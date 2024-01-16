https://ukraina.ru/20240116/1052713418.html

Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор

Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор - 16.01.2024 Украина.ру

Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор

Многоквартирный дом в Воронеже атаковали украинские беспилотники, пострадал ребенок, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале

2024-01-16T10:02

2024-01-16T10:02

2024-01-16T10:02

новости

россия

воронежская область

воронеж

бпла

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052713043_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ed1968e97c707b1a2277f30c417ec984.jpg

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник 16 января средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области.Губернатор региона позднее уточнил, что в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку.Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в результате ночного налета в одном многоквартирном произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. По данным мэра, количество повреждено более чем три десятка окон. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС.По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной, сообщил глава Воронежской области.Гусев уточнил, 23 квартиры повреждены в доме №6А, семь квартир в доме №68, четыре квартиры в доме №6в и одна квартира в доме № 6Г."Развернули ПВР на базе СОШ N°84 для жителей пострадавших квартир, пока никто за помощью не обращался. Жители остались у родственников", - написал Гусев.На месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК "Стройтехника", развернут оперативной штаб от администрации города. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления."Кроме этого, получили информацию о выбитом остеклении в домах на улице Острогожская: № 67, 68А, 67Б, 68В. Также решили вопрос об установке временного остекления", - добавил губернатор.

https://ukraina.ru/20240116/1052710463.html

россия

воронежская область

воронеж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, воронежская область, воронеж, бпла, беспилотники