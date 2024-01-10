"Молись, сволочь": 82-летнего украинца приговорили к 15 годам тюрьмы, он ответил в суде стихом - 10.01.2024 Украина.ру
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"Молись, сволочь": 82-летнего украинца приговорили к 15 годам тюрьмы, он ответил в суде стихом
"Молись, сволочь": 82-летнего украинца приговорили к 15 годам тюрьмы, он ответил в суде стихом - 10.01.2024 Украина.ру
"Молись, сволочь": 82-летнего украинца приговорили к 15 годам тюрьмы, он ответил в суде стихом
Украинский суд приговорил 82-летнего военного в отставке к 15 годам тюрьмы, сообщили 9 января журналисты "Украинской правды"
2024-01-10T12:24
2024-01-10T12:24
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Прокуратура Украины обвинила полковника в отставке Юрия Чернышева в сотрудничестве с разведкой ЧВК "Вагнер". По версии СБУ, он якобы выяснял численность воинских частей, маршруты передвижения военной техники ВСУ, отслеживал наличие оборонительных объектов возле административных зданий и зданий правоохранительных ведомств. В марте 2023 года Чернышев был задержан. В суде он свою вину не признал, а уголовное производство назвал "провокацией сотрудников СБУ", пишет издание.Богунский районный суд города Житомира признал 82-летнего Юрия Чернышова виновным в государственной измене, приговорил к 15 годам заключения с конфискацией всего имущества и лишил воинского звания.Местные телеграм-каналы опубликовали видео из зала суда. Во время зачитывания приговора, Чернышев выкрикнул слово "фашисты".В последнем своем слове 82-летний полковник в отставке прочитал стихотворение на украинском языке. Дословный перевод на русский: "А мы, ещё вчера уважаемые люди, сегодня вами обвинены в измене. Хотя не мы создали эти беды, но некому за нас вступиться. А вы и рады, что можно нами прикрыться от войны. Но знайте, время всё же настанет, [нехорошие люди], когда Бог рассудит, где чья вина. Так что сейчас, прокурор, лучше молись, сволочь".
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новости, украина, житомирская область, житомир, госизмена, суд
Новости, Украина, Житомирская область, Житомир, госизмена, Суд

"Молись, сволочь": 82-летнего украинца приговорили к 15 годам тюрьмы, он ответил в суде стихом

12:24 10.01.2024
 
© Daily Storm/Telegram
© Daily Storm/Telegram
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Украинский суд приговорил 82-летнего военного в отставке к 15 годам тюрьмы, сообщили 9 января журналисты "Украинской правды"
Прокуратура Украины обвинила полковника в отставке Юрия Чернышева в сотрудничестве с разведкой ЧВК "Вагнер". По версии СБУ, он якобы выяснял численность воинских частей, маршруты передвижения военной техники ВСУ, отслеживал наличие оборонительных объектов возле административных зданий и зданий правоохранительных ведомств.
В марте 2023 года Чернышев был задержан. В суде он свою вину не признал, а уголовное производство назвал "провокацией сотрудников СБУ", пишет издание.
Богунский районный суд города Житомира признал 82-летнего Юрия Чернышова виновным в государственной измене, приговорил к 15 годам заключения с конфискацией всего имущества и лишил воинского звания.
Местные телеграм-каналы опубликовали видео из зала суда. Во время зачитывания приговора, Чернышев выкрикнул слово "фашисты".
В последнем своем слове 82-летний полковник в отставке прочитал стихотворение на украинском языке. Дословный перевод на русский:
"А мы, ещё вчера уважаемые люди, сегодня вами обвинены в измене.
Хотя не мы создали эти беды, но некому за нас вступиться.
А вы и рады, что можно нами прикрыться от войны.
Но знайте, время всё же настанет, [нехорошие люди], когда Бог рассудит, где чья вина.
Так что сейчас, прокурор, лучше молись, сволочь".
Владимир Михайлов
13 декабря 2023, 04:12Репрессии на Украине
Написал, что в Киеве поднялись цены. Журналиста российского издания на Украине приговорили к 14 годамВинницкий суд приговорил к 14 годам с конфискацией имущества гражданина Украины, журналиста российского издания "ПолитНавигатор" Владимира Михайлова. Вина его в том, что в марте 2022 года он написал, что в Киеве выросли цены.
 
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