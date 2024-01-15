"Стероиды повлияли на мозг": Тищенко назвал депутатов Рады героями, украинцы не согласились - 15.01.2024 Украина.ру
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"Стероиды повлияли на мозг": Тищенко назвал депутатов Рады героями, украинцы не согласились
"Стероиды повлияли на мозг": Тищенко назвал депутатов Рады героями, украинцы не согласились - 15.01.2024 Украина.ру
"Стероиды повлияли на мозг": Тищенко назвал депутатов Рады героями, украинцы не согласились
Парламент Украины – это героические люди, заявил депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко
2024-01-15T12:39
2024-01-15T12:39
новости
украина
верховная рада
николай тищенко
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Украинский депутат Тищенко в интервью рассказал о работе Верховной Рады, отметив, что там собрались "героические люди".Видео распространилось в Сети.Он добавил, что гордится девятым созывом Рады, ведь это "военный созыв". При этом Тищенко допускает, что у украинцев по отношению к депутатам парламента "мнения разные".При сирене воздушной тревоги, рассказал депутат, никто не спускается в бомбоубежище. По словам Тищенко, украинские депутаты продолжают работу, "потому что понимают, насколько важны сегодня эти законопроекты"."Всё-таки, чтобы ни говорили, стероиды влияют на мозг", "Украина расцветёт, когда таких тищенков в парламенте не будет", "Заметили, как энергично кивает ведущий, заглядывая в рот этой мрази. Вот так и большинство гривой машет, пока колониальная администрация их в пекло толкает", - прокомментировали видео пользователи Сети.Сам Тищенко не желает лично финансировать армию своей страны. Недавно он заявил, что владеет автопарком на 2 миллиона долларов, "но деньги на ВСУ отдавать не обязан".В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения.В конце февраля этого года глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявлял, что лишь 28 из более чем 400 депутатов Рады и два сотрудника Офиса Зеленского задекларировали свои доходы.В начале сентября депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин заявил, что парламентарии хотят еще на один год закрыть реестр деклараций чиновников о доходах.
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новости, украина, верховная рада, николай тищенко
Новости, Украина, Верховная Рада, Николай Тищенко

"Стероиды повлияли на мозг": Тищенко назвал депутатов Рады героями, украинцы не согласились

12:39 15.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Николай ТищенкоНиколай Тищенко
Николай Тищенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Николай Тищенко
Читать в
Парламент Украины – это героические люди, заявил депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко
Украинский депутат Тищенко в интервью рассказал о работе Верховной Рады, отметив, что там собрались "героические люди".
"Мы идём правильным курсом. […] Но в целом, весь парламент — это героические люди", - рассказал Тищенко.
Видео распространилось в Сети.
Он добавил, что гордится девятым созывом Рады, ведь это "военный созыв". При этом Тищенко допускает, что у украинцев по отношению к депутатам парламента "мнения разные".
При сирене воздушной тревоги, рассказал депутат, никто не спускается в бомбоубежище. По словам Тищенко, украинские депутаты продолжают работу, "потому что понимают, насколько важны сегодня эти законопроекты".
"Всё-таки, чтобы ни говорили, стероиды влияют на мозг", "Украина расцветёт, когда таких тищенков в парламенте не будет", "Заметили, как энергично кивает ведущий, заглядывая в рот этой мрази. Вот так и большинство гривой машет, пока колониальная администрация их в пекло толкает", - прокомментировали видео пользователи Сети.
Сам Тищенко не желает лично финансировать армию своей страны. Недавно он заявил, что владеет автопарком на 2 миллиона долларов, "но деньги на ВСУ отдавать не обязан".
В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения.
В конце февраля этого года глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявлял, что лишь 28 из более чем 400 депутатов Рады и два сотрудника Офиса Зеленского задекларировали свои доходы.
В начале сентября депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин заявил, что парламентарии хотят еще на один год закрыть реестр деклараций чиновников о доходах.
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
19 декабря 2023, 10:07
Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать"Об отсутствии намерения делиться деньгами с защитниками Украины депутат заявил с трибуны Верховной Рады
 
НовостиУкраинаВерховная РадаНиколай Тищенко
 
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