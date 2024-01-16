Воевать лопатами, никаких переговоров. Главное из интервью главы МИД Украины Кулебы - 16.01.2024 Украина.ру
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Воевать лопатами, никаких переговоров. Главное из интервью главы МИД Украины Кулебы
Воевать лопатами, никаких переговоров. Главное из интервью главы МИД Украины Кулебы - 16.01.2024 Украина.ру
Воевать лопатами, никаких переговоров. Главное из интервью главы МИД Украины Кулебы
Из интервью телеканалу АВС человека, считающего себя министром иностранных дел Украины, украинские СМИ выжали главную ценную мысль: "даже если у нас кончится оружие, мы будем сражаться лопатами"
2024-01-16T12:14
2024-01-16T13:07
эксклюзив
мид украины
дмитрий кулеба
переговоры
война
мир
запад
военная помощь
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Вариант взять лопаты и восстанавливать страну не рассматривается — не для того Кулеба министром стал, чтобы что-то полезное делать.Главная тема интервью — продолжение западной помощи Украине.Не то чтобы Украине реально угрожало прекращение этой помощи — никто её на произвол судьбы не бросит, в случае любых невыгодных для Запада подвижек на фронте финансирование будет немедленно восстановлено. Однако нынешняя ситуация вялотекущей кампании работает в пользу Запада: конфликт продолжается, Россия тратит свои ресурсы, а Украина… Украина, вообще-то, никого не интересует.Нет особых рисков и для нынешнего режима — не для того устраивался Майдан, чтобы на Украине останавливалась демократия. Напомним, в 1996 году Европа признала украинскую сверхпрезидентскую систему необычайно демократической. Почему? Потому что только таким образом можно было, игнорируя мнение общественности, провести демократические рыночные реформы (что бывает если с мнением общественности считаться мы видим на примере Белоруссии — Запад этот пример, разумеется, не устраивает).Однако для персонального состава нынешней украинской власти угроза вполне реальна — диктатура ведь не означает несменяемости власти, но вполне может означать персональную ответственность диктатора. И не факт, что тому же Кулебе дадут сбежать и жить на наворованное.Потому Кулеба бьётся в истерике и требует предоставить помощь буквально вчера – ведь чем меньше помощи, тем больше вероятность, что Зеленскому и команде придётся покинуть президентский пост.Кулеба при этом прямо объясняет, что сейчас ВСУ является прокси-силой Запада и увеличение помощи для Украины потенциально позволит избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую американские войска будут вынуждены вмешаться. Опять же, «если Запад не способен остановить Россию на Украине, кого ещё он сможет остановить в других частях мира?»Вообще-то тут Кулебе стоило бы вспомнить Афганистан, где США не смогли остановить талибов*, но никакой глобальной катастрофы из-за крушения режима Ашрафа Гани не произошло.В отличие от Гани, Кулеба действительно готов сражаться лопатой (в переносном, конечно, смысле — ни с кем он сражаться не будет), «потому что на карту здесь для Украины поставлено существование этой нации».Собственно, существование нации поставлено под вопрос правлением Зеленского и развязанной его предшественниками войной. Сейчас явным признаком геноцида являются огромные потери на фронте, повальная мобилизация в тылу и массовое бегство из страны ещё оставшихся там людей.Кстати, о мобилизации. А если Запад остановит Россию на Украине, то кто будет останавливать, например, хуситов? Да та же Украина, если она согласна сейчас воевать за счёт западной помощи, то так будет и впредь. А главной экспортной статьёй станет живая сила. Правда, надолго её не хватит — нынешняя мобилизация имеет хоть какое-то оправдание…При этом сама мысль о ведении переговоров с Россией даётся Кулебе тяжело. Диалог на эту тему авторы изложения интервью подали так: «Под давлением идеи о том, что однажды Украине придется вести переговоры с Россией, главный дипломат Киева исключил любые переговоры с режимом Путина до тех пор, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя».То есть о возможности переговоров Кулеба заговорил лишь после того, как журналисты буквально выкрутили ему руки. Это, кстати, совершенно определённый сигнал для «партии мира» в России — разговаривать с ними никто не собирается. Только безоговорочная капитуляция (на это Кулеба намекнул достаточно прозрачно).Впрочем, даже в случае капитуляции война вряд ли прекратится. «Я думаю, что полезно время от времени заставлять их (россиян. — Авт.) осознавать, что реальность за пределами их телевидения иная и может быть намного, намного хуже, чем их пропаганда". Интересно, что тут Кулеба прямо признал, что удары по России направлены не против военных объектов, а носят террористический характер и имеют целью воздействие на население. Эта логика показывает, что заключение мирных соглашений не будет причиной для прекращения террора против жителей России – целью Украины в данном случае является именно террор, а не достижение каких-то военных целей.Ключевая, пожалуй, фраза в интервью: "какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше".Кулеба специально подчёркивает, что Украина ведёт войну не во имя "сохранения нации" (чихать он на неё хотел), а во имя "порядка, основанного на правилах". Позиция вполне логичная – только в рамках этого "порядка" террористические режимы, подобные украинскому, в принципе имеют право на существование. Сам же этот "порядок" – достойный преемник "нового порядка" (он тоже был на правилах основан – просто Гитлер по скромности об этом не говорил). Иначе и быть не может – ведь "героями" Украины являются нацистские коллаборационисты Шухевич и Стецько.Последней же фразой интервью был призыв верить в Украину. Логично – не в Бога же верить?* Организация, против которой введены санкции ООН
https://ukraina.ru/20240112/1052648560.html
https://ukraina.ru/20240115/1052692163.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, мид украины, дмитрий кулеба, переговоры, война, мир, запад, военная помощь
Эксклюзив, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, переговоры, война, мир, Запад, военная помощь

Воевать лопатами, никаких переговоров. Главное из интервью главы МИД Украины Кулебы

12:14 16.01.2024 (обновлено: 13:07 16.01.2024)
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP / Virginia Mayo
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Из интервью телеканалу АВС человека, считающего себя министром иностранных дел Украины, украинские СМИ выжали главную ценную мысль: "даже если у нас кончится оружие, мы будем сражаться лопатами"
Вариант взять лопаты и восстанавливать страну не рассматривается — не для того Кулеба министром стал, чтобы что-то полезное делать.
Главная тема интервью — продолжение западной помощи Украине.
Не то чтобы Украине реально угрожало прекращение этой помощи — никто её на произвол судьбы не бросит, в случае любых невыгодных для Запада подвижек на фронте финансирование будет немедленно восстановлено.
Однако нынешняя ситуация вялотекущей кампании работает в пользу Запада: конфликт продолжается, Россия тратит свои ресурсы, а Украина… Украина, вообще-то, никого не интересует.
Нет особых рисков и для нынешнего режима — не для того устраивался Майдан, чтобы на Украине останавливалась демократия.
Напомним, в 1996 году Европа признала украинскую сверхпрезидентскую систему необычайно демократической. Почему? Потому что только таким образом можно было, игнорируя мнение общественности, провести демократические рыночные реформы (что бывает если с мнением общественности считаться мы видим на примере Белоруссии — Запад этот пример, разумеется, не устраивает).
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 12:00
План "перемоги" для Украины от США. При чём здесь ТрампПровал украинского контрнаступления и кризис, связанный с предоставлением помощи Украине, поставил вопрос: а что собираются делать Вашингтон и Киев дальше?
Однако для персонального состава нынешней украинской власти угроза вполне реальна — диктатура ведь не означает несменяемости власти, но вполне может означать персональную ответственность диктатора. И не факт, что тому же Кулебе дадут сбежать и жить на наворованное.
Потому Кулеба бьётся в истерике и требует предоставить помощь буквально вчера – ведь чем меньше помощи, тем больше вероятность, что Зеленскому и команде придётся покинуть президентский пост.
Кулеба при этом прямо объясняет, что сейчас ВСУ является прокси-силой Запада и увеличение помощи для Украины потенциально позволит избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую американские войска будут вынуждены вмешаться.
Опять же, «если Запад не способен остановить Россию на Украине, кого ещё он сможет остановить в других частях мира?»
Вообще-то тут Кулебе стоило бы вспомнить Афганистан, где США не смогли остановить талибов*, но никакой глобальной катастрофы из-за крушения режима Ашрафа Гани не произошло.
В отличие от Гани, Кулеба действительно готов сражаться лопатой (в переносном, конечно, смысле — ни с кем он сражаться не будет), «потому что на карту здесь для Украины поставлено существование этой нации».
Собственно, существование нации поставлено под вопрос правлением Зеленского и развязанной его предшественниками войной. Сейчас явным признаком геноцида являются огромные потери на фронте, повальная мобилизация в тылу и массовое бегство из страны ещё оставшихся там людей.
Кстати, о мобилизации. А если Запад остановит Россию на Украине, то кто будет останавливать, например, хуситов? Да та же Украина, если она согласна сейчас воевать за счёт западной помощи, то так будет и впредь. А главной экспортной статьёй станет живая сила.
Правда, надолго её не хватит — нынешняя мобилизация имеет хоть какое-то оправдание…
Вчера, 13:02
Плата за "безопасность". Станет ли Украина официальной ЧВК НАТОУкраинская пропаганда обнаружила в подписанном 12 января соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией чуть ли не заменитель членства Украины в НАТО (во всяком случае, изначально предполагалось, что система таких соглашений будет действовать до принятия страны в альянс)
При этом сама мысль о ведении переговоров с Россией даётся Кулебе тяжело. Диалог на эту тему авторы изложения интервью подали так: «Под давлением идеи о том, что однажды Украине придется вести переговоры с Россией, главный дипломат Киева исключил любые переговоры с режимом Путина до тех пор, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя».
То есть о возможности переговоров Кулеба заговорил лишь после того, как журналисты буквально выкрутили ему руки. Это, кстати, совершенно определённый сигнал для «партии мира» в России — разговаривать с ними никто не собирается. Только безоговорочная капитуляция (на это Кулеба намекнул достаточно прозрачно).
Впрочем, даже в случае капитуляции война вряд ли прекратится.
«Я думаю, что полезно время от времени заставлять их (россиян. — Авт.) осознавать, что реальность за пределами их телевидения иная и может быть намного, намного хуже, чем их пропаганда".
Интересно, что тут Кулеба прямо признал, что удары по России направлены не против военных объектов, а носят террористический характер и имеют целью воздействие на население. Эта логика показывает, что заключение мирных соглашений не будет причиной для прекращения террора против жителей России – целью Украины в данном случае является именно террор, а не достижение каких-то военных целей.
Ключевая, пожалуй, фраза в интервью: "какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше".
Кулеба специально подчёркивает, что Украина ведёт войну не во имя "сохранения нации" (чихать он на неё хотел), а во имя "порядка, основанного на правилах".
Позиция вполне логичная – только в рамках этого "порядка" террористические режимы, подобные украинскому, в принципе имеют право на существование. Сам же этот "порядок" – достойный преемник "нового порядка" (он тоже был на правилах основан – просто Гитлер по скромности об этом не говорил).
Иначе и быть не может – ведь "героями" Украины являются нацистские коллаборационисты Шухевич и Стецько.
Последней же фразой интервью был призыв верить в Украину. Логично – не в Бога же верить?
* Организация, против которой введены санкции ООН
 
ЭксклюзивМИД УкраиныДмитрий КулебапереговорывойнамирЗападвоенная помощь
 
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