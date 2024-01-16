ВСУ увеличили количество западной бронетехники на поле боя - Марочко - 16.01.2024 Украина.ру
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ВСУ увеличили количество западной бронетехники на поле боя - Марочко
ВСУ увеличили количество западной бронетехники на поле боя - Марочко - 16.01.2024 Украина.ру
ВСУ увеличили количество западной бронетехники на поле боя - Марочко
ВСУ увеличили количество западной техники на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Об этом 16 января сообщили журналисты РИА Новости
2024-01-16T09:38
2024-01-16T09:38
новости
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потери всу
запад
техника
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Подполковник уточнил, что незначительно выросло применение немецких танков Leopard, в два раза увеличилось на поле боя количество американских БМП Bradley и М113 и шведских БМП CV90.Накануне, 15 января, российским военнослужащим ВДВ вручили денежные сертификаты по полмиллиона рублей за подбитые танки производства стран НАТО.Согласно данным Минобороны РФ, всего за время специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 14632 танка и других боевых бронированных машин.
https://ukraina.ru/20240116/1052709389.html
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новости, россия, вс рф, украина, всу, потери всу, запад, техника, leopard-2 (танк), m2 bradley
Новости, Россия, ВС РФ, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Запад, техника, Leopard-2 (танк), M2 Bradley

ВСУ увеличили количество западной бронетехники на поле боя - Марочко

09:38 16.01.2024
 
© Public domainБМП Bradley
БМП Bradley
© Public domain
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ВСУ увеличили количество западной техники на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Об этом 16 января сообщили журналисты РИА Новости
"В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное был выявлен рост использования вооруженными формированиями Украины западной бронетехники", - рассказал Марочко.
Подполковник уточнил, что незначительно выросло применение немецких танков Leopard, в два раза увеличилось на поле боя количество американских БМП Bradley и М113 и шведских БМП CV90.
Накануне, 15 января, российским военнослужащим ВДВ вручили денежные сертификаты по полмиллиона рублей за подбитые танки производства стран НАТО.
Согласно данным Минобороны РФ, всего за время специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 14632 танка и других боевых бронированных машин.
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НовостиРоссияВС РФУкраинаВСУпотери ВСУЗападтехникаLeopard-2 (танк)M2 Bradley
 
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