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В Курской области силы РЭБ приземлили два украинских беспилотника

В Курской области силы РЭБ приземлили два украинских беспилотника - 11.01.2024 Украина.ру

В Курской области силы РЭБ приземлили два украинских беспилотника

В приграничном Глушковском районе Курской области при помощи РЭБ приземлили два украинских ударных беспилотника, сообщили 11 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб

2024-01-11T11:48

2024-01-11T11:48

2024-01-11T11:48

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Оба ударных беспилотника после падения на землю сдетонировали. В результате никто не пострадал, разрушений нет.Губернатор Курской области Роман Старовойт 9 января сообщил, что ВСУ атаковали регион беспилотниками. В результате атаки от осколочного ранения погибла женщина.Один из БПЛА самолетного типа был сбит над Курчатовским районом. В Курчатове расположена Курская АЭС.

https://ukraina.ru/20240109/1052598639.html

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новости, россия, курская область, роман старовойт, беспилотники, бпла