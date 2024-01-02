Первый год Богдана Хмельницкого

Мелкий шляхтич был избран гетманом Запорожской Сечи (то есть казаков нереестровых) только 24 января 1648 года, в феврале того же года великий коронный гетман (военный министр) Польши Николай Потоцкий докладывал королю Владиславу о том, что «не было ни одной деревни, ни одного города, в котором не раздавались бы призывы к своеволию и где бы не замышляли на жизнь и имущество своих панов и арендаторов», а уже в начале мая 1648-го казацко-крестьянская армия под командованием Хмельницкого разгромила польское войско под Жёлтыми Водами.

Собственно, именно битва под Жёлтыми Водами ярко продемонстрировала, что восстание Богдана Хмельницкого — это не только казацко-польская война, но и гражданская война на той территории, которую ныне принято называть Украиной.

Польские историки акцентируют внимание на том, что армия под предводительством Стефана Потоцкого проиграла сражение из-за предательства и перехода на сторону Хмельницкого подразделения реестровых казаков (около 4 тысяч). При этом они убили большинство своих командиров-шляхтичей, в том числе наказного гетмана (командующего всеми реестровыми казаками, назначаемого властями Польши), черкасского полковника Ивана Барабаша.