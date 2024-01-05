Дзига Вертов: "человек с киноаппаратом"

Фильм не предполагал наличия сценария. Составленное Вертовым либретто разбивало его на шесть частей — роликов, каждый из которых подразделялся на подпункты. Любая постановка категорически отвергалась. Режиссёр хотел «застать жизнь врасплох», показать её такой, какой она есть в повседневности, без приукрашиваний и прихорашиваний.

Сам Вертов в своём манифесте излагал свою идею так: «Я в непрерывном движении, я приближаюсь и удаляюсь от предметов, я подлезаю под них, я влезаю на них, я двигаюсь рядом с мордой бегущей лошади, я бегу перед бегущими солдатами, я поднимаюсь вместе с аэропланами, я падаю и взлетаю вместе с падающими и взлетающими телами, расшифровываю по-новому неизвестный вам мир».

Правда, всё вышеописанное делать приходилось брату режиссёра — Михаилу. Со своей 10-килограммовой камерой «Дебри» (по тем временам — одной из самых портативных) он и ложился на рельсы перед движущимся на него поездом, и забирался на самые высокие точки съёмок — промышленные трубы, снимал с крыши едущего по городу легкового автомобиля или пожарной машины, снимал посреди оживлённого уличного движения, снимал в роддоме роженицу, имитируя камерой взгляд доктора.

Рассказывают, что Ветров не стеснялся бесцеремонно вламываться в квартиры обывателей, чтобы использовать для съёмок балконы их квартир. Для того, чтобы отвлечь попадающего в камеру человека, добиться от него естественности, Вертов провоцировал его на интересный разговор и «забалтывал». Часто съёмки вели скрытой камерой (по некоторым данным — впервые в мире).

Пронумерованные эпизоды складывались в определённые сцены: «кинотеатр», «уличное движение», «завод», из которых потом составлялись ролики, формирующие общую структуру фильма.

Чтобы видеоряд не казался единообразным, скучным, применялись спецэффекты. Среди них наиболее известный — «разломанный» Большой театр. Добиться его позволила двойная экспозиция здания на одну и туже плёнку, но под разными углами. Таким же образом оператор получил эффект полиэкрана, когда при съёмке сначала закрывалась одна часть объектива, а затем вторая. Широко использовалась ракурсная съёмка: сверху-вниз, снизу-вверх, под различными углами. Использовались рапидная (ускоренная, то есть больше 24 кадров в секунду), тайм-лапс (замедленная), обратная съёмка, стоп-кадр.