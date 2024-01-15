https://ukraina.ru/20240115/1052687314.html

Губернатор Курской области рассказал об украинских ракетах, сбитых над регионом

Губернатор Курской области рассказал об украинских ракетах, сбитых над регионом - 15.01.2024 Украина.ру

Губернатор Курской области рассказал об украинских ракетах, сбитых над регионом

Система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, сбила украинские ракеты над Курской областью. Об этом сообщил 15 января в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт

2024-01-15T07:26

2024-01-15T07:26

2024-01-15T07:29

пво

новости

курская область

ракеты

губернатор

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"По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты. Спасибо нашим защитникам!" - написал он.Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

https://ukraina.ru/20240108/1052582625.html

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пво, новости, курская область, ракеты, губернатор