https://ukraina.ru/20240110/1052606768.html

"Молись, сволочь": 82-летнего украинца приговорили к 15 годам тюрьмы, он ответил в суде стихом

"Молись, сволочь": 82-летнего украинца приговорили к 15 годам тюрьмы, он ответил в суде стихом - 10.01.2024 Украина.ру

"Молись, сволочь": 82-летнего украинца приговорили к 15 годам тюрьмы, он ответил в суде стихом

Украинский суд приговорил 82-летнего военного в отставке к 15 годам тюрьмы, сообщили 9 января журналисты "Украинской правды"

2024-01-10T12:24

2024-01-10T12:24

2024-01-10T12:24

новости

украина

житомирская область

житомир

госизмена

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0a/1052606635_0:114:606:455_1920x0_80_0_0_a2e14d0fcd6fd7038097bbab1b775174.jpg

Прокуратура Украины обвинила полковника в отставке Юрия Чернышева в сотрудничестве с разведкой ЧВК "Вагнер". По версии СБУ, он якобы выяснял численность воинских частей, маршруты передвижения военной техники ВСУ, отслеживал наличие оборонительных объектов возле административных зданий и зданий правоохранительных ведомств. В марте 2023 года Чернышев был задержан. В суде он свою вину не признал, а уголовное производство назвал "провокацией сотрудников СБУ", пишет издание.Богунский районный суд города Житомира признал 82-летнего Юрия Чернышова виновным в государственной измене, приговорил к 15 годам заключения с конфискацией всего имущества и лишил воинского звания.Местные телеграм-каналы опубликовали видео из зала суда. Во время зачитывания приговора, Чернышев выкрикнул слово "фашисты".В последнем своем слове 82-летний полковник в отставке прочитал стихотворение на украинском языке. Дословный перевод на русский: "А мы, ещё вчера уважаемые люди, сегодня вами обвинены в измене. Хотя не мы создали эти беды, но некому за нас вступиться. А вы и рады, что можно нами прикрыться от войны. Но знайте, время всё же настанет, [нехорошие люди], когда Бог рассудит, где чья вина. Так что сейчас, прокурор, лучше молись, сволочь".

https://ukraina.ru/20231213/1052006391.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, житомирская область, житомир, госизмена, суд