её на произвол судьбы не бросит, в случае любых невыгодных для Запада подвижек на фронте финансирование будет немедленно восстановлено. Однако нынешняя ситуация вялотекущей кампании работает в пользу Запада: конфликт продолжается, Россия тратит свои ресурсы, а Украина… Украина, вообще-то, никого не интересует.Нет особых рисков и для нынешнего режима — не для того устраивался Майдан, чтобы на Украине останавливалась демократия. Напомним, в 1996 году Европа признала украинскую сверхпрезидентскую систему необычайно демократической. Почему? Потому что только таким образом можно было, игнорируя мнение общественности, провести демократические рыночные реформы (что бывает если с мнением общественности считаться мы видим на примере Белоруссии — Запад этот пример, разумеется, не устраивает).Однако для персонального состава нынешней украинской власти угроза вполне реальна — диктатура ведь не означает несменяемости власти, но вполне может означать персональную ответственность диктатора. И не факт, что тому же Кулебе дадут сбежать и жить на наворованное.Потому Кулеба бьётся в истерике и требует предоставить помощь буквально вчера – ведь чем меньше помощи, тем больше вероятность, что Зеленскому и команде придётся покинуть президентский пост.Кулеба при этом прямо объясняет, что сейчас ВСУ является прокси-силой Запада и увеличение помощи для Украины потенциально позволит избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую американские войска будут вынуждены вмешаться. Опять же, «если Запад не способен остановить Россию на Украине, кого ещё он сможет остановить в других частях мира?»Вообще-то тут Кулебе стоило бы вспомнить Афганистан, где США не смогли остановить талибов*, но никакой глобальной катастрофы из-за крушения режима Ашрафа Гани не произошло.В отличие от Гани, Кулеба действительно готов сражаться лопатой (в переносном, конечно, смысле — ни с кем он сражаться не будет), «потому что на карту здесь для Украины поставлено существование этой нации».Собственно, существование нации поставлено под вопрос правлением Зеленского и развязанной его предшественниками войной. Сейчас явным признаком геноцида являются огромные потери на фронте, повальная мобилизация в тылу и массовое бегство из страны ещё оставшихся там людей.Кстати, о мобилизации. А если Запад остановит Россию на Украине, то кто будет останавливать, например, хуситов? Да та же Украина, если она согласна сейчас воевать за счёт западной помощи, то так будет и впредь. А главной экспортной статьёй станет живая сила. Правда, надолго её не хватит — нынешняя мобилизация имеет хоть какое-то оправдание…При этом сама мысль о ведении переговоров с Россией даётся Кулебе тяжело. Диалог на эту тему авторы изложения интервью подали так: «Под давлением идеи о том, что однажды Украине придется вести переговоры с Россией, главный дипломат Киева исключил любые переговоры с режимом Путина до тех пор, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя».То есть о возможности переговоров Кулеба заговорил лишь после того, как журналисты буквально выкрутили ему руки. Это, кстати, совершенно определённый сигнал для «партии мира» в России — разговаривать с ними никто не собирается. Только безоговорочная капитуляция (на это Кулеба намекнул достаточно прозрачно).Впрочем, даже в случае капитуляции война вряд ли прекратится. «Я думаю, что полезно время от времени заставлять их (россиян. — Авт.) осознавать, что реальность за пределами их телевидения иная и может быть намного, намного хуже, чем их пропаганда". Интересно, что тут Кулеба прямо признал, что удары по России направлены не против военных объектов, а носят террористический характер и имеют целью воздействие на население. Эта логика показывает, что заключение мирных соглашений не будет причиной для прекращения террора против жителей России – целью Украины в данном случае является именно террор, а не достижение каких-то военных целей.Ключевая, пожалуй, фраза в интервью: "какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше".Кулеба специально подчёркивает, что Украина ведёт войну не во имя "сохранения нации" (чихать он на неё хотел), а во имя "порядка, основанного на правилах". Позиция вполне логичная – только в рамках этого "порядка" террористические режимы, подобные украинскому, в принципе имеют право на существование. Сам же этот "порядок" – достойный преемник "нового порядка" (он тоже был на правилах основан – просто Гитлер по скромности об этом не говорил). Иначе и быть не может – ведь "героями" Украины являются нацистские коллаборационисты Шухевич и Стецько.Последней же фразой интервью был призыв верить в Украину. Логично – не в Бога же верить?* Организация, против которой введены санкции ООН

https://ukraina.ru/20240112/1052648560.html

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эксклюзив, мид украины, дмитрий кулеба, переговоры, война, мир, запад, военная помощь