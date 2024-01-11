В Курской области силы РЭБ приземлили два украинских беспилотника
В приграничном Глушковском районе Курской области при помощи РЭБ приземлили два украинских ударных беспилотника, сообщили 11 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб
"В 16.20 10 января поступила информация о подавлении в Глушковском районе силами РЭБ прилетевших со стороны Украины двух дронов-камикадзе", - заявил источник.
Оба ударных беспилотника после падения на землю сдетонировали. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт 9 января сообщил, что ВСУ атаковали регион беспилотниками. В результате атаки от осколочного ранения погибла женщина.
Один из БПЛА самолетного типа был сбит над Курчатовским районом. В Курчатове расположена Курская АЭС.