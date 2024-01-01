https://ukraina.ru/20240101/1052525405.html

Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ

Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ - 01.01.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ

Чтобы российские войска были готовы к комплексному наступлению, в каждом отделении как минимум должен быть свой дроновод и свой дронобой. А для этого нужно сделать так, чтобы дрон стоил не 1,5 млн рублей стоил, а 50-70 тысяч. И чтобы противодроновое ружье не 2 млн рублей стоила, а максимум – 100 тысяч

2024-01-01T11:21

2024-01-01T11:21

2024-01-01T11:21

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Об этом рассказал политолог и военный волонтер Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.руНаши войска должны быть защищены с воздуха от вражеских БПЛА. Они не должны быть слепыми. И у них должна быть незаглушаемая и неломающаяся связь. И должна быть постоянная координация, отметил эксперт.Если они видят огневую точку противника, которая не дает им поднять голову и наступать, они должны быстро передать координаты, чтобы на эту передачу быстро отреагировали. Артиллерия должна моментально открыть огонь, чтобы этой вражеской огневой точки не было. Тогда у нас потерь будет меньше, уверен он.Мы можем наступать уже сейчас, не решив выше перечисленные проблемы. Просто потери будут большими. Поэтому нам нужна дешевая, эффективная, расходная техника, которая была бы качественной и легкой в использовании, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, россия, сво, беспилотники, дроны, связь, бпла, техника, всу, оружие