https://ukraina.ru/20240112/1052647754.html
"Работают на пределе": российские удары перегружают украинские ПВО - Daily Express
"Работают на пределе": российские удары перегружают украинские ПВО - Daily Express - 12.01.2024 Украина.ру
"Работают на пределе": российские удары перегружают украинские ПВО - Daily Express
Системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине работают "на пределе" своих возможностей, пишет Daily Express
2024-01-12T09:44
2024-01-12T09:44
2024-01-12T09:59
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Военнослужащие ВС РФ перешли на стратегию использования уязвимых мест в ограниченной инфраструктуре противоракетной обороны Украины, и неспособность систем ПВО сбивать большую часть снарядов лишь подчеркивает ее эффективность, пишут британские журналисты.Российские беспилотники и ракеты стало сложнее сбивать, так теперь они летят зигзагообразно, а украинские системы противовоздушной обороны "работают на пределе"."Украинские власти сообщили, что им удалось перехватить только 18 из 51 ракеты, выпущенной 8 января, что подчеркивает эффективность стратегии России", - пишет Daily Express.Россия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других атак, за которыми стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала года ВС РФ нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по аэродромам и предприятиям ВПК,
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Новости, Россия, Украина, ПВО, ракетный удар, удары
"Работают на пределе": российские удары перегружают украинские ПВО - Daily Express
09:44 12.01.2024 (обновлено: 09:59 12.01.2024)
Системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине работают "на пределе" своих возможностей, пишет Daily Express
"Украинская ПВО сталкивается с угрозой полного краха вследствие того, что Россия увеличила интенсивность своих воздушных атак с применением целого ряда ракет и беспилотников", — говорится в статье.
Военнослужащие ВС РФ перешли на стратегию использования уязвимых мест в ограниченной инфраструктуре противоракетной обороны Украины, и неспособность систем ПВО сбивать большую часть снарядов лишь подчеркивает ее эффективность, пишут британские журналисты.
Российские беспилотники и ракеты стало сложнее сбивать, так теперь они летят зигзагообразно, а украинские системы противовоздушной обороны "работают на пределе".
"Украинские власти сообщили, что им удалось перехватить только 18 из 51 ракеты, выпущенной 8 января, что подчеркивает эффективность стратегии России", - пишет Daily Express.
Россия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других атак, за которыми стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала года ВС РФ нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по аэродромам и предприятиям ВПК,