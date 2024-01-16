"Верьте Украине": Кулеба назвал фейком доклад Пентагона о потере оружия для Киева - 16.01.2024 Украина.ру
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"Верьте Украине": Кулеба назвал фейком доклад Пентагона о потере оружия для Киева
"Верьте Украине": Кулеба назвал фейком доклад Пентагона о потере оружия для Киева - 16.01.2024 Украина.ру
"Верьте Украине": Кулеба назвал фейком доклад Пентагона о потере оружия для Киева
Оружие, которое Запад передал Украине, не было украдено, это якобы дезинформация России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC
2024-01-16T10:55
2024-01-16T10:55
новости
украина
сша
дмитрий кулеба
оружие
мид украины
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Украинский министр иностранных дел заявил, что отчёт об утечке или незаконном обороте американского оружия в другие части мира – "дезинформация Росссии".Глава украинского МИДа попытался убедить американское общество, что все, что даётся Украине, будет использовано для завершения конфликта. Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.Исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Бейкер ранее писала, что процедуры учета "нецелесообразны" в условиях военных действий.
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новости, украина, сша, дмитрий кулеба, оружие, мид украины
Новости, Украина, США, Дмитрий Кулеба, оружие, МИД Украины

"Верьте Украине": Кулеба назвал фейком доклад Пентагона о потере оружия для Киева

10:55 16.01.2024
 
© sharij.net
© sharij.net
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Оружие, которое Запад передал Украине, не было украдено, это якобы дезинформация России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC
Украинский министр иностранных дел заявил, что отчёт об утечке или незаконном обороте американского оружия в другие части мира – "дезинформация Росссии".
"Поэтому не верьте в фейки, верьте в Украину", - заявил Кулеба.
Глава украинского МИДа попытался убедить американское общество, что все, что даётся Украине, будет использовано для завершения конфликта.
Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.
По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.
Исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Бейкер ранее писала, что процедуры учета "нецелесообразны" в условиях военных действий.
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"Воровство у них в крови": Запад может отправлять деньги Украине, их всё равно украдут - МедведевЗапад может и дальше выделять средства Украине, так как они в любом случае будут украдены Киевом, написал 12 января зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
 
НовостиУкраинаСШАДмитрий КулебаоружиеМИД Украины
 
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