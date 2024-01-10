https://ukraina.ru/20240110/1052601769.html

"Ваше согласие больше не требуется". В комитете Верховной Рады обсуждают законопроект о мобилизации

"Ваше согласие больше не требуется". В комитете Верховной Рады обсуждают законопроект о мобилизации - 10.01.2024 Украина.ру

"Ваше согласие больше не требуется". В комитете Верховной Рады обсуждают законопроект о мобилизации

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны обсуждает волнующий украинское общество законопроект о мобилизации. Положения законопроекта настолько противоречат не только международному праву, но даже законам Украины, что оставить их в изначальном виде невозможно

2024-01-10T05:48

2024-01-10T05:48

2024-01-10T05:48

украина

мобилизация

сво

гражданские свободы

права человека

конституция

война

эксклюзив

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Нужно найти способ легализовать похищения людей для отправки их в ВСУ.Компромисс с совестьюВоенная стратегия Украины на 2024 год, по всей видимости, представляет собой стратегию обороны с максимально, насколько это возможно, медленным и болезненным для России отступлением в ожидании, когда Запад нарастит производство и передачу вооружений и боеприпасов. Деньги и оружие — это то, что не зависит от украинского правительства непосредственно, а вот личный состав ВСУ — да. Поэтому именно тотальная мобилизация становится задачей номер один.Решить вопрос призван обсуждаемый уже несколько недель законопроект Кабмина. Причем с самого начала было ясно, что в том совершенно одиозном виде, в котором он был подан, никто его не примет. Не из-за большого гуманизма, конечно, а из-за того, например, что мобилизация инвалидов 3-й группы (одноногих, одноруких, одноглазых и ростом ниже 130 см) никак не поможет решить поставленные задачи.Несмотря на то, что законопроект был подан полностью контролируемым Зеленским Кабмином, сам президент моментально попытался переложить ответственность на Генштаб и Залужного (военным нужны 500 тысяч человек, вот, мы идем у них на поводу), а Залужный в ответ — на Зеленского (мы армия, мы воюем, а законы пишут политики). Никто не хочет брать на себя ответственность за не просто непопулярное решение, а решение, которое вызывает даже в накаленном военной пропагандой украинском обществе чуть ли не истерику.Оказывается, что желание поражения России и желание самому непосредственно поучаствовать в этом поражении — не одно и то же. Никакого парадокса в этом нет. В общественном сознании все, что касается большой политики, того, с чем средний гражданин в своей жизни предметно-практически не соприкасается, предельно идеологизировано. Гражданин о вопросах большой политики чаще всего думает то, что ему транслируют власти. Зато в сфере, с которой он сталкивается предметно-практически, в данном случае в базовой сфере — выживания себя и своей семьи — никакой идеологии нет, все предельно объективно. К началу 2024 года можно с уверенностью зафиксировать — украинское общество не хочет воевать. Еще раз, это не значит, что оно хочет Россию, оно просто не хочет воевать. Но властям нужно, чтобы люди шли в ВСУ, и в этом состоит главное противоречие исторического момента.Ответственность за законопроект до Нового года политическое и военное начальство перебрасывало друг другу как горячую картошку. В итоге произошло забавное — президентский омбудсмен Лубинец назвал поданный президентским Кабмином законопроект противоречащим Конституции, а замглавы президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Евгения Кравчук заявила, что в первоначально редакции Верховная Рада рассматривать его не будет. Рабочая группа в парламенте разработает "компромиссный" вариант.Компромисс в данном случае означает все ту же тотальную мобилизацию, но без самых одиозных положений законопроекта, которые и вызвали массовое негодование. По всей видимости, они были заложены специально, чтобы в процессе как бы общественного обсуждения их отменить, а соответственно и пригасить массовое негодование.Какие правовые нормы нужно обойтиСекретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рады Роман Костенко сразу обозначил нормы, которые будут вычеркнуты. В частности, не станут снимать "бронь" с полицейских, что, кстати, широкими народными массами было бы скорее поддержано и что предлагала Юлия Тимошенко в своем "плане Б". Потенциально популярное решение просто нельзя принять, поскольку нынешняя власть на Украине во многом держится на силовом аппарате внутреннего подавления, а одной лишь СБУ для этого мало. Кроме того, под вопросом остается мобилизация граждан Украины за рубежом. Здесь проблема чисто техническая — никто пока не понимает, как на возвращение мужчин призывного возраста повлияет, скажем, ограничение консульских услуг. В общем, пункт не исключен совсем, но пока он объективно слабо осуществим. Зато глава НБУ Андрей Пышный готов в рамках обсуждения законопроекта обдумать технические вопросы блокировки банковских счетов уклонистов. Ожидаемо больше всего критики в парламентском комитете пришлось на пункт о призыве инвалидов 3-й группы и ожидаемо не из соображений гуманизма. Минздрав потребовал убрать из законодательства понятия "инвалидность" и "ограниченно годный", оставив лишь "годный" и "непригодный". Таким образом люди с очень серьезными болезнями, но которые в данный конкретный момент чувствуют себя более-менее прилично и могут выполнять какие-то военные задачи, будут признаны годными наравне с реально годными.Не одобрил законопроект о мобилизации и антикоррупционный комитет, усмотрев в нем пробелы, которые могут привести к коррупционным рискам. Что интересно, в Минобороны согласились. Наверное, вспомнили о яйцах по 12 гривен за штуку. Антикоррупционеры предложили внести три правки: не возлагать на органы местного самоуправления обязанность привоза отловленных в военкомат, поскольку у них нет права применять принуждение; определить срок неприбытия в военкомат, после которого ТЦК сможет внести военнообязанных в реестр должников с последующими ограничениями на распоряжение имуществом и т.д. (а то получится, что некоторых внесут сразу, а некоторых не внесут вообще); отменить право ТЦК по собственному усмотрению предоставлять отсрочки от срочной службы.Главное научно-экспертное управление Верховной Рады назвало законопроект нарушающим действующее законодательство и выдало аж целых десять замечаний:Как видно, критика законопроекта связана не с нежеланием отправлять новые сотни тысяч граждан на убой, а с некоторыми досадными юридическими коллизиями, которые желательно обойти, чтобы снизить накал общественного неприятия. В итоге в Раде зарегистрировали целых пять версий законопроекта о мобилизации: один от Кабмина и четыре от разных депутатов.Как узаконить беззакониеКакая из них и в какой форме пойдет на голосование в Раду, решают на заседании комитета по вопросам обороны. Там некоторые депутаты (не от президентской "Слуги народа") уже заявили о неприемлемости ситуации, когда сотрудники ТЦК похищают людей с улиц и не несут за это никакой ответственности. То есть в парламенте признали, что государство похищает людей. Однако же вопрос о наказании похитителей не стоит, а ГБР (непосредственно подконтрольный США орган, который создан на Украине для привлечения к ответственности преступивших закон чиновников, правоохранителей и крупных госслужащих) бездействует.На дорогах появились блокпосты, где вручают повестки, накануне Нового года пограничники (без письменного приказа) перекрыли выезд даже для тех мужчин, которые имели для этого все законные основания, в Сети можно наблюдать множество роликов, где сотрудники ТЦК хватают людей прямо на улице, запихивают в микроавтобус и увозят в неизвестном направлении. Людей продолжают похищать, и вопрос в комитете Рады стоит только о том, как это похищение узаконить.Пока окончательное решение не принято, обсуждение продолжается. Однако известно, что отсрочку для инвалидов и их мужей (если с инвалидностью женщина) сохранят. Изначально было очевидно, что этот, самый одиозный пункт законопроекта, предложен только для того, чтобы вызвать негативный общественный резонанс, а потом погасить его, отменив предложение. Также отказались от внесения в реестр военнообязанных сведений о пересечении границы, о принудительном исполнении решения в отношении должников, «других персональных данных», которые позволяют идентифицировать военнообязанного, сведений о членах семьи без согласия военнослужащего.Тем не менее в комитете придумали, как обойти проблему персональных данных при создании электронной системы учета военнообязанных. Для этого рекомендовано принять во втором чтении с поправками принятый в первом чтении в ноябре законопроект о создании электронного реестра военнообязанных. Решение удивительно элементарное и по-своему гениальное — просто узаконить незаконные действия. Законопроект говорит, что согласия лица на обработку данные для военного реестра больше не требуется. Правда все еще непонятно на каком основании те же банки (или система «Дия») будут передавать третьим лицами персональные данные людей, которые не давали им такое право. Надо учесть.А вообще, по такому принципу можно отменить любое из прав, сказав, что ваше согласие больше не требуется ни на что.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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украина, мобилизация, сво, гражданские свободы, права человека, конституция, война, эксклюзив