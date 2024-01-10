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Побег ВСУ, катастрофа Зеленского, правки в проекте о мобилизации. Главное на Украине на 13:00 10 января

Побег ВСУ, катастрофа Зеленского, правки в проекте о мобилизации. Главное на Украине на 13:00 10 января - 10.01.2024 Украина.ру

Побег ВСУ, катастрофа Зеленского, правки в проекте о мобилизации. Главное на Украине на 13:00 10 января

Украина.ру, 10.01.2024

2024-01-10T13:00

2024-01-10T13:00

2024-01-10T14:01

хроники

спецоперация

эксклюзив

владимир зеленский

виктор медведчук

украина

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потери всу

атака

донецк

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ВСУ оставили часть позиций на участках фронта под Донецком, при этом националисты не оставляют попыток атаковать территории РФ. Медведчук предрек Украине год катастрофы Зеленского. В Раде предлагают исключить из проекта о мобилизации электронные повестки.Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что украинские войска покинули ряд позиций под Новомихайловкой и Георгиевкой на Донецком направлении.Он уточнил, что в одном из брошенных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) было найдено несколько единиц стрелкового вооружения разного калибра.По словам Гагина, украинские войска на этом направлении кратно сократили применение артиллерии и для экономии снарядов нарастили удары беспилотниками.Накануне начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что тем временем российские войска улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка на Донецком направлении.Американская газета Wall Street Journal указала, что Украина в конфликте с Россией потеряла уже тысячи военнослужащих, в том числе самых опытных и мотивированных бойцов.В материале также отмечается, что украинское контрнаступление закончилось, не успев начаться.«Это не Вторая мировая война и не (гитлеровский генерал-полковник) Гудериан (с тактикой блицкрига. — Ред.). Это Первая мировая война и окопы», — сказал неназванный представитель СБУ, характеризуя нынешние боевые действия.По словам еще одного источника издания, поддержка Киева со стороны США колеблется на фоне «внутренних политических разборок».При этом националисты не оставляют попыток атаковать территории России. Так, за прошедшие сутки они выпустили около 50 боеприпасов по населенным пунктам Белгородской области, также с беспилотников было сброшено несколько взрывных устройств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.«В Белгородском районе в селах Красный Хутор и Устинка с БПЛА сброшено два и пять осколочных боеприпасов соответственно. Также по Устинке выпущено четыре артиллерийских снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений», — написал он.По городу Валуйки ВСУ выпустили один снаряд из РСЗО, который был сбит системой ПВО. В хуторе Ромашовка была совершена атака с помощью БПЛА.В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано шесть минометных снарядов и 19 гранатометных выстрелов. В Грайворонском округе в районе села Дорогощь был сбит дрон самолетного типа.«На окраине села Сподарюшино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По окраине села Козинка выпущен один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — проинформировал глава региона.В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье зафиксировано 11 прилетов. В Шебекинском округе по селу Белянка ВСУ выпустили три минометных снаряда, по селу Терезовка — два минометных снаряда.Кроме того, ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка.«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 — город Донецк (Кировский район): сбросы ВОП (взрывоопасного предмета. — Ред.) с БПЛА», — говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Катастрофа режима ЗеленскогоУкраину в наступившем году ждет катастрофа режима президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сейчас возглавляющий движение «Другая Украина».«Украина. Год катастрофы Зеленского. ...Украина Зеленского не может существовать без подачек Запада. Кончатся подачки, кончится и эта Украина. ...Прогноз простой: либо финансирование уменьшится, либо прекратится вовсе. ...Чтобы убрать Зеленского с шахматной доски, достаточно просто уменьшить дозу финансовой иглы, что уже и происходит», — написал Медведчук.При этом он подчеркнул, что поражение Зеленского — это вовсе не поражение украинского народа.Он пояснил, что нынешний президент Украины стал несмешной пародией на диктатора, при этом испортив отношения и с крупным бизнесом, и с профессиональными военными, и даже с националистами, которым продемонстрировал свою трусость. Не нужен теперь Зеленский, по словам Медведчука, и США с Великобританией, которые пытались использовать его в игре против России, но не преуспели.«А если рыбалка не удалась, то червячка просто выбрасывают», — напомнил он.Медведчук также заверил, что на Украине углубятся экономический, социальный, политический и военный кризисы, а сокращение внешнего финансирования окончательно добьет экономику.«Политический кризис в стране, ведущей серьезные боевые действия, смерти подобен, но Зеленский сделал все, чтобы он был, и альтернативы, честно говоря, не видно. А значит, за этим последует военный кризис. Серьезная потеря территории и рубежей. Все на это указывает», — написал он.При этом Медведчук считает, что ни главком ВСУ Валерий Залужный, ни экс-президент Петр Порошенко, ни мэр Киева Виталий Кличко или экс-премьер Юлия Тимошенко, которых называют возможными соперниками Зеленского в случае проведения выборов, не смогут вывести страну из кризиса, в котором она оказалась из-за неграмотных действий администрации нынешнего президента.Медведчук отметил, что в то же время Россия начала строить новую конфигурацию отношений в мире, она уже продемонстрировала, что может противостоять США и НАТО. На днях сдавшийся в плен российским войскам украинский военный Роман Калиниченко в свою очередь указал, что на Украине гражданское население все меньше доверяет Зеленскому и все чаще с ностальгией вспоминает экс-президента Виктора Януковича.«Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять. Перестали доверять не среди военных большинство, а с цивильных… С гражданского народа», — сказал он.По словам пленного, раньше все были рады Зеленскому, но по мере осложнения экономической и политической обстановки отношение стало резко меняться.«Началась война — уже начали вспоминать Януковича. Уже такие разговоры, и давно они уже ходят, такие разговоры, что вот при Януковиче было хорошо, спокойно, тихо. У народа была стабильная зарплата. У него есть (чем) заплатить за квартиру, есть — детей одеть в школу, есть — жену в ресторан сводить. И себе заначку сделать. И деньги на месяц еще остаются, чтобы прожить», — заметил Калиниченко.Сейчас, по словам собеседника, после оплаты счетов за коммунальные услуги в семье не остается ничего.«Зеленский не в почете и у многих военных. Как заявил один из военнопленных из 79-й бригады ВСУ, президента Украины хвалят только тыловики, которые служат в комфорте и не видят ужасов передовой», — сказал российский боец с позывным «Хазар», работающий с украинскими пленными.Калиниченко сдался в плен подразделению группировки войск «Юг» ВС РФ 6 января на Времевском выступе.Правки в проекте о мобилизацииКомитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины предложил ряд правок в новый законопроект о мобилизации, в том числе исключить рассылку повесток по электронной почте, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*.Член указанного комитета украинского парламента Федор Вениславский в декабре указывал, что комитет разработал два законопроекта, касающихся мобилизации. Согласно одному из документов, планируется ввести процедуру вручения повесток по электронной почте и заказным письмом.В числе правок предлагается исключить повестки через электронную почту, предоставление отсрочки от мобилизации соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии), лицам, зачисленным на обучение в интернатуру, для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, а не на полную ставку, как было в правительственном проекте.Кроме того, предлагается ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли в конфликте, а также сократить сроки увольнения срочников.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В декабре на пресс-конференции Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450–500 тысяч человек. В конце года правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.Украинский военнопленный Калиниченко заявил, что слышал, будто на Украине стали призывать женщин до 60 лет.«Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. Не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины. — Ред.)… Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — сказал он.По свидетельствам одного из пленных, в их подразделении служил 64-летний мужчина, которого сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования) мобилизовали насильно, просто поймав на улице города, когда он вышел из дома в магазин за хлебом.* Внесен в список экстремистов и террористов.

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https://ukraina.ru/20240109/1052583132.html

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2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, владимир зеленский, виктор медведчук, украина, всу, потери всу, атака, донецк, белгородская область, мобилизация, законопроект