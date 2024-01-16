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Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор
Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор - 16.01.2024 Украина.ру
Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор
Многоквартирный дом в Воронеже атаковали украинские беспилотники, пострадал ребенок, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале
2024-01-16T10:02
2024-01-16T10:02
2024-01-16T10:02
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Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник 16 января средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области.Губернатор региона позднее уточнил, что в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку.Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в результате ночного налета в одном многоквартирном произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. По данным мэра, количество повреждено более чем три десятка окон. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС.По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной, сообщил глава Воронежской области.Гусев уточнил, 23 квартиры повреждены в доме №6А, семь квартир в доме №68, четыре квартиры в доме №6в и одна квартира в доме № 6Г."Развернули ПВР на базе СОШ N°84 для жителей пострадавших квартир, пока никто за помощью не обращался. Жители остались у родственников", - написал Гусев.На месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК "Стройтехника", развернут оперативной штаб от администрации города. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления."Кроме этого, получили информацию о выбитом остеклении в домах на улице Острогожская: № 67, 68А, 67Б, 68В. Также решили вопрос об установке временного остекления", - добавил губернатор.
https://ukraina.ru/20240116/1052710463.html
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новости, россия, воронежская область, воронеж, бпла, беспилотники
Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор
Многоквартирный дом в Воронеже атаковали украинские беспилотники, пострадал ребенок, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник 16 января средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области.
Губернатор региона позднее уточнил, что в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку.
"У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте", - сообщил Гусев.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в результате ночного налета в одном многоквартирном произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. По данным мэра, количество повреждено более чем три десятка окон. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС.
По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной, сообщил глава Воронежской области.
Гусев уточнил, 23 квартиры повреждены в доме №6А, семь квартир в доме №68, четыре квартиры в доме №6в и одна квартира в доме № 6Г.
"Развернули ПВР на базе СОШ N°84 для жителей пострадавших квартир, пока никто за помощью не обращался. Жители остались у родственников", - написал Гусев.
На месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК "Стройтехника", развернут оперативной штаб от администрации города. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления.
"Кроме этого, получили информацию о выбитом остеклении в домах на улице Острогожская: № 67, 68А, 67Б, 68В. Также решили вопрос об установке временного остекления", - добавил губернатор.