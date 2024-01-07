Глава МИД Японии Йоко Камикава неожиданно прибыла в Киев - 07.01.2024 Украина.ру
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Глава МИД Японии Йоко Камикава неожиданно прибыла в Киев
Глава МИД Японии Йоко Камикава неожиданно прибыла в Киев - 07.01.2024 Украина.ру
Глава МИД Японии Йоко Камикава неожиданно прибыла в Киев
Недавно назначенная министр иностранных дел Японии Йоко Камикава 7 января прибыла в Киев с необъявленным визитом, сообщает в воскресенье издание Kyodo News
2024-01-07T10:35
2024-01-07T10:35
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"Камикава, которая посещает Украину впервые с момента вступления в должность в сентябре, проведет переговоры с правительственными чиновниками, включая своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу", - уточняют в материале, ссылаясь на МИД страны.В феврале в Токио планируется конференция, посвященная восстановлению Украины, отмечают в здании, а визит министра может быть "преддверием" этого саммита.Камикава приехала на Украину впервые, в обращении МИД сказано, что она планирует выразить Украине поддержку и передаст свои обязательства по восстановлению и реконструкции страны.Визит ее предшественника, Ёсимаса Хаяси в сентябре прошлого года, также был необъявленным.
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Новости, Япония, Киев, Украина, МИД

Глава МИД Японии Йоко Камикава неожиданно прибыла в Киев

10:35 07.01.2024
 
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Недавно назначенная министр иностранных дел Японии Йоко Камикава 7 января прибыла в Киев с необъявленным визитом, сообщает в воскресенье издание Kyodo News
"Камикава, которая посещает Украину впервые с момента вступления в должность в сентябре, проведет переговоры с правительственными чиновниками, включая своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу", - уточняют в материале, ссылаясь на МИД страны.
В феврале в Токио планируется конференция, посвященная восстановлению Украины, отмечают в здании, а визит министра может быть "преддверием" этого саммита.
Камикава приехала на Украину впервые, в обращении МИД сказано, что она планирует выразить Украине поддержку и передаст свои обязательства по восстановлению и реконструкции страны.
Визит ее предшественника, Ёсимаса Хаяси в сентябре прошлого года, также был необъявленным.
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