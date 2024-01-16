"Верьте Украине": Кулеба назвал фейком доклад Пентагона о потере оружия для Киева

"Воровство у них в крови": Запад может отправлять деньги Украине, их всё равно украдут - Медведев

Запад может и дальше выделять средства Украине, так как они в любом случае будут украдены Киевом, написал 12 января зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале