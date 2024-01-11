Кого будут брать? Закон о мобилизации – уже в Раде - 11.01.2024 Украина.ру
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Кого будут брать? Закон о мобилизации – уже в Раде
Кого будут брать? Закон о мобилизации – уже в Раде - 11.01.2024 Украина.ру
Кого будут брать? Закон о мобилизации – уже в Раде
В Верховной Раде 11 января намерены рассмотреть болезненный и противоречивый закон о мобилизации
2024-01-11T05:01
2024-01-11T05:01
эксклюзив
мобилизация
всу
украина
владимир зеленский
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Правительственный документ полон ограничений прав и свобод граждан: от блокировки банковских карточек до ареста имущества.Что в сухом остатке и какой в итоге закон примут народные депутаты – анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Директор Института международный политический и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Добьёт ли законопроект о мобилизации режим Зеленского?Как и предполагалось, уникальный по степени социального безумия законопроект о мобилизации на Украине не будет принят в исходном виде. Он ожидаемо стал поводом для политических атак на режим Зеленского со стороны его оппонентов, которые уже спят и видят себя на месте фюрера украинской нации.Самую последовательную позицию занял лагерь бывшего президента Украины Порошенко. Оттуда уже звучат обвинения в антиконституционности законопроекта (что правда) и его коррупционных рисках (тоже правда). Вопросы у пропорошенковских депутатов возникли "практически к каждой второй статье" законопроекта.Впрочем, хотя профильный комитет Рады так и не смог принять решение по законопроекту, его намерены вынести на первое чтение уже 11 января.Зеленский — уже "утка, хромая на обе ноги". Срок его полномочий истекает 31 марта, а новые выборы не объявлены. Если в Киеве вспомнят про законы, то и. о. президента станет спикер Рады Стефанчук, а сама Рада резко повысит свою значимость — как и её депутаты. Многие из них прямо называют Зе политическим трупом."Он должен понять, что политически он уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или которые будут поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство", — заявил, в частности, депутат Роман Костенко в интервью чешскому NV.NV принадлежит украино-чешскому предпринимателю Томашу Фиале, который любит Порошенко больше, чем Зеленского. Так что не исключено, что фактическим куратором следующей фазы проекта "Украина" действительно будет Порошенко.Про его коррупцию все уже забыли, зато он точно не будет саботировать приказы в измененном состоянии сознания и не станет раздражать хозяев глупыми публичными требованиями.А законопроект о мобилизации, скорее всего, примут. Но сначала он будет максимально использован для аннигиляции всего, что связано с выстроенными Зеленским финансово-управленческими схемами.Украинский политик Николай Княжицкий:О мобилизации, стратегии победы и правительстве национального спасения.Мобилизация – это не только дело военных, но и целого общества. Закон о мобилизации должен удовлетворять потребности армии, учитывать интересы украинской экономики, а сама мобилизация должна проводиться таким образом, чтобы не ограничивать права человека.Мобилизация. Слово, беспокоящее сейчас все общество. Генерал Залужный прямо говорит, что в украинском войске не хватает людей. Он обратился с соответствующим заявлением к политическому руководству и попросил подготовить законопроект о призыве в армию.Мобилизация идет очень тяжело. Мы видим, что на блокпостах пытаются вручать повестки. Пограничная служба ограничивает выезд мужчин. Общество крайне недовольно сложившейся ситуацией. Вместе с тем украинские военные, которые пошли добровольцами или по призыву, не знают, когда они уйдут в увольнение.Некоторые из них находятся на передовой с начала полномасштабного вторжения. И, конечно, им хотелось бы знать, сколько именно они будут служить – 24 месяца или 36, как звучит в разных проектах, касающихся мобилизации.Но мобилизация – это не только дело военных. Генерал Забродский, заместитель главнокомандующего, еще перед началом полномасштабного вторжения объяснял, что воюет не только армия – воюет целое общество. Поэтому мобилизация должна относиться к целому обществу.Кто сначала пошел в Вооруженные Силы Украины? Добровольцы, патриоты, которые чувствовали, что без них украинская армия не устоит перед российским нашествием, они отправились на фронт.Была другая категория мужчин и женщин, которые не хотели идти добровольцами, но являются законопослушными гражданами и понимали, что Украине нужно подставить плечо. Они обратились в ТЦК, а в случае получения повесток не уклонялись от мобилизации, а шли в ВСУ.Все эти люди сейчас защищают нашу страну и всем им огромное уважение. Но их не хватает. Мы видим, что РФ перевела экономику на военные рельсы. Это касается и призыва. Огромные деньги платят русским солдатам.Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук:Верховная Рада завтра рассмотрит в первом чтении законопроект о мобилизации.Представленный правительственный проект закона – далеко несовершенный, в значительной степени антиконституционный, несет в себе коррупционные риски и требует существенной доработки.Всего в ВРУ были представлены пять вариантов законопроекта о внесении изменений в порядок мобилизации на военную службу. В связи с этим, хочется заметить, что вопрос этого законопроекта с правовой, и с политической, и с социальной точки зрения – контроверсионный!Очевидно, что ни одна власть никогда не показывает свою слабость, поэтому будут искаться компромиссы, на основе которых и правительственный проект постараются взять за основу, с другой стороны, подталкивать к существенной, коренной доработке содержания правительственного проекта.В нем должно измениться не только "Буква" проекта, но и "Дух"!* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20240110/1052612103.html
https://ukraina.ru/20240110/1052609235.html
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Виктория Титова
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, мобилизация, всу, украина, владимир зеленский
Эксклюзив, мобилизация, ВСУ, Украина, Владимир Зеленский

Кого будут брать? Закон о мобилизации – уже в Раде

05:01 11.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Верховной Раде 11 января намерены рассмотреть болезненный и противоречивый закон о мобилизации
Правительственный документ полон ограничений прав и свобод граждан: от блокировки банковских карточек до ареста имущества.
Что в сухом остатке и какой в итоге закон примут народные депутаты – анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.
Директор Института международный политический и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:
Добьёт ли законопроект о мобилизации режим Зеленского?
Как и предполагалось, уникальный по степени социального безумия законопроект о мобилизации на Украине не будет принят в исходном виде. Он ожидаемо стал поводом для политических атак на режим Зеленского со стороны его оппонентов, которые уже спят и видят себя на месте фюрера украинской нации.
Самую последовательную позицию занял лагерь бывшего президента Украины Порошенко. Оттуда уже звучат обвинения в антиконституционности законопроекта (что правда) и его коррупционных рисках (тоже правда). Вопросы у пропорошенковских депутатов возникли "практически к каждой второй статье" законопроекта.
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Вчера, 15:28
"Тикайте, бабы, огородами!" Истерика Залужного и мобилизация женщин на УкраинеПока идёт обсуждение нового закона о мобилизации на Украине, политики соревнуются в оценках и рассуждают, что да как будет, ситуация уже резко изменилась
Впрочем, хотя профильный комитет Рады так и не смог принять решение по законопроекту, его намерены вынести на первое чтение уже 11 января.
Зеленский — уже "утка, хромая на обе ноги". Срок его полномочий истекает 31 марта, а новые выборы не объявлены. Если в Киеве вспомнят про законы, то и. о. президента станет спикер Рады Стефанчук, а сама Рада резко повысит свою значимость — как и её депутаты. Многие из них прямо называют Зе политическим трупом.
"Он должен понять, что политически он уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или которые будут поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство", — заявил, в частности, депутат Роман Костенко в интервью чешскому NV.
NV принадлежит украино-чешскому предпринимателю Томашу Фиале, который любит Порошенко больше, чем Зеленского. Так что не исключено, что фактическим куратором следующей фазы проекта "Украина" действительно будет Порошенко.
Про его коррупцию все уже забыли, зато он точно не будет саботировать приказы в измененном состоянии сознания и не станет раздражать хозяев глупыми публичными требованиями.
А законопроект о мобилизации, скорее всего, примут. Но сначала он будет максимально использован для аннигиляции всего, что связано с выстроенными Зеленским финансово-управленческими схемами.
Украинский политик Николай Княжицкий:
О мобилизации, стратегии победы и правительстве национального спасения.
Мобилизация – это не только дело военных, но и целого общества. Закон о мобилизации должен удовлетворять потребности армии, учитывать интересы украинской экономики, а сама мобилизация должна проводиться таким образом, чтобы не ограничивать права человека.
Вчера, 14:49
Похищения, облавы и массовое бегство. Как проходит насильственная мобилизация в ОдессеВ последние дни Одесса бьет все рекорды по масштабам насильственной мобилизации. Украинские военкомы устроили настоящий террор в городе
Мобилизация. Слово, беспокоящее сейчас все общество. Генерал Залужный прямо говорит, что в украинском войске не хватает людей. Он обратился с соответствующим заявлением к политическому руководству и попросил подготовить законопроект о призыве в армию.
Мобилизация идет очень тяжело. Мы видим, что на блокпостах пытаются вручать повестки. Пограничная служба ограничивает выезд мужчин. Общество крайне недовольно сложившейся ситуацией. Вместе с тем украинские военные, которые пошли добровольцами или по призыву, не знают, когда они уйдут в увольнение.
Некоторые из них находятся на передовой с начала полномасштабного вторжения. И, конечно, им хотелось бы знать, сколько именно они будут служить – 24 месяца или 36, как звучит в разных проектах, касающихся мобилизации.
Но мобилизация – это не только дело военных. Генерал Забродский, заместитель главнокомандующего, еще перед началом полномасштабного вторжения объяснял, что воюет не только армия – воюет целое общество. Поэтому мобилизация должна относиться к целому обществу.
Кто сначала пошел в Вооруженные Силы Украины? Добровольцы, патриоты, которые чувствовали, что без них украинская армия не устоит перед российским нашествием, они отправились на фронт.
Была другая категория мужчин и женщин, которые не хотели идти добровольцами, но являются законопослушными гражданами и понимали, что Украине нужно подставить плечо. Они обратились в ТЦК, а в случае получения повесток не уклонялись от мобилизации, а шли в ВСУ.
Все эти люди сейчас защищают нашу страну и всем им огромное уважение. Но их не хватает. Мы видим, что РФ перевела экономику на военные рельсы. Это касается и призыва. Огромные деньги платят русским солдатам.
Вчера, 05:48
"Ваше согласие больше не требуется". В комитете Верховной рады обсуждают законопроект о мобилизацииКомитет Верховной рады Украины по вопросам обороны обсуждает волнующий украинское общество законопроект о мобилизации. Положения законопроекта настолько противоречат не только международному праву, но даже законам Украины, что оставить их в изначальном виде невозможно
Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук:
Верховная Рада завтра рассмотрит в первом чтении законопроект о мобилизации.
Представленный правительственный проект закона – далеко несовершенный, в значительной степени антиконституционный, несет в себе коррупционные риски и требует существенной доработки.
Всего в ВРУ были представлены пять вариантов законопроекта о внесении изменений в порядок мобилизации на военную службу. В связи с этим, хочется заметить, что вопрос этого законопроекта с правовой, и с политической, и с социальной точки зрения – контроверсионный!
Очевидно, что ни одна власть никогда не показывает свою слабость, поэтому будут искаться компромиссы, на основе которых и правительственный проект постараются взять за основу, с другой стороны, подталкивать к существенной, коренной доработке содержания правительственного проекта.
В нем должно измениться не только "Буква" проекта, но и "Дух"!
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивмобилизацияВСУУкраинаВладимир Зеленский
 
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