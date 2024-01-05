В Нью-Дели расследуют, откуда на Украине взялись индийские боеприпасы - 05.01.2024 Украина.ру
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В Нью-Дели расследуют, откуда на Украине взялись индийские боеприпасы
В Нью-Дели расследуют, откуда на Украине взялись индийские боеприпасы - 05.01.2024 Украина.ру
В Нью-Дели расследуют, откуда на Украине взялись индийские боеприпасы
Индийские службы безопасности начинают расследование о том, каким образом могли попасть в украинскую армию индийские артиллерийские снаряды, сообщает индийское англоязычное бизнес-аналитическое издание The Economic Times
2024-01-05T11:33
2024-01-05T11:33
новости
индия
украина
боеприпасы
оружие
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"Россия выразила обеспокоенность тем, что в третьем квартале прошлого года через Европу на Украину попали боеприпасы индийского производства. Этот вопрос был поднят Москвой после сообщений о том, что Украина могла получить индийские 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Служба безопасности проверяет возможность того, что артиллерия индийского производства попала в третью страну через торговцев оружием или в сговоре со страной-партнером", - пишет газета.Накануне официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге в Нью-Дели опроверг информацию о поставке снарядов ВСУ. Официально Индия с начала конфликта не передавала Украине никакое оружие и призывала к прекращению огня.Ранее в сети распространилось видео украинского военнослужащего, на котором, предположительно, показан 155-миллиметровый снаряд индийского производства.
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новости, индия, украина, боеприпасы, оружие
Новости, Индия, Украина, боеприпасы, оружие

В Нью-Дели расследуют, откуда на Украине взялись индийские боеприпасы

11:33 05.01.2024
 
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Индийские службы безопасности начинают расследование о том, каким образом могли попасть в украинскую армию индийские артиллерийские снаряды, сообщает индийское англоязычное бизнес-аналитическое издание The Economic Times
"Россия выразила обеспокоенность тем, что в третьем квартале прошлого года через Европу на Украину попали боеприпасы индийского производства. Этот вопрос был поднят Москвой после сообщений о том, что Украина могла получить индийские 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.
Служба безопасности проверяет возможность того, что артиллерия индийского производства попала в третью страну через торговцев оружием или в сговоре со страной-партнером", - пишет газета.
Накануне официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге в Нью-Дели опроверг информацию о поставке снарядов ВСУ. Официально Индия с начала конфликта не передавала Украине никакое оружие и призывала к прекращению огня.
Ранее в сети распространилось видео украинского военнослужащего, на котором, предположительно, показан 155-миллиметровый снаряд индийского производства.
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