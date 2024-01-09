https://ukraina.ru/20240109/1052584159.html

Такие разные цены на нефть, Европа выбирает атом. Хроника энергетической войны

Такие разные цены на нефть, Европа выбирает атом. Хроника энергетической войны - 09.01.2024 Украина.ру

Такие разные цены на нефть, Европа выбирает атом. Хроника энергетической войны

Иран и Саудовская Аравия, которые с 2024 года стали членами БРИКС, пока ведут разнонаправленную политику в отношении цен на нефть. Это может привести к увеличению поставок российской нефти в Китай

2024-01-09T10:02

2024-01-09T10:02

2024-01-09T10:02

хроника энергетической войны

эксклюзив

энергетика

нефть

иран

россия

саудовская аравия

европа

франция

великобритания

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Иран повышает цену нефти для Китая, Саудовская Аравия снижает для всех потребителейИран увеличивает цены на поставку нефти в Китай. Это создаёт трудности для китайских покупателей, поскольку около 10% нефтепотребления КНР приходится на иранские поставки. Об этом 5 января сообщило британское агентство Reuters.По информации торговых источников и собеседников агентства на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), покупатели сталкиваются с высокими новыми ценами и ограниченным выбором, поскольку иранская сторона жестко настаивает на новых условиях.В результате уменьшились поставки нефти из Ирана в Китай в конце 2023 года: объём закупок сократился с 1,53 миллионов баррелей в октябре до 1,18 млн барр. в декабре, что привело к увеличению запасов нефти в плавучих хранилищах Ирана.Возникла затруднительная ситуация между иранскими поставщиками и китайскими покупателями, исход которой неясен, отмечает Reuters.Из-за вторичных санкций США государственные нефтеперерабатывающие компании Китая избегают закупок иранской нефти, такую нефть приобретают небольшие НПЗ – так называемые "чайники", которые обеспечивают почти 30% китайского импорта сырой нефти. Они сэкономили несколько миллиардов долларов, покупая нефть с большими скидками у иранских поставщиков.Хотя недавние сделки на продажу иранской нефти в Китай были заключены со скидками около 10 долларов за баррель, но затем иранские продавцы сообщили о сокращении этих скидок до 5-6 долларов.Иран стремится выровнять цены своей нефти с сырьем из других стран, таких как российская нефть марки ESPO. Летом 2022 года Иран снизил цены на свою нефть, чтобы конкурировать с Россией на фоне международных санкций.Это было сделано, чтобы иранская нефть могла соперничать с российской нефтью марки Urals, которая начала массово поступать в Китай, напомнило агентство. Однако, по мнению экспертов, Иран не полностью осознает масштаб воздействия западных санкций, и его действия могут увеличить поставки российской нефти в Китай.В свою очередь, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снижает цены на февральские поставки нефти для покупателей всех сортов своей нефти во всех регионах. Об этом 7 января 2024 года сообщили агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление компании.Для покупателей в азиатском регионе и США Saudi Aramco снизила цены на все сорта своей нефти на 2 доллара за баррель по сравнению с январем. В результате премия по основному поставляемому в Азию сорту нефти Arab Light к эталонному сорту Oman/Dubai сократится с 3,5 долл./барр. в январе до 1,5 долл./барр. в феврале.Это самый низкий уровень за 27 месяцев, с ноября 2021 года.По сортам Arab Super Light и Arab Extra Light на азиатском рынке премия снизилась до 2,95 долл./барр. и 1,55 долл./барр. соответственно. По сорту Arab Medium премия снизилась до 0,75 долл./барр., а по сорту Arab Heavy вместо премии в 1,7 долл./барр. установлен дисконт 0,3 долл./барр.Для покупателей в Европе февральские цены на нефть Arab Light снижены на 2 доллара за баррель по сравнению с январем, на другие сорта – на 1,5 доллара за баррель.В результате для покупателей в Северо-Западной Европе премия по сорту Arab Light к Brent составит 0,9 долл./барр., в Средиземноморье – 0,4 долл./барр. Arab Extra Light в Северо-Западной Европе будет иметь премию 2,7 долл./барр., в Средиземноморье – 2,3 долл./барр.Более тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy в Северо-Западной Европе будут иметь премию в 0,2 долл./барр. и дисконт 2,5 долл./барр. соответственно, в Средиземноморье их дисконт составит 0,1 долл./барр. и 3,1 долл./барр. соответственно.Bloomberg отмечает, что снижение Saudi Aramco цен на февраль обусловлено сохраняющейся слабостью рынка, который слабо среагировал на напряженность на Ближнем Востоке. Обострение арабо-израильского конфликта и нападения хуситов на суда, проходящие транзитом через Красное море, пока не привели к перебоям в поставках нефти.Одновременно наблюдается сезонное снижение потребления нефти в большинстве регионов мира. В феврале и марте многие НПЗ закрываются для проведения плановых технических работ. В то же время высокие мировые поставки, в том числе из США, повышают вероятность профицита нефти на рынке.Reuters дополняет, что крупнейшее за 13 месяцев снижение цен со стороны Saudi Aramco соответствует ожиданиям рынка, поскольку нефтеперерабатывающие компании требовали от Саудовской Аравии конкурентоспособных цен по сравнению с нефтью, поставляемой другими ближневосточными производителями.Так, для североазиатских НПЗ саудовская нефть по-прежнему относительно дороже нефти из других регионов.Напомним, 30 ноября 2023 года ряд стран ОПЕК+ приняли решение добровольно дополнительно сократить добычу в первом квартале 2024-го. В частности, Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение экспорта нефти на 1 млн барр./сутки, а Россия увеличила сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тыс. барр./сутки.Примечательно, что с 2024 года Иран и Саудовская Аравия входят в межгосударственное объединение БРИКС, соучредителями которого являются, в частности, Россия и Китай. Однако, в отличие от ОПЕК+, это объединение не согласовывает свою экспортную политику.Франция и Великобритания делают ставку на атомную энергетикуВласти Франции намерены развивать в стране атомную энергетику. Об этом заявила министр энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше в интервью изданию La Tribune Dimanche, опубликованном 7 января.Кроме объявленного ранее строительства шести атомных реакторов, министр рассказала о планах по созданию ещё восьми после 2026 года. По её словам, в ходе консультаций с парламентом может быть принято решение о строительстве ещё большего числа реакторов.Летом 2023 года газета Les Echos сообщала, что Франция намерена потратить около 52 миллиардов евро на развитие атомной энергетики. Ныне французские компании располагают 56 атомными реакторами. Из них работают около 40 реакторов, а остальные остановлены для ремонта или техобслуживания.Согласно сделанным ранее заявлениям президента Франции Эмманюэля Макрона, ядерная промышленность является ключевой для восстановления экономики страны и её энергоперехода. Макрон также сообщал о планах по разработке реакторов нового поколения – EPR-2 (Европейский водо-водяной реактор), и строительству до 14 новых реакторов – для обеспечения энергоперехода во Франции и отказа от ископаемого топлива.При этом шесть реакторов должны были составить основную программу, а восемь дополнительных реакторов типа EPR-2 построить позже. Начать строительство новых энергоблоков планировалось к 2028 году, и ввести в эксплуатацию первый реактор к 2035-му.Однако учитывая, с какими проблемами строились и до сих пор строятся энергоблоки с реакторами EPR первого поколения (АЭС Олкилуото-3, Фламанвиль-3, Хинкли Пойнт C), перспективы EPR-2 выглядят неоднозначно.В июне 2023 году был завершен процесс национализации энергетической компании EDF, французское государство вновь стало её единственным акционером. В соответствии со стратегией энергетической политики, определенной президентом Макроном, эта сделка закрепляет полностью суверенный характер деятельности по производству электроэнергии на атомных электростанциях страны.В тот же день, 7 января, глава Минэнерго Великобритании Клэр Кутиньо заявила, что власти Соединённого королевства поддержат производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов, "чтобы вытеснить Россию с мировых энергетических рынков".Лондон планирует инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов (более 381 млн долларов) для старта проекта. Отмечается, что Великобритания станет первой страной в Европе, которая запустит подобное производство.Инвестиции помогут получить до 24 ГВт атомной энергии к 2050 году, что составит 1/4 всего потребления электроэнергии в стране. Первый завод по производству уранового топлива планируется запустить к 2030 году.Обогащенный уран HALEU используется на атомных станциях малой мощности (АСММ). В мире его производят в России (Росатом) и США. По данным международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), США готовы поставлять HALEU только до 2035-2040 гг.В декабре 2023 г. стало известно, что французская компания Framatome планирует построить завод по производству ядерного топлива в Великобритании совместно с Департаментом энергетической безопасности и нулевой энергии правительства Великобритании (DESNZ) и EDF.В настоящее время проводится оценка различных объектов атомной энергетики в Британии для определения подходящих мест для строительства и предварительных исследований, запланированных на 2024 год, под руководством Управления ядерного регулирования (ONR).Напомним, что в июне 2022 года лидеры стран G7 в совместном заявлении упомянули о намерении снизить зависимость от гражданских ядерных технологий и другой смежной продукции из РФ. В частности, они договорились работать над оказанием помощи странам, стремящимся диверсифицировать свои цепочки поставок ядерного топлива.В свою очередь, руководство ЕС неоднократно призывало к введению санкций в отношении российской атомной отрасли, однако против этого резко выступали Венгрия и Словакия.Стоит отметить, что атомные станции малой мощности (АСММ) – одно из перспективных направлений деятельности Госкорпорации "Росатом". В настоящий момент "Росатом" реализует проект сооружения первой в мире наземной АСММ в Усть-Янском районе Якутии.

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Олег Хавич

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эксклюзив, энергетика, нефть, иран, россия, саудовская аравия, европа, франция, великобритания, атомная энергетика