ВСУ увеличили количество западной бронетехники на поле боя - Марочко
© Public domainБМП Bradley
© Public domain
ВСУ увеличили количество западной техники на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Об этом 16 января сообщили журналисты РИА Новости
"В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное был выявлен рост использования вооруженными формированиями Украины западной бронетехники", - рассказал Марочко.
Подполковник уточнил, что незначительно выросло применение немецких танков Leopard, в два раза увеличилось на поле боя количество американских БМП Bradley и М113 и шведских БМП CV90.
Накануне, 15 января, российским военнослужащим ВДВ вручили денежные сертификаты по полмиллиона рублей за подбитые танки производства стран НАТО.
Согласно данным Минобороны РФ, всего за время специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 14632 танка и других боевых бронированных машин.
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