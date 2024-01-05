В Нью-Дели расследуют, откуда на Украине взялись индийские боеприпасы

Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал, будет ли Россия закупать американский СПГ, как и куда будут продавать российскую нефть, что нужно сделать для развития Севморпути и что происходит с ценами на бензин в России