https://ukraina.ru/20240115/1052695134.html

"Стероиды повлияли на мозг": Тищенко назвал депутатов Рады героями, украинцы не согласились

"Стероиды повлияли на мозг": Тищенко назвал депутатов Рады героями, украинцы не согласились - 15.01.2024 Украина.ру

"Стероиды повлияли на мозг": Тищенко назвал депутатов Рады героями, украинцы не согласились

Парламент Украины – это героические люди, заявил депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко

2024-01-15T12:39

2024-01-15T12:39

2024-01-15T12:39

новости

украина

верховная рада

николай тищенко

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Украинский депутат Тищенко в интервью рассказал о работе Верховной Рады, отметив, что там собрались "героические люди".Видео распространилось в Сети.Он добавил, что гордится девятым созывом Рады, ведь это "военный созыв". При этом Тищенко допускает, что у украинцев по отношению к депутатам парламента "мнения разные".При сирене воздушной тревоги, рассказал депутат, никто не спускается в бомбоубежище. По словам Тищенко, украинские депутаты продолжают работу, "потому что понимают, насколько важны сегодня эти законопроекты"."Всё-таки, чтобы ни говорили, стероиды влияют на мозг", "Украина расцветёт, когда таких тищенков в парламенте не будет", "Заметили, как энергично кивает ведущий, заглядывая в рот этой мрази. Вот так и большинство гривой машет, пока колониальная администрация их в пекло толкает", - прокомментировали видео пользователи Сети.Сам Тищенко не желает лично финансировать армию своей страны. Недавно он заявил, что владеет автопарком на 2 миллиона долларов, "но деньги на ВСУ отдавать не обязан".В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения.В конце февраля этого года глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявлял, что лишь 28 из более чем 400 депутатов Рады и два сотрудника Офиса Зеленского задекларировали свои доходы.В начале сентября депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин заявил, что парламентарии хотят еще на один год закрыть реестр деклараций чиновников о доходах.

https://ukraina.ru/20231219/1052219637.html

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новости, украина, верховная рада, николай тищенко