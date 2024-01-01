https://ukraina.ru/20240101/1052525405.html
Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ
Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ - 01.01.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ
Чтобы российские войска были готовы к комплексному наступлению, в каждом отделении как минимум должен быть свой дроновод и свой дронобой. А для этого нужно сделать так, чтобы дрон стоил не 1,5 млн рублей стоил, а 50-70 тысяч. И чтобы противодроновое ружье не 2 млн рублей стоила, а максимум – 100 тысяч
2024-01-01T11:21
2024-01-01T11:21
2024-01-01T11:21
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Об этом рассказал политолог и военный волонтер Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.руНаши войска должны быть защищены с воздуха от вражеских БПЛА. Они не должны быть слепыми. И у них должна быть незаглушаемая и неломающаяся связь. И должна быть постоянная координация, отметил эксперт.Если они видят огневую точку противника, которая не дает им поднять голову и наступать, они должны быстро передать координаты, чтобы на эту передачу быстро отреагировали. Артиллерия должна моментально открыть огонь, чтобы этой вражеской огневой точки не было. Тогда у нас потерь будет меньше, уверен он.Мы можем наступать уже сейчас, не решив выше перечисленные проблемы. Просто потери будут большими. Поэтому нам нужна дешевая, эффективная, расходная техника, которая была бы качественной и легкой в использовании, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, россия, сво, беспилотники, дроны, связь, бпла, техника, всу, оружие
Новости, ВС РФ, Россия, СВО, беспилотники, дроны, связь, БПЛА, техника, ВСУ, оружие
Эксперт рассказал, когда Россия будет готова к комплексному наступлению с целью разгрома ВСУ
Чтобы российские войска были готовы к комплексному наступлению, в каждом отделении как минимум должен быть свой дроновод и свой дронобой. А для этого нужно сделать так, чтобы дрон стоил не 1,5 млн рублей стоил, а 50-70 тысяч. И чтобы противодроновое ружье не 2 млн рублей стоила, а максимум – 100 тысяч
Об этом рассказал политолог и военный волонтер Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Наши войска должны быть защищены с воздуха от вражеских БПЛА. Они не должны быть слепыми. И у них должна быть незаглушаемая и неломающаяся связь. И должна быть постоянная координация, отметил эксперт.
Если они видят огневую точку противника, которая не дает им поднять голову и наступать, они должны быстро передать координаты, чтобы на эту передачу быстро отреагировали. Артиллерия должна моментально открыть огонь, чтобы этой вражеской огневой точки не было. Тогда у нас потерь будет меньше, уверен он.
"Можно сколько угодно хихикать над роликами с подбитой украинской техникой и считать врага идиотом, который не умеет наступать. Но надо задаться вопросом: "А как у нас с этим"? Не надо думать, что у нас нет потерь", - указал Кочетков.
Мы можем наступать уже сейчас, не решив выше перечисленные проблемы. Просто потери будут большими. Поэтому нам нужна дешевая, эффективная, расходная техника, которая была бы качественной и легкой в использовании, заключил собеседник издания.