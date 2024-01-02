https://ukraina.ru/20240102/1052531377.html

"В мастерской у "Длинного". Как куётся наша победа в беспилотной войне

"В мастерской у "Длинного". Как куётся наша победа в беспилотной войне - 02.01.2024 Украина.ру

"В мастерской у "Длинного". Как куётся наша победа в беспилотной войне

Армия, будучи втянутой в войну БПЛА, постепенно меняется, подстраиваясь под реалии

2024-01-02T04:31

2024-01-02T04:31

2024-01-02T04:31

эксклюзив

беспилотники

бпла

армия

запорожское направление

дроны

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Еще год назад люди из телевизора хохотали над "гражданскими игрушками", которые "не могут повлиять ни на что", а сегодня ни один минометный расчет не работает без поддержки оператора БПЛА, а в каждом подразделении есть своя мастерская.Корреспондент издания Украина.ру побывал в одной из таких на Запорожском направлении."Мужики, только сразу предупреждаю, что в мастерской у меня бардак!" – по-мальчишески смущается "Длинный", взбираясь на крыльцо.На вид ему годочка 22–23, а если щетину сбрить да в школьную форму переодеть, то хоть сейчас в одиннадцатый класс. Только найдется ли форма по размеру? Позывной-то свой парень носит вполне заслуженно."Мы к тебе чай не на чай""Длинный" – техник подразделения БПЛА 127-й мотострелковой дивизии. Насколько я понял, это его вторая кампания.Как и многие российские военнослужащие, с которыми приходилось работать в зоне проведения СВО, молодой человек успел пройти "обкатку" в Сирии."Да ты не парься! Мы ж не комиссия Генштаба. Все понимаем", – успокаиваю я, сбивая комья грязи с ботинок.Как-то уж так исторически сложилось, что на Донецком направлении даже из траншей возвращаешься более или менее чистым, а вот на Запорожском –вечно по самые уши измажешься.– Ты лицо-то показываешь или "балаклаву" наденешь?– Хм…лучше надеть!– Только мы все баффы уже раздали.– Уж это я точно найду. Погодите минутку."Длинный" ныряет в комнату, а я усмехаюсь, думая о том, насколько все же наивны служивые люди. Ведь полчаса назад, гоняя по небу привезенный нами беспилотник, парень и не думал прятать лицо, хотя мы снимали тремя камерами. Именно поэтому настаиваю, что во главе угла для журналиста должна стоять безопасность военнослужащего, а не просмотры и лайки.Возвращается "Длинный" уже в "балаклаве". Машет рукой – пойдем, дескать, к рабочему месту.– Может чай или кофе, ребята?– Давай уж сперва посмотрим, чем ты там занимаешься. Сколько ж можно чаевничать?Подобных мастерских на этой войне мы видели, по-моему, десятки, и с каждым днем их становится больше. По большому счету, каждое уважающее себя подразделение оборудует уголок сумрачного русского инженерного гения, где происходит всяческое военно-техническое колдовство.Помимо офицеров с профильным образованием, заправлять в таких вот лабораториях могут и технически подкованные ребята из числа мобилизованных\добровольцев.Война-то все больше – народная, а потому в войсках оказываются и деревенские "кулибины", и молодые программисты с тремя дипломами да опытом в международных компаниях за плечами.Война с "Алика"Как это выглядит? Пара недорогих 3D-принтеров, десяток пестрых отверток с "АлиЭкспресса" под импортные винтики-болтики, паяльник, шуруповерт, компьютер для прошивки новых "птичек" да гора беспилотников-доноров, не подлежащих ремонту.Где-то больше, а где-то меньше, но в среднем по палате смотрится примерно так."Сейчас, парни, минутку! Нам тут Минобороны подарки прислало. Третий год подряд одно и то же шлют. Сейчас разгребу", – смеется "Длинный", сдвигая в сторону тяжелые коробки из серого картона.Все присутствующие догадываются, что речь идет о новогодних сухпайках, которые лучше обычных, но все равно надоели.Что бы вам такого показать? – задумывается боец. – А! Вот, к примеру, батарея от украинской FPV-шки. Видели такую? С трезубцем? А вот и сам дрон. И тоже гербы на винтах.– Скажи, они действительно сами делают или просто трезубец на китайском рисуют?– Да нет. Двигатели заказывают с "АлиЭкспресса". На ЧПУ-станке выжигают слой краски и маркируют для себя. Вот, кстати, дрон…редкостная дрянь, которую уже мы заказывали.– А это что такое?– А это уже полностью готовый дрон, который скоро полетит в обратную сторону. Он целиком состоит из запчастей, снятых со сбитых украинских дронов.– То есть это чудовище Франкенштейна вернется домой уже в несколько ином качестве?– Именно так.Мы разбредаемся по комнате в поисках интересных артефактов, а "Длинный" усаживается за стол, включает лампу и начинает препарировать очередную искореженную "птичку"."С этой и взять толком нечего. Сильно приложило", – качает он головой.Со спины тем временем боец выглядит как прилежный ученик, выполняющий домашнее задание. Только почему-то в "балаклаве".Все течёт, все меняется– Слушай, а чем сбиваете? Стрелковкой или дронобойками?– Да нет, глушилками. Вот той гуманитарной помощью, которую нам дают. Ими, собственно говоря, и сбиваем.– Вот как специалист мне скажи, какие из них лучше брать?– Трудно сказать однозначно. Бывают хорошие, а бывают не очень. Но если несколько сразу работают по дрону, то деваться ему уже некуда. Что-то конкретное рекомендовать трудно. Под каждую задачу нужна определенная глушилка.– То есть?– То есть если глушилка многодиапазонная – на четыре частоты, которые в основном они используют, когда сразу четыре частоты врубаешь, мощность у каждого отдельного передатчика заметно падает, и это уже неэффективно. Но если ты знаешь, что конкретная FPV-шка летит на конкретной частоте, включаешь ружье на эту частоту и оно достаточно эффективно.Каждая глушилка заточена под свои задачи. Если предназначена "мавик" глушить, то будет "мавик" глушить, если заточена под FPV-шные частоты, то будет глушить их, а универсальных я пока не встречал.Тем временем в руках у бойца появляются раскуроченный "мавик" и электрическая отвертка – еще одна полезная штучка с "АлиЭкспресса". Братский китайский народ немало удивился бы, узнав, сколько товаров двойного назначения продается на их электронной площадке."Алик" — это и комплектующие для беспилотников, и специфический инструмент, и разнообразное снаряжение, и даже каски. И это лишь основное. О мелочевке вообще молчу.– Что снимаешь?– Двигатели снимаются, все платы снимаются. ESC-плата — вот чаще всего горит. В дефиците у нас. Бывает, что заходишь в мастерскую, спрашиваешь, чего не хватает, и все первым делом об этих платах говорят.– А сколько в среднем нынче сбиваете таких вот будущих доноров?– "Мавики" сейчас нечасто летают. В основном сбиваем FPV-шки. Где-то пять штук до обеда. Бывало, что семь FPV-шек сбитых за раз привозили.Чего бы там ни говорили многоумные телевизионные деятели, а противник слабоумием не страдает. В их располагах есть похожие лаборатории, где колдуют примерно такие же технари."Они периодически сдвигают частоты. Это не панацея, но порой помогает обойти РЭБ. Воздействие уже не такое сильное, а потому оператор может успеть понять, что его глушат, и увести "птицу", – объясняет "Длинный".Хочется большего– А как сейчас в принципе с войной дронов на вашем направлении?– Противник как-то поуспокоился. В основном сейчас мы работаем. Если мы сбрасываем в день по шесть снарядов, то они летают скорее разведывать, поскольку РЭБ наш сейчас начал на удивление хорошо работать, и они боятся лишний раз залетать, чтобы не терять "птицы".Через боль и кровь, с привлечением сил и средств, русский народ сумел если не переломить, то выровнять ситуацию на полях беспилотной войны.Если в 2022 году такие вот мастерские и лаборатории встречались не так, чтобы часто, а под операторов БПЛА даже единиц в штатах не было. Бывало, что привезешь беспилотник в подразделение, а управлять им элементарно некому. Некому прошить, отремонтировать, "приколхозить" сброс и доработать боеприпас.Теперь этому учат и учатся. Понятно, что всегда хочется больше и лучше. Хочется "быстрее, выше, сильнее".Так, например, хочется штатных боеприпасов, которые в государственных масштабах выпускали бы специально для сбросов, хочется своих БПЛА, отвечающих всем современным требованиям, хочется аналогов "Бабы Яги", способных таскать большие грузы.Совершенству, как известно, предела нет.Посекретничав на маленькой кухоньке и обменявшись контактами, мы прощаемся с "Длинным". Хотя нет! Прощаться – дурная примета. Мы желаем друг другу удачи и просим беречь себя.Впереди – много-много километров хлюпающего бездорожья. Южнорусская зима – в своем репертуаре.

https://ukraina.ru/20231103/1050707196.html

https://ukraina.ru/20231030/1050591809.html

https://ukraina.ru/20231001/1049813145.html

https://ukraina.ru/20230717/1048019245.html

запорожское направление

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, беспилотники, бпла, армия, запорожское направление, дроны