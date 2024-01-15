Десантникам вручили по полмиллиона рублей за подбитые натовские танки - 15.01.2024 Украина.ру
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Десантникам вручили по полмиллиона рублей за подбитые натовские танки
Десантникам вручили по полмиллиона рублей за подбитые натовские танки - 15.01.2024 Украина.ру
Десантникам вручили по полмиллиона рублей за подбитые натовские танки
Российские военнослужащие, уничтожившие в зоне спецоперации технику НАТО, получили денежные сертификаты. Об этом сообщили 15 января в пресс-службе Минобороны РФ
2024-01-15T16:04
2024-01-15T16:04
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В Москве состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки "Леопард-2" и "Челленджер" на Запорожском направлении осенью прошлого года.Представитель командования Воздушно-десантных войск полковник Сергей Бойко поблагодарил бесстрашных воинов "крылатой пехоты" за их подвиг. Четырем десантникам вручили сертификаты номиналом по 500 тысяч рублей от представителей Уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции. Десантники рассказали, что специально западную технику никто не выслеживал, но когда она появились перед ними, то противнику устроили "теплый прием". Как немецкие "Леопарды", так и британские "Челленджеры" были подбиты с первого пуска управляемой ракеты или выстрела орудия, а вторым танки были уничтожены. Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои штатные подразделения в зону проведения СВО для дальнейшего выполнения поставленных задач.Ранее певцы российские Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки.3 июля Лепс сообщил, что передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard.
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новости, россия, сво, спецоперация, leopard-2 (танк), challenger-2 (танк), вс рф, вдв, деньги, награда
Новости, Россия, СВО, Спецоперация, Leopard-2 (танк), Challenger-2 (танк), ВС РФ, ВДВ, деньги, награда

Десантникам вручили по полмиллиона рублей за подбитые натовские танки

16:04 15.01.2024
 
© Минобороны России телеграм-канал
© Минобороны России телеграм-канал
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Российские военнослужащие, уничтожившие в зоне спецоперации технику НАТО, получили денежные сертификаты. Об этом сообщили 15 января в пресс-службе Минобороны РФ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки "Леопард-2" и "Челленджер" на Запорожском направлении осенью прошлого года.
Представитель командования Воздушно-десантных войск полковник Сергей Бойко поблагодарил бесстрашных воинов "крылатой пехоты" за их подвиг.
"Это ребята, которые своими самоотверженными действиями, своим героизмом сумели доказать преимущество нашего русского оружия над оружием иностранного производства", - отметил Бойко.
Четырем десантникам вручили сертификаты номиналом по 500 тысяч рублей от представителей Уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции.
Десантники рассказали, что специально западную технику никто не выслеживал, но когда она появились перед ними, то противнику устроили "теплый прием".
Как немецкие "Леопарды", так и британские "Челленджеры" были подбиты с первого пуска управляемой ракеты или выстрела орудия, а вторым танки были уничтожены.
Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои штатные подразделения в зону проведения СВО для дальнейшего выполнения поставленных задач.
Ранее певцы российские Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки.
3 июля Лепс сообщил, что передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля 2023, 13:36
"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП BradleyГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила свою помощь в закрытии кредитов бойцам группировки "Центр (О)" за взятие БМП Bradley. Об этом она написала в своём телеграм-канале
 
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