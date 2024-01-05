https://ukraina.ru/20240105/1052554968.html

Удары по Белгороду и Севастополю, требование Залужного. Главное на Украине на утро 5 января

Удары по Белгороду и Севастополю, требование Залужного. Главное на Украине на утро 5 января - 05.01.2024 Украина.ру

Удары по Белгороду и Севастополю, требование Залужного. Главное на Украине на утро 5 января

Украинские военные нанесли удар по Белгороду и Севастополю. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о нехватке людей и призвал депутатов идти на фронт

2024-01-05T09:50

2024-01-05T09:50

2024-01-05T09:50

эксклюзив

хроники

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О результатах вечернего удара по Севастополю губернатор Михаил Развожаев сообщил у себя в телеграм-канале."Провел суженное заседание оперштаба. Заслушал доклады от оперативных служб. По ситуации на ул. Глухова — 3 человека эвакуировано из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты. Разместили семью в месте временного размещения. В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, её будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания Пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", - писал Развожаев в своём телеграм-канале в ночь на 5 января.Он также сообщил о проверке информации по поводу падения украинских ракет.."ГУПС "УК Стрелецкая бухта" проведен мониторинг территории МКД, обломков и повреждений многоквартирных домов не обнаружено. Информация о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердилась. Информация о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ подтверждена. Утром специалисты начнут работу по её транспортировке на полигон для уничтожения", - указывалось в сообщении Развожаева.Проект "Рыбарь" опубликовал детальное описание украинской атаки на Севастополь."Украинские формирования спустя сутки вновь попытались нанести удар по Крыму. В этот раз ВСУ подошли к атаке более подготовленными: в преддверии налета авиация перебазировалась на несколько баз для отвлечения внимания. В районе 16:20 с авиабаз Староконстантинов, Миргород и Канатово взлетели пять бомбардировщиков Су-24М и два истребителя МиГ-29, которые осуществили пуск крылатых ракет Storm Shadow и нескольких обманок ADM-160 MALD в направлении полуострова. Первая ракета была сбита над Уютным неподалеку от Евпатории. Обломками Storm Shadow была незначительно повреждена инфраструктура, но потерь не зафиксировано. Ещё два "Шторма", огибая мыс Фиолент, попытались атаковать подразделения ПВО в Севастополе. Сбить ракеты не удалось, однако и цели они не достигли — военнослужащие 31 дивизии продолжают работу. Ещё несколько воздушных целей (атаки были в сочетании крылатых ракет и обманок) были уничтожены расчетом ЗРПК "Панцирь-С1" над Песочной бухтой неподалеку от Херсонеса Таврического. А ещё пара "Штормов" была подбита в окрестностях Федюхиных высот и у Балаклавской ТЭЦ. Судя по траектории полета, целью мог быть важный энергетический объект. Всего российскими военнослужащими были сбиты десять ракет, из которых большую часть составляли Storm Shadow. Суть этого налёта указывает на тактику противника в ударах по Крыму", - отмечалось в телеграм-канале проекта.Эксперты "Рыбаря" предположили, что следующей целью украинской атаки станет Крымский мост."На первоначальном этапе ВСУ активно били по кораблям и объектам Черноморского флота, вынудив их держаться вблизи собственных баз. Сейчас противник пытается уничтожить ПВО на полуострове. А следующим этапом, судя по всему, должны стать атаки на Крымский мост. Неважно, что это не даст никакого тактического преимущества. Главное — это пиар-эффект, а также репутационные потери для российского руководства", - указывалось в публикации.Позже стало известно о новой атаке Украины на Крым — на этот раз при помощи беспилотников."5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинский беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края", - сообщило Минобороны РФ в 01:04 в своём телеграм-канале.До этого СМИ сообщили о взрыве над Новороссийском.Крым и Новороссийск украинские эксперты называли одной из основных целей для ВСУ для того, чтобы ограничить возможности России в Чёрном море.Кроме того, в ночь на 5 января украинские военные атаковали Белгород."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго - осколочное ранение голени. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в 1 домовладении повреждена кровля и посечен 1 автомобиль. Информация уточняется", - сообщил в своём телеграм-канале в 00:21 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Находящийся в Белгороде репортёр Юрий Васильев описал обстановку в городе."Ну что же, спасибо за спокойные сутки. В Белгороде опять бабахает, опять сирены, опять в убежище. Люди держатся, фурнитура нет: у двери здешнего подвала сломалась ручка на вход. Мы — бенефициары той, что на выход — работаем швейцарами убежища. Шутка про брать деньги — считайте, что есть. Работать только мешают, репортаж для вас писать", - рассказал он в своём телеграм-канале.Телеграм-канал Mash фото воронки от прилёта в одном из дворов Белгорода.Утром Гладков уточнил информацию о результатах обстрела."Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция - удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия – с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", - отметил он.Губернатор поблагодарил тех, кто оказывает поддержку раненым. Он также сообщил, что в целом в больницах Москвы и Белгородской области находятся 74 раненых. 20 человек — в реанимации Москвы."Все находятся под контролем опытных врачей. Все молимся и надеемся на их скорейшее выздоровление", - подчеркнул Гладков.Также в городе продолжаются восстановительные работы.Призыв ЗалужногоГлавком ВСУ Валерий Залужный заявил о нехватке людей на передовой и призвал депутатов идти на фронт."Мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите, сражайтесь, если не обеспечите", - отметил Залужный на заседании профильного комитета Рады, где обсуждался законопроект о мобилизации.Слова главкома ВСУ передало издание NV.ua. Он пообещал готовить каждого мобилизованного 80 дней.Залужный также жёстко раскритиковал идею привлечения в вооружённые формирования осуждённых."Армия это что, для плохих людей? Это не так!" - подчеркнул Залужный.Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что на обсуждение законопроекта о мобилизации, которое началось вчера, 4 января, отводится три дня. После этого парламент должен решить — поддерживать ли документ или отклонять его. Тем временем на Украине ужесточается мобилизация. В Киеве и области под Новый год установили блокпосты для отлова уклоняющихся от мобилизации.

https://ukraina.ru/20240104/1052554382.html

https://ukraina.ru/20240104/1052549866.html

https://ukraina.ru/20240104/1052548142.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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