В Курской области силы РЭБ приземлили два украинских беспилотника - 11.01.2024 Украина.ру
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В Курской области силы РЭБ приземлили два украинских беспилотника
В Курской области силы РЭБ приземлили два украинских беспилотника - 11.01.2024 Украина.ру
В Курской области силы РЭБ приземлили два украинских беспилотника
В приграничном Глушковском районе Курской области при помощи РЭБ приземлили два украинских ударных беспилотника, сообщили 11 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб
2024-01-11T11:48
2024-01-11T11:48
новости
россия
курская область
роман старовойт
беспилотники
бпла
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Оба ударных беспилотника после падения на землю сдетонировали. В результате никто не пострадал, разрушений нет.Губернатор Курской области Роман Старовойт 9 января сообщил, что ВСУ атаковали регион беспилотниками. В результате атаки от осколочного ранения погибла женщина.Один из БПЛА самолетного типа был сбит над Курчатовским районом. В Курчатове расположена Курская АЭС.
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новости, россия, курская область, роман старовойт, беспилотники, бпла
Новости, Россия, Курская область, Роман Старовойт, беспилотники, БПЛА

В Курской области силы РЭБ приземлили два украинских беспилотника

11:48 11.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШкола БПЛА спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Школа БПЛА спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В приграничном Глушковском районе Курской области при помощи РЭБ приземлили два украинских ударных беспилотника, сообщили 11 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб
"В 16.20 10 января поступила информация о подавлении в Глушковском районе силами РЭБ прилетевших со стороны Украины двух дронов-камикадзе", - заявил источник.
Оба ударных беспилотника после падения на землю сдетонировали. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт 9 января сообщил, что ВСУ атаковали регион беспилотниками. В результате атаки от осколочного ранения погибла женщина.
Один из БПЛА самолетного типа был сбит над Курчатовским районом. В Курчатове расположена Курская АЭС.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2024
9 января, 16:55
В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор СтаровойтВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, погибла женщина, один из БПЛА был сбит в районе Курской АЭС, сообщил 9 января губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияКурская областьРоман СтаровойтбеспилотникиБПЛА
 
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