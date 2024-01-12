https://ukraina.ru/20240112/1052647754.html

"Работают на пределе": российские удары перегружают украинские ПВО - Daily Express

"Работают на пределе": российские удары перегружают украинские ПВО - Daily Express - 12.01.2024 Украина.ру

"Работают на пределе": российские удары перегружают украинские ПВО - Daily Express

Системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине работают "на пределе" своих возможностей, пишет Daily Express

2024-01-12T09:44

2024-01-12T09:44

2024-01-12T09:59

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Военнослужащие ВС РФ перешли на стратегию использования уязвимых мест в ограниченной инфраструктуре противоракетной обороны Украины, и неспособность систем ПВО сбивать большую часть снарядов лишь подчеркивает ее эффективность, пишут британские журналисты.Российские беспилотники и ракеты стало сложнее сбивать, так теперь они летят зигзагообразно, а украинские системы противовоздушной обороны "работают на пределе"."Украинские власти сообщили, что им удалось перехватить только 18 из 51 ракеты, выпущенной 8 января, что подчеркивает эффективность стратегии России", - пишет Daily Express.Россия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других атак, за которыми стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала года ВС РФ нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по аэродромам и предприятиям ВПК,

https://ukraina.ru/20240111/1052641521.html

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новости, россия, украина, пво, ракетный удар, удары