https://ukraina.ru/20240101/1052495531.html

Бизнесмен и волонтёр Александр Евдокимов о том, почему нужно помогать фронту

Бизнесмен и волонтёр Александр Евдокимов о том, почему нужно помогать фронту - 01.01.2024 Украина.ру

Бизнесмен и волонтёр Александр Евдокимов о том, почему нужно помогать фронту

На войну каждый приходит своим путем и по своим причинам. О том, как и почему начал помогать фронту, о солдатских запросах в начале СВО и теперь, о тех, кто уехал, и тех, кто не может оставаться в стороне, журналисту издания "Украина.ру" рассказал Александр Евдокимов – бизнесмен и волонтер, который не считает себя волонтером

2024-01-01T05:23

2024-01-01T05:23

2024-01-01T05:23

интервью

волонтеры

сво

фронт

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- Александр Игоревич, вас можно назвать волонтером?- Не хотелось бы. Мне слово "волонтер" не нравится. Во-первых, есть наше русское слово "доброволец". Во-вторых, я просто человек, который помогает фронту, потому что не может не помогать. Вот и все.- С чего началась ваша помощь фронту?- Когда началась СВО, я просто не смог остаться в стороне. Все-таки мне 44 года и у меня свой бизнес. Думал, гадал, как-то прикидывал, а одним субботним вечером решил просто купить автомобиль, который в любом случае нужен, забить его провизией, одеждой, медициной, коптерами и планшетами.Пришел к своему другу Андрею и говорю: есть такая идея, но один в поле не воин, а вдвоем точно сможем. Он меня поддержал и как-то закрутилось.Сначала посматривали на инкассаторский броневик. Хотели купить его, чтобы можно было ездить и забирать раненых. Он все-таки бронированный. Хоть какая-то защита будет.- По опыту могу сказать, что идея не лучшая.- Да? Ну мы тогда не знали, что и как. Мы даже не понимали, куда, собственно говоря, ехать. Там продавались "фольксвагены" инкассаторские. "И где военные будут запчасти искать, если вдруг что случится?" - подумали мы. А УАЗик – это народный автомобиль. Думаю, что любую запчасть для него даже в хлебном магазине купить можно.Купили "Патриот", отдали его на техосмотр в автосервис. Там знакомые ребята – полностью перебрали, все сделали, чтобы парни тут не заморачивались, а просто использовали по назначению, не переживая, что что-то отлетит или сломается.А пока мы этим занимались, знакомые через других знакомых узнали, что ребятам из разведки не хватает транспорта, чтобы задачи выполнять. В общем, связались, договорились, что пригоним "УАЗик", выясним обстановку и будем от этого отталкиваться.Мы приехали, передали все, что привезли, и поняли, что теперь будем ездить постоянно. Потому, что все нами привезенное – хорошо, но ребятам не хватает техники: коптеров, планшетов, тепловизоров, прицелов и всего такого.На месте составили списочек, а на обратном пути уже стали заниматься этим вопросом. Приехали – снова начали собираться. То у кого-то знакомые воюют, у кого-то родственники. Люди присылают нам с другом информацию, а мы обрабатываем, собираем, компонуем и выезжаем туда, где требуется помощь.- То есть каких-то подшефных подразделений у вас нет?- Нет. Мы никогда не знаем, куда именно едем. Я больше скажу, даже вот этих ребят, которым сегодня помогали, не знаю. Да мне и не надо их знать. Мы общее дело делаем. Мы все братья. Для меня это именно так происходит.- Запросы изменились за время СВО? Поначалу ведь не хватало всего.- Должен отметить, что изменились и в лучшую сторону. Причем заметил я это нынешним летом. Был запрос от ребят на "УАЗик". Мы купили и уже собирались к ним выезжать, а ребята звонят и говорят: нам выделили машину, у нас все есть, все хорошо.Мы обзвонили всех – может еще кому-то надо. Просто отдать ее тому, кому нужно. Обзвонили всех, кого знали, но все говорят: нет, вроде нормально, стабилизировалось, транспорт не нужен.Тогда решили продать машину, а на вырученные деньги купить еще коптеры. Представляешь, приезжают ребята с Камчатки покупать "УАЗик". Я его продал за те же деньги, за какие купил. Тут не в наживе дело. Говорю: дайте мне 400 тысяч, не 450, я куплю два дрона и больше в этой жизни мне ничего не надо.Так представь! С Камчатки люди приехали, и в тот же день они вместе с нами… мы на одно направление поехали, а эти мужики – на другое. Мы же все сделали. Я сам готовил машину, и они ее сразу погнали. Мы им объяснили еще, где в Нижнем купить резину эту грязевую. И знаешь, как оно приятно было? Вот мы уже вернулись домой, а ребята звонят и говорят: "Саня, огромное спасибо! Ребята очень рады. "УАЗик" классный. Доехал без проблем". Это дорогого стоит.- Войну все воспринимают по-разному. Помните свои первые впечатления?- Знаешь… Я вот когда с большой земли сюда приезжаю, мне с ребятами здесь находиться приятнее. Здесь как-то открыто все, просто, прозрачно. Здесь есть "да" и "нет". Не то, что на большой земле, где и "может быть" и "когда-нибудь". Здесь есть черное, а есть белое. И мне лично эта позиция ближе. Я получаю настоящее удовольствие от общения с нашими парнями. Здесь я будто в своей стихии оказываюсь.- Коллеги, которые долго здесь работают, обычно с нетерпением ждут возможности вернуться. Здесь, мол, настоящая жизнь.- Ну вот что-то такое, да. Я даже не знаю, как это объяснить, но, когда в первый раз сюда приехал, меня было за уши не утащить. Просто знаю, что так надо делать, что так правильно и по-другому не будет. Многие там приятели говорят: "Зачем им чем-то там помогать? Они же деньги за это получают. По двести тысяч, как в рекламе говорится. О них Владимир Владимирович должен заботиться. Почему мы должны что-то делать?"Я таким обычно отвечаю, что и за двести тысяч в день не пошел бы сюда. Война – это не про деньги. Многие не понимают. Не могут понять. Когда только начал этим заниматься, список друзей, приятелей и знакомых в телефоне заметно поредел. Просто вычеркиваю людей из своей жизни. Потому, что война открыла глаза. Показала, кто есть кто в этой жизни.- Если уж заговорили об этом… Отсюда плохо видно, чем живут на большой земле. Кто-то говорит, что народ сплотился, кто-то – что игнорируют войну. А как по-вашему?- Россия живет своей жизнью: клубы, развлечения. Хожу по городу и кажется, что нет никакой войны. Все отдыхают, у всех движения какие-то, праздники, корпоративы. Не понимаю этого. Идет война! И я не понимаю людей, которые устраивают какие-то глобальные пиршества. Я на это смотрю и мысленно перевожу стоимость в то, что можно было купить для ребят. Сколько жизней можно было спасти.- Какие впечатления от текущей поездки?- Как и всегда, впечатления – супер. Все парни – настоящие русские мужики. Мы же как тут оказались в этот раз? "Кингис" написал, что ребятам нужна помощь. Он узнал, что мы этим занимаемся и прислал список необходимого. Мы все купили за вычетом ряда мелочей. В целом же удалось найти и купить все самое важное.Всех этих ребят сегодня видел впервые. Да и с "Кингисом" лично познакомился, когда вчера собирались в дорогу. До того общались только по телефону. То есть ему дали мой номер, он позвонил и с этого началась текущая поездка. Как-то так оно у нас и происходит обычно.- Верно ли я понимаю, что никаких сборов вы не проводите, а всю помощь закупаете с друзьями вскладчину?- Все так, да.- Но вот вы говорите, что люди не вовлекаются. При этом сборы не организовываете, журналистам о себе рассказывать не хотите и примером не выступаете. Может, людей просто некому вовлекать?- Может и так. Нас много приглашают. Давайте, мол, в нашу колонну. Из Нижнего ведь много кто ездит. Или в свой фонд зовут. Отвечаю: "Ребята, мне с вами не по пути. Мы это делаем от себя. От чистого сердца". А фонды эти… честно скажу, что не доверяю я им. Вот я дал человеку снаряжение и знаю, что боец им будет пользоваться. Предпочитаю адресно помогать – из рук в руки. Чтобы видеть, кому передаю и зачем. А не какой-то дядя решит, что это надо тому, а то – этому. Потому и ездим сами. Потому и нет у нас конкретных людей, которым помогаем.- Не могу на сто процентов согласиться с вами. С другой стороны, малые волонтерские группы эффективны за счет того, что глубже вникают в суть вопроса и возят именно то, что действительно нужно.- Именно поэтому мы работаем точно по списку, предоставленному ребятами. Ни больше, но и не меньше. Ну пряники какие-то – само собой. Но в целом концентрируемся на том, что нужно конкретному подразделению для выполнения боевых задач.- Есть мнение, что волонтеры – первые ростки подлинного гражданского общества, которые в будущем определят облик России. Что думаете по этому поводу?- Я думаю, что так оно и будет, но к нам это не относится. Понимаете, я работаю. У меня свой бизнес. После начала СВО жизнь разделилась: пять дней работаю, а выходные провожу здесь. Соответственно то, что зарабатываю, стараюсь максимально тратить на помощь. Потому, что на тот свет с собой ничего не заберешь.А общественное… я не любитель всего большого. Вот есть маленький да удаленький круг. Мы работаем, мы что-то делаем. И все. Просто есть ведь другие. Вот сосед мой по участку сбежал в Болгарию – побоялся мобилизации. Всю семью туда вывез. И таких примеров очень много. Многие именно так поступили. Мне же хватит того, что ребенку моему за отца стыдно не будет.

https://ukraina.ru/20231220/1052255315.html

https://ukraina.ru/20231124/1051313219.html

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https://ukraina.ru/20230702/1047747142.html

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2024

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, волонтеры, сво, фронт