ВСУ увеличили количество западной бронетехники на поле боя - Марочко

"Надо продвинуться хотя бы на 40 километров": военный эксперт о наступлении ВС РФ под Харьковом

На границе между Харьковской и Белгородской областью нет линии фронта. Решение о том, чтобы зайти на те же рубежи, с которых мы ушли, напрашивается уже давно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев