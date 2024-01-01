Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ - 01.01.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ
Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ - 01.01.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ
Чтобы российские войска были готовы к комплексному наступлению, в каждом отделении как минимум должен быть свой дроновод и свой дронобой. А для этого нужно сделать так, чтобы дрон стоил не 1,5 млн рублей стоил, а 50-70 тысяч. И чтобы противодроновое ружье не 2 млн рублей стоила, а максимум – 100 тысяч
2024-01-01T11:21
2024-01-01T11:21
новости
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Об этом рассказал политолог и военный волонтер Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.руНаши войска должны быть защищены с воздуха от вражеских БПЛА. Они не должны быть слепыми. И у них должна быть незаглушаемая и неломающаяся связь. И должна быть постоянная координация, отметил эксперт.Если они видят огневую точку противника, которая не дает им поднять голову и наступать, они должны быстро передать координаты, чтобы на эту передачу быстро отреагировали. Артиллерия должна моментально открыть огонь, чтобы этой вражеской огневой точки не было. Тогда у нас потерь будет меньше, уверен он.Мы можем наступать уже сейчас, не решив выше перечисленные проблемы. Просто потери будут большими. Поэтому нам нужна дешевая, эффективная, расходная техника, которая была бы качественной и легкой в использовании, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, россия, сво, беспилотники, дроны, связь, бпла, техника, всу, оружие
Новости, ВС РФ, Россия, СВО, беспилотники, дроны, связь, БПЛА, техника, ВСУ, оружие

Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ

11:21 01.01.2024
 
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Школа БПЛА спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Чтобы российские войска были готовы к комплексному наступлению, в каждом отделении как минимум должен быть свой дроновод и свой дронобой. А для этого нужно сделать так, чтобы дрон стоил не 1,5 млн рублей стоил, а 50-70 тысяч. И чтобы противодроновое ружье не 2 млн рублей стоила, а максимум – 100 тысяч
Об этом рассказал политолог и военный волонтер Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Наши войска должны быть защищены с воздуха от вражеских БПЛА. Они не должны быть слепыми. И у них должна быть незаглушаемая и неломающаяся связь. И должна быть постоянная координация, отметил эксперт.
Если они видят огневую точку противника, которая не дает им поднять голову и наступать, они должны быстро передать координаты, чтобы на эту передачу быстро отреагировали. Артиллерия должна моментально открыть огонь, чтобы этой вражеской огневой точки не было. Тогда у нас потерь будет меньше, уверен он.
"Можно сколько угодно хихикать над роликами с подбитой украинской техникой и считать врага идиотом, который не умеет наступать. Но надо задаться вопросом: "А как у нас с этим"? Не надо думать, что у нас нет потерь", - указал Кочетков.
Мы можем наступать уже сейчас, не решив выше перечисленные проблемы. Просто потери будут большими. Поэтому нам нужна дешевая, эффективная, расходная техника, которая была бы качественной и легкой в использовании, заключил собеседник издания.
 
НовостиВС РФРоссияСВОбеспилотникидронысвязьБПЛАтехникаВСУоружие
 
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