Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор - 16.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240116/1052713418.html
Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор
Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор - 16.01.2024 Украина.ру
Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор
Многоквартирный дом в Воронеже атаковали украинские беспилотники, пострадал ребенок, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале
2024-01-16T10:02
2024-01-16T10:02
новости
россия
воронежская область
воронеж
бпла
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052713043_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ed1968e97c707b1a2277f30c417ec984.jpg
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник 16 января средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области.Губернатор региона позднее уточнил, что в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку.Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в результате ночного налета в одном многоквартирном произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. По данным мэра, количество повреждено более чем три десятка окон. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС.По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной, сообщил глава Воронежской области.Гусев уточнил, 23 квартиры повреждены в доме №6А, семь квартир в доме №68, четыре квартиры в доме №6в и одна квартира в доме № 6Г."Развернули ПВР на базе СОШ N°84 для жителей пострадавших квартир, пока никто за помощью не обращался. Жители остались у родственников", - написал Гусев.На месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК "Стройтехника", развернут оперативной штаб от администрации города. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления."Кроме этого, получили информацию о выбитом остеклении в домах на улице Острогожская: № 67, 68А, 67Б, 68В. Также решили вопрос об установке временного остекления", - добавил губернатор.
https://ukraina.ru/20240116/1052710463.html
россия
воронежская область
воронеж
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052713043_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_21a33145037b49fc0f1120f1a6e941c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, воронежская область, воронеж, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Воронежская область, Воронеж, БПЛА, беспилотники

Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор

10:02 16.01.2024
 
© Гусев телеграм-канал
© Гусев телеграм-канал
Читать в
Многоквартирный дом в Воронеже атаковали украинские беспилотники, пострадал ребенок, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник 16 января средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области.
Губернатор региона позднее уточнил, что в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку.
"У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте", - сообщил Гусев.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в результате ночного налета в одном многоквартирном произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. По данным мэра, количество повреждено более чем три десятка окон. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС.
По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной, сообщил глава Воронежской области.
Гусев уточнил, 23 квартиры повреждены в доме №6А, семь квартир в доме №68, четыре квартиры в доме №6в и одна квартира в доме № 6Г.
"Развернули ПВР на базе СОШ N°84 для жителей пострадавших квартир, пока никто за помощью не обращался. Жители остались у родственников", - написал Гусев.
На месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК "Стройтехника", развернут оперативной штаб от администрации города. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления.
"Кроме этого, получили информацию о выбитом остеклении в домах на улице Острогожская: № 67, 68А, 67Б, 68В. Также решили вопрос об установке временного остекления", - добавил губернатор.
00:11
Комплекс "Пенициллин" - лекарство против артиллерии В последнее дни в СМИ появляются сообщения о применении на линии боевого соприкосновения новых арткомплексов. К примеру, 13 января расчет комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" Западной группировки войск на Купянском направлении обнаружил позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог скорректировать огонь российских орудий.
 
НовостиРоссияВоронежская областьВоронежБПЛАбеспилотники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55"Верьте Украине": Кулеба назвал фейком доклад Пентагона о потере оружия для Киева
10:35Донецкий фронт. Всё в руинах. Фронтовые кулибины сносят своими изобретениями пулеметные точки ВСУ
10:29Байден назвал Трампа "явным фаворитом" от оппозиции
10:02Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор
09:38ВСУ увеличили количество западной бронетехники на поле боя - Марочко
08:00"Диктаторские законы": 10 лет успешной провокации
07:30"Надо продвинуться хотя бы на 40 километров": военный эксперт о наступлении ВС РФ под Харьковом
07:00"Выдавить из Европы больше мяса": политолог Ищенко раскрыл планы Киева по мобилизации в ряды ВСУ
05:58Z-художник Андрей Муравьев: На место "настоящих художников" пришли аматоры с горящими глазами
05:22Болезнь Х: как управлять миром из Давоса, не привлекая внимания санитаров
05:01Геннадий Подлесный: Если Россия в апреле не пойдет на Сумы, ВСУ нанесут ей четыре болезненных удара
04:23Владимир Попов: Россия устроит ВСУ кошмар, уничтожая ПВО и вскрывая "Дрелью" командные пункты
04:05"Украина строгого режима". Украинские эксперты о ситуации в стране
02:54Командир медицинского взвода 200-й бригады Фаска: Война сделала меня жизнерадостным
00:11Комплекс "Пенициллин" - лекарство против артиллерии
17:53Зеленский — наблюдатель на вечеринке мировых элит, в Одессе продают дом Гоголя. Итоги 15 января
17:46За еду. Молодым украинцам предложили работу в Италии
17:03Был любимцем мировой элиты, стал посторонним на их вечеринке - Politico о Зеленском
16:56США на разломе. Выборы, которые способны изменить весь мир, начинаются прямо сейчас
16:04Десантникам вручили по полмиллиона рублей за подбитые натовские танки
Лента новостейМолния