https://ukraina.ru/20240111/1052628337.html
О большой беде Европы, закрытии Финляндии и ближайших перспективах Украины – Мендкович
О большой беде Европы, закрытии Финляндии и ближайших перспективах Украины – Мендкович - 11.01.2024 Украина.ру
О большой беде Европы, закрытии Финляндии и ближайших перспективах Украины – Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру дал прогноз действиям киевского режима в наступившем году, а также... Украина.ру, 11.01.2024
2024-01-11T11:41
2024-01-11T11:41
2024-01-11T11:41
никита мендкович
украина
россия
сво
коррупция
всу
фронт
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру дал прогноз действиям киевского режима в наступившем году, а также рассказал о вероятных геополитических изменениях на фоне президентских и парламентских выборов в мире: 00:38 - Украинские приоритеты в текущем году; 02:16 - Коррупция в ВСУ и раскол в правящих элитах; 05:20 - Прогнозы на президентские и парламентские выборы в мире; 08:49 - Потери ЕС на фоне антироссийских санкций; 11:55 – Почему Европа терпит и прогибается? 14:08 - Для чего закрылась Финляндия?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
никита мендкович, украина, россия, сво, коррупция, всу, фронт, видео
Никита Мендкович, Украина, Россия, СВО, коррупция, ВСУ, фронт
О большой беде Европы, закрытии Финляндии и ближайших перспективах Украины – Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру дал прогноз действиям киевского режима в наступившем году, а также рассказал о вероятных геополитических изменениях на фоне президентских и парламентских выборов в мире:
00:38 - Украинские приоритеты в текущем году;
02:16 - Коррупция в ВСУ и раскол в правящих элитах;
05:20 - Прогнозы на президентские и парламентские выборы в мире;
08:49 - Потери ЕС на фоне антироссийских санкций;
11:55 – Почему Европа терпит и прогибается?
14:08 - Для чего закрылась Финляндия?