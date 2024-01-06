"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине - 06.01.2024 Украина.ру
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"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине
"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине - 06.01.2024 Украина.ру
"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине
В современной войне нельзя обойтись без налетов на аэродромы противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-01-06T10:42
2024-01-06T10:42
новости
аэродромы
украина
су-25
су-24
миг-29
кировоградская область
хмельницкая область
днепропетровская область
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На протяжении всего 2023 года российские войска атаковали украинские аэродромы Канатово (Кировоградская область), Долгинцево (Днепропетровская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область). Но возникает вопрос, что считать критерием эффективности таких авиаударов.Военный аэродром - это не только взлетно-посадочная полоса или центрально-заправочная станция. Это склады с горючим и боеприпасами, железные и автомобильные дороги, по которым эти материально-технические ресурсы подвозятся. Это линия электропередач.Чтобы перепахать такую большую инфраструктуру, нужен налет целой дивизии фронтовых бомбардировщиков.Поэтому мы сталкиваемся с ситуацией, когда наносим удары раз в месяц, а Украина за это время успевает провести необходимые ремонтные работы.Любой украинский аэродром является для нас стратегической целью, потому что там базируются бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29.Они по определению представляют угрозу для наших войск, которые находятся на линии соприкосновения. Они взлетают, а потом или напрямую идут на наши войска, или через аэродром подскока, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, аэродромы, украина, су-25, су-24, миг-29, кировоградская область, хмельницкая область, днепропетровская область
Новости, аэродромы, Украина, Су-25, Су-24, МиГ-29, Кировоградская область, Хмельницкая область, Днепропетровская область

"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине

10:42 06.01.2024
 
© Пресс-служба Европейского командования ВС США / Перейти в фотобанкОпубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
© Пресс-служба Европейского командования ВС США
Перейти в фотобанк
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В современной войне нельзя обойтись без налетов на аэродромы противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов
На протяжении всего 2023 года российские войска атаковали украинские аэродромы Канатово (Кировоградская область), Долгинцево (Днепропетровская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область). Но возникает вопрос, что считать критерием эффективности таких авиаударов.
Военный аэродром - это не только взлетно-посадочная полоса или центрально-заправочная станция. Это склады с горючим и боеприпасами, железные и автомобильные дороги, по которым эти материально-технические ресурсы подвозятся. Это линия электропередач.
Чтобы перепахать такую большую инфраструктуру, нужен налет целой дивизии фронтовых бомбардировщиков.
"Мы же пока можем осуществлять вылеты двумя-тремя самолетами (иногда вертолеты по ним работают). Мы пытаемся нанести удар только по самым опасным для нас целям: или по взлетно-посадочной полосе (только начало или конец, чтобы ее укоротить и не позволить функционировать самолетам), или по подстанции, или по складам", - рассказал Владимир Попов.
Поэтому мы сталкиваемся с ситуацией, когда наносим удары раз в месяц, а Украина за это время успевает провести необходимые ремонтные работы.
Любой украинский аэродром является для нас стратегической целью, потому что там базируются бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29.
Они по определению представляют угрозу для наших войск, которые находятся на линии соприкосновения. Они взлетают, а потом или напрямую идут на наши войска, или через аэродром подскока, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиаэродромыУкраинаСу-25Су-24МиГ-29Кировоградская областьХмельницкая областьДнепропетровская область
 
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