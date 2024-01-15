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Десантникам вручили по полмиллиона рублей за подбитые натовские танки

Десантникам вручили по полмиллиона рублей за подбитые натовские танки - 15.01.2024 Украина.ру

Десантникам вручили по полмиллиона рублей за подбитые натовские танки

Российские военнослужащие, уничтожившие в зоне спецоперации технику НАТО, получили денежные сертификаты. Об этом сообщили 15 января в пресс-службе Минобороны РФ

2024-01-15T16:04

2024-01-15T16:04

2024-01-15T16:04

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В Москве состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки "Леопард-2" и "Челленджер" на Запорожском направлении осенью прошлого года.Представитель командования Воздушно-десантных войск полковник Сергей Бойко поблагодарил бесстрашных воинов "крылатой пехоты" за их подвиг. Четырем десантникам вручили сертификаты номиналом по 500 тысяч рублей от представителей Уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции. Десантники рассказали, что специально западную технику никто не выслеживал, но когда она появились перед ними, то противнику устроили "теплый прием". Как немецкие "Леопарды", так и британские "Челленджеры" были подбиты с первого пуска управляемой ракеты или выстрела орудия, а вторым танки были уничтожены. Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои штатные подразделения в зону проведения СВО для дальнейшего выполнения поставленных задач.Ранее певцы российские Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки.3 июля Лепс сообщил, что передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard.

https://ukraina.ru/20230712/1047967283.html

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новости, россия, сво, спецоперация, leopard-2 (танк), challenger-2 (танк), вс рф, вдв, деньги, награда