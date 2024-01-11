https://ukraina.ru/20240111/1052628337.html

О большой беде Европы, закрытии Финляндии и ближайших перспективах Украины – Мендкович

О большой беде Европы, закрытии Финляндии и ближайших перспективах Украины – Мендкович - 11.01.2024 Украина.ру

О большой беде Европы, закрытии Финляндии и ближайших перспективах Украины – Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру дал прогноз действиям киевского режима в наступившем году, а также... Украина.ру, 11.01.2024

2024-01-11T11:41

2024-01-11T11:41

2024-01-11T11:41

никита мендкович

украина

россия

сво

коррупция

всу

фронт

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру дал прогноз действиям киевского режима в наступившем году, а также рассказал о вероятных геополитических изменениях на фоне президентских и парламентских выборов в мире: 00:38 - Украинские приоритеты в текущем году; 02:16 - Коррупция в ВСУ и раскол в правящих элитах; 05:20 - Прогнозы на президентские и парламентские выборы в мире; 08:49 - Потери ЕС на фоне антироссийских санкций; 11:55 – Почему Европа терпит и прогибается? 14:08 - Для чего закрылась Финляндия?

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

никита мендкович, украина, россия, сво, коррупция, всу, фронт, видео