https://ukraina.ru/20240108/1042441194.html

Ники, Джорджи и Вилли. Они клялись друг другу в вечной любви, но пролили кровь в Великой войне

Ники, Джорджи и Вилли. Они клялись друг другу в вечной любви, но пролили кровь в Великой войне - 08.01.2024 Украина.ру

Ники, Джорджи и Вилли. Они клялись друг другу в вечной любви, но пролили кровь в Великой войне

...Эта история умиляла весь монархически-аристократический мир Европы в конце XIX и начале XX веков. Три мальчика поражали всех, кто их видел, своей внешней схожестью. Но жили-то они в разных странах.

2024-01-08T16:10

2024-01-08T16:10

2024-01-08T16:10

история

россия

германия

великобритания

царь

история

xx век

xix век

первая мировая война

российская империя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042445321_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_66cac43f30330ce40a756dfd89ea0271.jpg

Самым старшим из них был Вилли, он родился в 1859 году в Германии. За ним шел Джорджи, родившийся в 1865 году в Англии. И замыкал троицу Ники, появившийся на свет в 1868 году в России. И все они в свое время стали в своих странах кайзером (императором) Вильгельмом II (1888 г.), королем Англии и императором Индии Георгом V (1910 г.) и императором России Николаем II (1894 г.). Их так и называли — «тред-юнион монархов». А еще — «кузены».И потому не совсем правда поется в известной песенке о том, что все могут короли, но жениться по любви не может ни один король. Может. Если захочет. Как король Англии Эдуард VIII, который ради любви к дважды разведенной американке Уиллис Симпсон и женитьбы на ней отказался от короны. Но женился-таки, будучи королем!Правда, не торжественно и официально коронованным, как полагается, в Вестминстерском аббатстве. Но все же.Конечно, не все королевские отпрыски еще 150 лет назад позволяли себе такие неравные браки (мезальянсы). Хотя и женились в основном по любви.Вот только возлюбленных и суженых выбирали в своем монаршем кругу. Тоже в основном. Это сейчас у нас демократия и венценосный отпрыск может жениться хоть на ложкомойке, лишь бы она ему нравилась. И женятся-таки и выходят замуж. И ни у кого нет на сей счет однозначного мнения, хорошо это или плохо. В принципе, это их дело. Хотя и королевское...Но вот что действительно не может ни один король, ни тогда, ни сейчас, так это выступить против интересов своей страны. За них он должен, просто обязан был воевать. Даже с кровными родичами, с которыми в детстве играл одними игрушками, в отрочестве обменивался первыми взрослыми впечатлениями, в юношестве засматривался на одних и тех же принцесс или балерин...И в конце XIX и начале XX века у тогдашних королей и императоров на самом деле все было еще более запутанно. Российский историк Андрей Кожухарь из Иркутска по этому поводу написал: «Родство между Георгом и Николаем определяется принадлежностью их родителей к Ольденбургскому дому. Король Дании Христиан IX из Глюксбургской ветви Ольденбургов среди шести своих детей имел дочерей Александру, ставшую матерью Георга, и Дагмару, ставшую матерью Николая. ...Георг и Николай приходились друг другу двоюродными братьями. Мать Вильгельма Виктория была родной сестрой Эдуарда VII, отца Георга. То есть Георг и Вильгельм тоже были кузенами. С Николаем же Вильгельма связывало более отдаленное родство через жену Николая I Шарлотту Прусскую (Александру Федоровну в православии), происходившую из Гогенцоллернов и бывшую сестрой Вильгельма I, деда Вильгельма II. Вильгельм II, таким образом, приходился Николаю II троюродным дядей».В дополнение к этому можно сказать, что самая авторитетная газета Британии «Таймс» писала в 1893 году, что во время свадебной церемонии Георга V ликующая толпа приняла российского царя за своего правителя — настолько были похожи братья-монархи. А Вильгельм к тому же был двоюродным братом супруги российского императора Александры, и даже поэтому все равно являлся близким родственником Николая. Во как!Но ведь и это еще не всё. Всё было гораздо запутаннее в этом тесном мирке королей и императоров. Особенно в стане германских герцогов и эрцгерцогов, давших правителей практически во все европейские страны. Вилли, Джорджи и Ники были представителями трех немецких династий на разных тронах — Гогенцоллернов в Германии, Саксен-Кобург-Готов в Англии и Голштейн-Готторпов-Романовых в России. И все они родственники упомянутого выше Ольденбургского дома. Русская династия Голштейн-Готторпов-Романовых сама до сих пор является ответвлением Ольденбургского дома, соединившего ее с британскими монархами. Причем Николай II принадлежал к Ольденбургам по обеим линиям, а Георг V только по матери. А два прапрадеда Николая II были родными немецкими братьями: Фредерик Гессен-Кассельский и Карл Гессен-Кассельский, а две прапрабабушки — немецкими двоюродными сестрами: Амалия Гессен-Дармштадтская, Луиза Гессен-Дармштадтская. Вот такая вот «российская династия».Вилли и Джорджи сами были внуками великой английской королевы Виктории. Ники же был женат на ее любимой внучке. И потому эти императоры и короли были похожими. И внешне, и ментально. И пацанами, и во взрослой жизни, и в старости.Три мальчика, как уже было сказано, подрастали, вместе проводили каникулы, играли, постоянно переписывались, уверяя друг друга в самой искренней дружбе и братской любви. Они и думать не хотели о династическом монополизме, как тогда и чуть позже назвали это явление. Они были людьми, пусть и коронованными, и ничто человеческое не было им чуждо...И даже став взрослыми, они потешались над своей схожестью и охотно ее подчеркивали. Сначала шуточно, обмениваясь униформами или одеваясь одинаково. А с началом Первой мировой войны — вполне серьезно. На одной из фотографии того времени, названной «Августейшие братья по оружию», к совершенно одинаковым русскому Николаю II и английскому Георгу V примкнул (справа) тогдашний бельгийский король Альберт I (более молодой и неодинаковый). Дабы подчеркнуть серьезность намерений представителей Антанты относительно победы над общим «врагом» — германским Вильгельмом II, руководившим Тройственным союзом.Но король Бельгии Альберт тоже принадлежал к немецкой Саксен-Кобург-Готской династии. К той, к которой принадлежал Георг V и которая правила в Англии. То есть опять же — воевали между собой близкие родственники...Разными были разве что усы — Вилли их всегда залихватски подкручивал вверх. И «фамильную» бородку (клинышком) отпустил уже в старости, когда они с кузеном Георгом доживали свои последние годы. Джорджи умер в 1936 году, Вилли — в 1941-м. Кузена-племянника Ники к тому времени уже давно не было в живых — российские большевики расстреляли его вместе с семьей в 1918 году. И тела залили кислотой, чтобы никто не опознал...Но перед этим была Первая мировая война, которая окончательно развела венценосных или, как тогда говаривали, августейших родственников. Верх взяли национальные интересы стран. Германия требовала своего места под политико-экономическим солнцем и силой захотела потеснить тех, кто уже вольготно лежал под ним, — Англию и Россию.Все три — Вилли, Джорджи и Ники — встретили войну монархами. И многие рассчитывали на некое влияние на неофициальное отношение воюющих сторон друг к другу, учитывая и близкое родство, и вместе проведенное детство.Но все уже было не так радужно в отношениях между родственниками. Несмотря на частые демонстративно «братские» переодевания. От имени своих стран они не просто ссорились, они входили в клинч, завязывая узел, разрубить который могла только война.Но Ники и Джорджи перед войной сблизились особенно. Вот цитаты из двух телеграмм 1916 года. «До меня дошли сведения из многих источников… что германские агенты в России производят большие усилия, чтобы посеять рознь между моей страной и твоей, вызывая недоверие и распространяя ложные сведения о намерениях моего правительства… Меня огорчает мысль, что в России могут существовать какие-либо сомнения в искренности и твердости намерений Британии... Джорджи».Ответ: «Благодарю тебя за откровенность, с которой ты выразил мне свое огорчение… Я писал тебе несколько раз, как я счастлив, что чувства глубокой дружбы к Англии все более и более укореняются в моем народе… Конечно, имеются отдельные лица, не разделяющие этого взгляда, но я постараюсь справиться с ними... Ники».А тот же историк Кожухарь, к примеру, убежден, что союзничество с Англией против Германии в военно-политическом смысле смешивалось еще и с возникшей личной неприязнью Николая к Вильгельму. По воспоминаниям современников, Николай, во-первых, перенял это чувство от отца. Во-вторых, оно усугубилось тем, что Вильгельм относился к супруге Николая Александре Федоровне (урожденной Алисе Гессен-Дармштадтской) «часто не как к Русской Императрице, а как к немецкой мелкой принцессе Alix». С другой стороны, Вильгельм также «чувствовал личную неприязнь к Николаю II».К тому же многие ученые уверены, что и взаимоотношения Вильгельма с Георгом были довольно напряженными, хотя Вильгельм был любимым внуком королевы Виктории. Более того, если верить воспоминаниям современников, лично с ним общавшихся, то Вилли — «сам полуангличанин, и его дорогая бабушка умерла на его руках. Если бы она была жива, войны между Германией и Великобританией не было бы».Однако на самом деле Вильгельм — кайзер Германии — и был убежден, что Англия презирает его страну. В Германии к Англии было похожее отношение. Помните, что ответил великий объединитель Германии князь Отто фон Бисмарк, когда его спросили, что он будет делать, если британская армия высадится на германские берега десантом? «Я пошлю полицейского, и он ее арестует», — презрительно сказал Бисмарк.Война даже подтолкнула Георга V к отказу от немецкого родового имени и титулов (причем не только за себя, но и всю семью). Ненависть британцев ко всему немецкому просто зашкаливала, поэтому иметь название Саксен-Кобург-Гота правящей династии как-то не пристало. Особенно после того, как в марте 1917 года немецкий тяжелый бомбардировщик Гота G.IV пересек Английский канал и начал бомбить Лондон. И тогда по велению Джорджи и была создана английская династия Виндзор, которую можно считать в каком-то смысле номинальной.Георг принял новое родовое имя по названию английской королевской резиденции — замка в Виндзоре, заложенного еще Вильгельмом Завоевателем. Кайзер Вильгельм II с усмешкой отреагировал на перемену родового имени, сообщив, что теперь ждет представления знаменитой пьесы The Merry Wives of Saxe-Coburg-Gotha. На самом деле пьеса Шекспира называется The Merry Wives of Windsor, что по-русски переведено как «Виндзорские проказницы». Вот и кузен Вилли считал забавы кузена Джорджи с переименованиями «проказами». А это обидно...Племянник Ники тоже все, что можно, переименовал. И Санкт-Петербург стал Петроградом. Так патриотичнее и совсем уж антинемецки...Воевали родственники и их армии по-разному. Но Первая мировая сказались на судьбах кузенов-племянников самым непосредственным образом. Два из них Ники и Вилли — свои короны потеряли в результате революций. Ники, как уже было сказано, расстреляли. И вот она — самая большая загадка того периода, не разгаданная до сих пор. Кузен Джорджи, сохранивший монархию, и пальцем не пошевелил, чтобы спасти кузена Ники от расправы. Ни дипломатическим, ни чисто военным путем......Но был у этих монархов и выход из сложившейся ситуации. Просто они до него не додумались. Или жизнь их к этому еще не подвела. В отличие от упомянутого в начале статьи старшего сына Джорджи — Эдуарда, который отказался от короны и был всю жизнь счастлив. Любовью. Но это уже другая история...

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20200113/1026294487.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

история, россия, германия, великобритания, царь, xx век, xix век, первая мировая война, российская империя, империя