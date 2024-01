https://ukraina.ru/20240115/1052702067.html

Трибунал для грабежа. Запад всё-таки хочет отобрать российские активы

Трибунал для грабежа. Запад всё-таки хочет отобрать российские активы - 15.01.2024 Украина.ру

Трибунал для грабежа. Запад всё-таки хочет отобрать российские активы

В понедельник, 15 января 2024 года, в швейцарском Давосе открывается очередной Всемирный экономический форум (ВЭФ), куда собрался и фюрер украинского народа Владимир Зеленский в качестве президента Украины. И едет он туда не за экономикой, а за деньгами и оружием

2024-01-15T15:32

2024-01-15T15:32

2024-01-15T15:42

замороженные активы

ес

владимир зеленский

давос

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0f/1052702904_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_5088994a91a43ccccf274f8cfd480bcc.jpg

Накануне состоялась встреча советников по национальной безопасности Украины и стран Глобального Юга, которая должна была в том числе определить, что же делать Украине дальше. "Если ли у вас план, мистер Фикс?" – приставали советники с вопросом друг к другу и выяснили: плана нет. Плана продолжения войны – точно. А мир Зеленский, как пишет агентство Bloomberg, видит только по своей "формуле мира", которую он презентовал еще в ноябре 2022 года на саммите "Большой двадцатки". Перегрелся, наверное, под осенним солнцем индонезийского острова Бали, и его потянуло на подвиги и дармовщинку.С тех пор кто только не смеялся над это "формулой мира". Прошла она, наверняка, и психиатрическую экспертизу на предмет наличия фобий и когнитивно-девиантных отклонений у автора.Но вот в упрямстве Зеленскому не откажешь. Он будет презентовать в Давосе новый вариант свой "формулы мира", в которой несколько видоизменены то ли все прежние 10 бредовых пунктов, то ли уже 9.К примеру, швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung уже анонсировала, что в Давосе Украина хочет заручиться международной поддержкой постулатов, которые украинский президент предложил в качестве своеобразного международного соглашения по "формуле мира" в 2022 году. Как пишет газета, требования равносильны украинскому списку пожеланий и вряд ли встретят одобрение в России, но с точки зрения Украины должны проложить путь для будущих переговоров. Последние пять пунктов из следующих десяти пунктов формулы мира должны обсуждать в ДавосеГазета перечисляет, что первые пять пунктов малоинтересны: ядерная энергетика, продовольственная безопасность, энергоснабжение, обмен военнопленными, территориальная целостность Украины.А вот оставшиеся путь пунктов более интересны, так как непосредственно касаются спецвоенной операции (СВО) в Украине: вывод российских войск из Украины, репарации и контрибуции (с России, разумеется, в пользу Украины), экология в войне, гарантии безопасности и мирный договор как финал СВО.И заиграл новыми красками именно седьмой пункт – репарации и контрибуции. Швейцарская газета описывает его так: "Ни одно военное преступление не должно остаться безнаказанным. Для этого должен быть создан специальный международный военный трибунал. Международный механизм должен гарантировать, что Россия должна заплатить за ущерб".Бинго! Вот то, что постарается Зеленский продавить в Давосе – конфискацию замороженных на Западе российских активов в свою пользу! Это его голубая мечта и идея фикс, потому что 300 миллиардов хватит на несколько лет, чтобы и повоевать всласть, и украсть в три горла и во все карманы.История с российскими активами медленно, но уверенно движется к своему завершению. Западные оптимисты уверены, что смогут беспрепятственно отжать эти почти 300 миллиардов долларов и оплатить российскими деньгами войну с Россией. И для них это, согласитесь, круто.Российские оптимисты, наоборот, уверены, что Запад не посмеет тронуть активы во избежание дискредитации главного принципа запада – неприкосновенности частной собственности, ухудшения инвестклимата вследствие открытого грабежа, падения доверия к евро и доллару. Говорят, и о том, что Россия может адекватно ответить, и потери Запада будут не меньше, чем российские, а то и больше.Реалисты на Западе же ищут пути, как можно, максимально соблюдая видимость законности, отжать активы и не подавиться. Кто-то предлагал создать фонд и налоги из него и с его инвестдеятельности платить Украине. В ЕС, похоже, в качестве варианта действий с российскими активами рассматривается именно изъятие инвестиционной прибыли от них, и 3 млрд евро уже было получено.Западные юристы пытаются разработать неких базовый матричный закон об изъятии активов, максимально подходящий для всех стран, где заморожены российские деньги. Идеологической и юридической основой это документа даже выбрана необходимость заставить Россию заплатить Украине за войну и принесенные ею потери и разрушения. The Financial Times в качестве одного из возможных методов легализации конфискации называла ее проведение государствами, "пострадавшими" и "особо пострадавшими" от конфликта. Предполагается, что среди таких стран будут союзники Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы. То есть все смогут откусить от дармового пирога.Как известно из сообщений Bloomberg, в конце декабря прошлого года идею общего для всех законопроекта, который позволит провести конфискацию российских активов для последующей передачи Украине, "в принципе" поддержал Совет национальной безопасности (СНБ) США. В своей записке СНБ указал: "Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины".The New York Times тогда же писала, что США начали срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных активов Центробанка России для помощи "военным усилиям Украины" на фоне ослабления финансовой поддержки со стороны администрации США из-за того, что Конгресс не утвердил 61 млрд долл помощи Украине, как-то запросил президент США Джо Байден.И вот, наконец, опять всплыла идея международного трибунала, который не просто осудит Россию за "агрессию против Украины", но и присудит ей репарации и контрибуции. От якобы всего мирового сообщества, поддерживающего указанный трибунал, чей вердикт и стане юридическим обоснованием конфискации.Впервые идея трибунала появилась сразу после начала СВО, но явственно проявилась в октябре того же года, когда Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции. Но Россия, как известно, еще в марте 2022 года покинула и ПАСЕ и сам Совет Европы, поэтому депутаты ассамблеи сами смогли бы понять, куда их послали бы в Москве, если бы они обратились туда со своей заварильно-трибунальной идеей.Однако в ноябре 2022 года представитель МИД Франции рассказал, что 30 ноября в его стране начата работа с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Все очень захотели откусить кусок у России.Идею сразу подхватили в ЕС, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат Жозеп Боррель. Последний так и заявил в интервью изданию Politico: "Мы выступаем за то, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что они сделали. И поскольку Россия и Украина не являются участниками Международного уголовного суда (МУС), возможно, было бы хорошей идеей поискать специальную юрисдикцию".Урсула же, еще только переваривая коррупционные барыши от спекуляций с антиковидными вакцинами "Пфайзер", все равно предложила создать фонд из замороженных российских активов и 19 млрд. евро частных активов и передать их Украине для компенсации выплат. Разумеется, под контролем Европы — она должна банковать, когда, где и сколько денег может получить Украина- "победительница Путина".Но в случае с российскими активами западная жадность, видимо, взыграла особо бурно, перевесила осторожность и опасения, особенно когда решили грабить. Оно и понятно — такая тушка в сети попалась!И международный специальный трибунал в этом деле — всего лишь инструмент, который позволит легализовать грабеж, придав ему видимость справедливого наказания и юридически обоснованного деяния. Все же привыкли, что преступником кого-либо можно назвать только по решению суда. Вот для России и пытаются сварганить такой суд. Точнее — трибунал.И надо сказать, что делают они это вполне системно и последовательно: — сначала демонизируют Россию, приписывая ей все мыслимые и немыслимые преступления;— затем фиксируют их, закрепляют во всевозможных международных документах — резолюциях ООН, ОБСЕ и прочей международной "мелюзги";— параллельно внедряют другие мероприятия по дискредитации и наказанию России. Например, с момента госпереворота 2014 года на Украине и после начала СВО Запад уже:а) ввел многочисленные санкции против России;б) провел сам арест и замораживание активов российского Центробанка и олигархов;в) по всем странам наперегонки начал готовить законодательные акты (законы, указы, постановления и т.д.) по обоснованию отжима и изъятия российских активов и выработки (по возможности) единого универсального западного документа, который оправдал бы грабеж законодательно в юрисдикции любой страны Запада;г) Европарламент 23 ноября 2022 года проголосовал за резолюцию, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма". Это тоже должно в глазах западного обывателя из электората оправдать воровство российских средств — с террористом ведь не церемонятся.И вот вишенка на торте — международный трибунал. Инструмент и отмазка одновременно. По типу, как они намекают, Нюрнбергского, который был над гитлеровскими нацистами. Или по типу трибуналов, созданных по инициативе или с благословения ООН по бывшей Югославии, по Руанде, над "красными кхмерами" в Камбодже, по Ливану и Сьерра-Леоне. История помнит, что даже президент России Дмитрий Медведев в 2009 году предлагал создать международный трибунал по пиратству, которое донимает человечество.И у Запада не отсохнет язык проводить такие параллели и подпитывать общественное мнение спекуляциями. Нюрнбергский трибунал был единственным, кто осудил преступную идеологию и практику нацизма и фашизма, которые была названы угрозами для всего человечества. Остальные же трибуналы были локального значения и зачастую использовались как средство расправы над неугодными. Как после вердиктов трибунала по Югославии.И вот что еще: для учреждения трибунала нужен или желателен, необходим или международный договор, или резолюция Совета безопасности ООН. Устав ООН прямо не предусматривает право Совбеза ООН создавать трибуналы. Однако согласно статье 29 Устава, Совбез может учреждать такие вспомогательные органы, какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. А международный трибунал типа значится как орган, создаваемый для суда над лицами, обвиняемыми в совершении международных преступлений. И функционирует не на постоянной основе, а учреждается для рассмотрения дел, объединенных общими признаками (например, преступлений, совершенных на определенной территории). И в том случае, когда преступления носят массовый характер, а государство, где они совершаются, не в состоянии защитить граждан. Трибунал делает своё дело, кроме и вместо Международного суда, который является главным судебным органом ООН.И сейчас Запад будет гнать еще более изощренную и массированную пургу по демонизации России. Чтобы, значит, создать базу под трибунал. Чтобы тот, в свою очередь, создал базу для ограбления России. Вот такая вот многослойная и многоходовая загогулина. И точно так же будут поступать и с поисками обоснования законопроекта о грабежеИнициатор из МИД Франции еще в 2022-м четко сказал: "Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами". Значит, будет либо договоренность, либо искомый межгосударственный договор, либо очередное обращение к ООН, которая уже, кстати, обсуждала резолюцию о репарациях России для восстановления Украины. И тут тоже речь идет о восстановлении "нэньки".Вот Зеленский в Давосе опять раскроется по полной и подтвердит прозвище "королева попрошаек", выданное ему в США. Но что-то новенькое должен придумать обязательно.Ну, а в России идею трибунала давно поняли и свое неприятие ее озвучили на самом высоком уровне – в ООН. Представитель России там, Василий Небензя, давно обозначил позицию своей страны и по трибуналу, и по всем остальным подобным наездам:"Это пример того, что называется "международный порядок, основанный на правилах". Они эти "правила" придумывают, потом выдают их за универсальные, а также пытаются прикрыться авторитетом ООН. Все это попытка покрыть свое беззаконие негодными средствами. Они хотят получить продавленное решение Генеральной Ассамблеи ООН (инициированная Западом резолюция о репарациях Киеву), а затем оставить ООН в покое и заниматься этим уже самим, никого, не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь. Они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, то есть придать беззаконию некую форму легитимности. Вот для чего им все это было нужно".Это, похоже, и происходит, потому что в чем-чем, а в настойчивом, последовательном и системном желании поживиться за чужой счет Западу отказать не представляется возможным.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240106/1052562554.html

https://ukraina.ru/20231222/1052334258.html

https://ukraina.ru/20231212/1052011439.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

замороженные активы, ес, владимир зеленский, давос, урсула фон дер ляйен