https://ukraina.ru/20240106/1052562287.html

"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине

"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине - 06.01.2024 Украина.ру

"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине

В современной войне нельзя обойтись без налетов на аэродромы противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-01-06T10:42

2024-01-06T10:42

2024-01-06T10:42

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На протяжении всего 2023 года российские войска атаковали украинские аэродромы Канатово (Кировоградская область), Долгинцево (Днепропетровская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область). Но возникает вопрос, что считать критерием эффективности таких авиаударов.Военный аэродром - это не только взлетно-посадочная полоса или центрально-заправочная станция. Это склады с горючим и боеприпасами, железные и автомобильные дороги, по которым эти материально-технические ресурсы подвозятся. Это линия электропередач.Чтобы перепахать такую большую инфраструктуру, нужен налет целой дивизии фронтовых бомбардировщиков.Поэтому мы сталкиваемся с ситуацией, когда наносим удары раз в месяц, а Украина за это время успевает провести необходимые ремонтные работы.Любой украинский аэродром является для нас стратегической целью, потому что там базируются бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29.Они по определению представляют угрозу для наших войск, которые находятся на линии соприкосновения. Они взлетают, а потом или напрямую идут на наши войска, или через аэродром подскока, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аэродромы, украина, су-25, су-24, миг-29, кировоградская область, хмельницкая область, днепропетровская область