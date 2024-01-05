Дзига Вертов: "человек с киноаппаратом" - 05.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240105/1029690091.html
Дзига Вертов: "человек с киноаппаратом"
Дзига Вертов: "человек с киноаппаратом" - 05.01.2024 Украина.ру
Дзига Вертов: "человек с киноаппаратом"
В мировом кинематографе есть три брата, которые по странному стечению обстоятельств у себя на родине почти забыты, а за рубежом признаны столпами киноискусства. Их биографии, творчество и опыт внимательно изучают, а созданный ими документальный фильм «Человек с киноаппаратом» сегодня считается вершиной кинодокументалистики
2024-01-05T17:31
2024-01-05T17:31
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/64/1021976479_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_b8ccc5a27d149444822ffbb8e0818a8f.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/64/1021976479_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_df3128b11d4ed577d9418f2e9a83c521.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история
История, Донбасс, Киев, Одесса, кино, История, XX век, кинематограф

Дзига Вертов: "человек с киноаппаратом"

17:31 05.01.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк Кадр из документального фильма "Мир без игры". Дзига Вертов (справа).
 Кадр из документального фильма Мир без игры. Дзига Вертов (справа). - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
В мировом кинематографе есть три брата, которые по странному стечению обстоятельств у себя на родине почти забыты, а за рубежом признаны столпами киноискусства. Их биографии, творчество и опыт внимательно изучают, а созданный ими документальный фильм «Человек с киноаппаратом» сегодня считается вершиной кинодокументалистики

После окончания Гражданской войны всё межвоенное двадцатилетие в Советском Союзе буйно развивался кинематограф. Создавались киноартели, кинофабрики, снимались первые советские полнометражные фильмы, первые звуковые фильмы, цветные, анимационные. Кинематографисты искали новые пути передачи идей, эмоций, и в этих поисках добивались мирового признания. Такие имена, как Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Александр Довженко стали известны всему миру.

- РИА Новости, 1920, 23.09.2019
23 сентября 2019, 15:00
Как взорвали КиевНынешний центр Киева вызывает восхищение стилем застройки. Практически весь Крещатик – единый архитектурный ансамбль, демонстрирующий лучшие образцы сталинского ампира. Но где же историческая застройка Крещатика? А её практически нет. После чудовищного пожара сентября 1941 года уцелело лишь несколько домов

В советской документалистике наиболее авангардными идеями выделялся режиссёр Дзига Вертов. Он отрицал буквально все сложившиеся к 20-м годам кинематографические традиции: сценарий, сюжет, актёров, постановочность, декорации, любые элементы театра и «литературного сочинительства». Он развивал идею «киноглаза» — кинокамеры, открывающей перед человеком огромные возможности, наглядно обращая его внимание на то, чего в обычной жизни он не замечает. 

Дзига Вертов — псевдоним Давида Абелевича Кауфмана. Он родился в 1895 году в Белостоке в семье букиниста Абеля Кауфмана. Старший из трёх братьев, он «протоптал дорожку» в кинематограф младшим — Михаилу и Борису, которые вслед за ним также стали кинематографистами. Но если Давид и Михаил во время Гражданской войны остались в Советском Союзе, то младший — Борис, по настоянию отца уехал во Францию.

После окончания боевых действий Михаил демобилизовался из армии и приехал в Москву, где его старший брат Давид, ещё до Революции ставший Дзигой Вертовым, работал режиссёром-документалистом и выпускал киножурнал «Кино-Правда». Под его руководством в 1923 году был создан первый советский мультфильм «Сегодня».

Михаил стал работать у брата оператором. Вскоре вокруг них в Москве сложилась творческая группа «Кинооки», развивавшая концепцию «киноглаза». В манифесте «Мы» группа самоуверенно заявляла: «МЫ утверждаем будущее киноискусства отрицанием его настоящего». Каждый фильм Ветрова того времени — «Киноглаз», «Шестая часть мира», «Одиннадцатый» были направлены против традиционного кинематографа. Однако в 1927 году «Кинооки» распались: оба брата переехали на Украину. ВУФКУ — Всеукраинское фотокиноуправление было готово выделить им ресурсы для съёмок полнометражного документального фильма, который Вертов решил назвать — «Человек с киноаппаратом».

© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

Творческая группа фильма состояла из так называемого «Совета троих»: режиссёра — Вертова, кинооператора — его брата Михаила, и монтажёра — Елизаветы Свиловой (жены Вертова). По замыслу лента должна была стать «городской симфонией», представляющей один день из жизни большого города. Снимать её планировалось с использованием всего арсенала самых авангардных операторских приёмов.

Фильму предшествуют титры, в которых Вертов изложил свою концептуальную идею: «Эта экспериментальная работа направлена к созданию подлинно международного абсолютного языка кино на основе его полного отделения от языка театра и литературы».

Главными героями фильма стали кинокамера и оператор, с которых и начинается фильм. Съёмки длились два года с 1927 по 1928 год и проводились в Одессе, Киеве, Москве. Однако монтаж был проведён так, что создаётся ощущение присутствия в одном единственном городе, из которого зритель периодически переносится на предприятия Донбасса. Кстати, «Человек с киноаппаратом» — один из немногих кинодокументов, на котором можно увидеть довоенные не взорванные и не перестроенные Крещатик и центр Киева. 

- РИА Новости, 1920, 25.11.2019
25 ноября 2019, 16:02
Украинский национализм и советский социализм Александра Довженко25 ноября 1956 года выдающийся советский украинский кинорежиссер Александр Петрович Довженко скончался от инфаркта. За пару лет до этого был первый, а вообще сердце больное было у него смолоду

Фильм не предполагал наличия сценария. Составленное Вертовым либретто разбивало его на шесть частей — роликов, каждый из которых подразделялся на подпункты. Любая постановка категорически отвергалась. Режиссёр хотел «застать жизнь врасплох», показать её такой, какой она есть в повседневности, без приукрашиваний и прихорашиваний. 

Сам Вертов в своём манифесте излагал свою идею так: «Я в непрерывном движении, я приближаюсь и удаляюсь от предметов, я подлезаю под них, я влезаю на них, я двигаюсь рядом с мордой бегущей лошади, я бегу перед бегущими солдатами, я поднимаюсь вместе с аэропланами, я падаю и взлетаю вместе с падающими и взлетающими телами, расшифровываю по-новому неизвестный вам мир».

Правда, всё вышеописанное делать приходилось брату режиссёра — Михаилу. Со своей 10-килограммовой камерой «Дебри» (по тем временам — одной из самых портативных) он и ложился на рельсы перед движущимся на него поездом, и забирался на самые высокие точки съёмок — промышленные трубы, снимал с крыши едущего по городу легкового автомобиля или пожарной машины, снимал посреди оживлённого уличного движения, снимал в роддоме роженицу, имитируя камерой взгляд доктора.

Рассказывают, что Ветров не стеснялся бесцеремонно вламываться в квартиры обывателей, чтобы использовать для съёмок балконы их квартир. Для того, чтобы отвлечь попадающего в камеру человека, добиться от него естественности, Вертов провоцировал его на интересный разговор и «забалтывал». Часто съёмки вели скрытой камерой (по некоторым данным — впервые в мире).

Пронумерованные эпизоды складывались в определённые сцены: «кинотеатр», «уличное движение», «завод», из которых потом составлялись ролики, формирующие общую структуру фильма.

Чтобы видеоряд не казался единообразным, скучным, применялись спецэффекты. Среди них наиболее известный — «разломанный» Большой театр. Добиться его позволила двойная экспозиция здания на одну и туже плёнку, но под разными углами. Таким же образом оператор получил эффект полиэкрана, когда при съёмке сначала закрывалась одна часть объектива, а затем вторая. Широко использовалась ракурсная съёмка: сверху-вниз, снизу-вверх, под различными углами. Использовались рапидная (ускоренная, то есть больше 24 кадров в секунду), тайм-лапс (замедленная), обратная съёмка, стоп-кадр. 

1 сентября 2019, 15:00
Однажды на «Мосфильме». Как знаменитая одесская подпольщица стала врагом народаГлавной кинопремьерой года стал ностальгический фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» о закате классической эры американского кино. Говорят, что это наименее типичный фильм режиссера. Хотя если бы Тарантино попытался передать атмосферу золотого века советского кино, крови и абсурда понадобилось бы больше, чем в самых эпатажных постановках.

Еще одна сцена картины, получившая в мире широкую известность, — «самостоятельное» движение камеры. Вертов использовал распространённую в кукольной анимации технику стоп-моушн, когда сцена снимается покадрово и в каждом следующем кадре предмет перемещается на некоторое небольшое расстояние, от чего при прокрутке плёнки создаётся иллюзия самостоятельного движения. Камера, её объектив и человек с киноаппаратом в фильме появляются регулярно, как бы каждый раз напоминая зрителю о том, кто ведёт повествование, о «киноглазе».

Также использовались и монтажные спецэффекты: например, наплыв — когда последние кадры предыдущей сцены накладываются на первые кадры следующей; джамп-кат — совмещаются два кадра одного объекта, снятого под разными ракурсами или со смещением.

Использовалась передовая для того времени стилистика монтажа. Зритель первой половины ХХ века привык к длинным кадрам, а здесь был, как бы сейчас сказали, клиповый монтаж — средняя скорость кадра в «Человеке с киноаппаратом» — 2,7 секунды, как в современных экшн-муви. Общее число склеек — 1780. Для такого хронометража (65 минут) даже в современном кинематографе это очень много. Именно высокая монтажная динамика стала одним из первых поводов для критики — зрители просто не привыкли к такой быстрой смене кадров.

© Public domain
© Public domain

Премьера фильма состоялась 6 января 1929 года… и следующие двадцать лет он подвергался постепенно затухающей критике как в СССР, так и за рубежом. Лента оказалась слишком передовой для своего времени. То, чем авторы старались тронуть души зрителей: спецэффекты, новаторский монтаж, эмоциональное воздействие, теперь ставили им в вину. Их обвинили в формализме, эстетстве, в том, что действие сведено к «каталогу кинематографических трюков».

Писатели Илья Ильф и Евгений Петров «прокатили» и режиссёра, и его фильм в своей книге «Золотой телёнок». Вертов в романе выведен под именем «поруганного в столице кинорежиссера товарища Крайних‑Взглядов»:

«Товарищ Крайних‑Взглядов странно понимал свое назначение на земле. Жизнь, как она есть, представлялась ему в виде падающих зданий, накренившихся на бок трамвайных вагонов, приплюснутых или растянутых объективом предметов обихода и совершенно перекореженных на экране людей. Жизнь, которую он так жадно стремился запечатлеть, выходила из его рук настолько помятой, что отказывалась узнаваться в крайне‑взглядовском экране». 

Категоричная критика «разбила» творческий коллектив «Совета троих». Михаил ушёл в самостоятельное «плавание» и стал снимать на базе ВУФКУ собственные поэтические и элегантные документальные картины в общепринятой манере. Вертов же продолжил развивать свою теорию в психоделической ленте «Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1930).

Однако при создании таких фильмов, как «Три песни о Ленине» (1934) или «Колыбельная» (1937), ему уже пришлось поступиться своими взглядами, и потом каждый раз поступаться всё сильнее и сильнее. Режиссёр тяжело переживал это, но окончательно его сломил послевоенный отказ начальства финансировать все его новые проекты.

Илья Ильф
15 октября 2019, 06:35
Как Иехиел-Лейб Файнзильберг стал Ильей Ильфом и создал Остапа Бендера15 октября 1897 года в Одессе родился Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг, которого мы знаем как Илью Ильфа. Так сложилось, что он действительно именно соавтор, поскольку представить себе этого писателя вне творческого дуэта «Ильф и Петров» невозможно. Все основные произведения Ильфа были написаны в соавторстве с Евгением Катаевым

В СССР началась борьба с космополитизмом, и Вертова вновь стали обвинять в формализме. Сочувствовавшим ему знакомым он в этот период своей жизни флегматично отвечал: «Обо мне не беспокойтесь. Дзига Вертов умер». Режиссёр ушёл из жизни в 1954 году в возрасте 58 лет, всего чуть-чуть не дожив до международного признания.

Пока старшие Кауфманы занимались в СССР своими творческими поисками, младший их брат Борис так же стал оператором и работал со знаковым для французского кинематографа режиссёром Жаном Виго. Он участвовал в съёмках всех его фильмов, используя на практике новаторские идеи своих братьев. Во время немецкого вторжения Борис успел вывезти свою семью в США, где 10 лет потом боролся за место под солнцем, пока не принял участие в съёмках знакового для американского кинематографа фильма Элиа Казана «В порту» (1954) с Марлоном Брандо в главной роли. Фильм получил восемь «Оскаров», в том числе и за операторскую работу.

На Бориса Кауфмана обратили внимание, посыпались приглашения на работу. Он участвовал в съёмках целого ряда американских блокбастеров, среди которых, например, известнейший фильм Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин» (1956). От Бориса мир узнал о Дзиге Вертове, Михаиле Кауфмане и о «Человеке с киноаппаратом». Ленту стали пристально изучать и перенимать опыт советских кинематографистов. Франко-швейцарский кинорежиссёр, кинокритик, актёр, сценарист Жан-Люк Годар даже собрал в конце 60-х годов творческую группу, которую так и назвал «Дзига Вертов».

В 2012 году выходящий с 1932 года официальный журнал Британского института кино «Sight & Sound» вынес «Человека с киноаппаратом» на восьмую строчку в списке величайших фильмов всех времен, а в 2014-м то же издание назвало картину величайшей среди документальных лент. Только после мирового признания отношение к Дзиге Вертову и его творчеству пересмотрели на родине. Пожалуй, это один из самых наглядных примеров того, когда, воистину, «нет пророка в родном отечестве».

 
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Ходячий труп Зеленский и дезертирство СБУ. Итоги 5 января на Украине
16:59"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста
16:34Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных
16:07"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
15:43Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"
14:31Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине
14:12Отжим не удался. Зачем главный кибербезопасник СБУ дал интервью о "хакерской атаке" на "Киевстар"
14:10Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января
13:57Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника
13:36Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце"
13:22"Спокойно. Я — Котовский!" Загадки жизни и смерти "красного Робин Гуда"
13:11Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин
13:07"Декоммунизированное" метро и стеклянные укрытия. Что происходит в Киеве
12:57План "Ж". Главком ВСУ Залужный отправляет на фронт народных депутатов
12:38Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе"
12:23На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием
11:59Греция прекратила помощь украинским беженцам
11:43День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение
11:33В Нью-Дели расследуют, откуда на Украине взялись индийские боеприпасы
11:12В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга
Лента новостейМолния