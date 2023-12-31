https://ukraina.ru/20231231/1052518655.html

Конрад Рэнкас: Польское государство не работает, но цирк продолжается — будет еще страшнее и смешнее

Конрад Рэнкас: Польское государство не работает, но цирк продолжается — будет еще страшнее и смешнее - 31.12.2023 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Польское государство не работает, но цирк продолжается — будет еще страшнее и смешнее

Новое правительство в Варшаве с лихвой оплачивает похвалы из Вашингтона, стараясь превзойти унижение предыдущих польских властей. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский аналитик Конрад Рэнкас

2023-12-31T12:10

2023-12-31T12:10

2023-12-31T12:10

интервью

польша

россия

украина

сша

туск

качиньский

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– Конрад, какой, по-вашему, будет политика нового правительства Польши?– Смена правительства в Польше не означает кардинального изменения внешней или экономической политики. Нет ничего новаторского в возвращении к власти партий, которые уже участвовали во многих правительствах за последние 30 лет, и ни разу не отклонились от неолиберального курса, навязанного Польше западными державами.Сам Дональд Туск, как и лидер ПиС Ярослав Качиньский, политически активен с 1980-х годов. Стоит напомнить, что оба этих политика часто сотрудничали друг с другом, в 1990-е годы даже были в одной партии, а в начале XXI века создавали общую избирательную коалицию.Во многих отношениях новое правительство будет продолжать политику предшественников, особенно в международной сфере. Неслучайно смена власти совпала с давлением на польских дальнобойщиков, блокирующих границы с Украиной в знак протеста против недобросовестной конкуренции со стороны украинских перевозчиков.Политики «Гражданской коалиции» (ГК) явно хотят продемонстрировать, что они будут столь же решительны в своих прокиевских действиях, но гораздо более эффективны, чем «Право и Справедливость».Тот же тон мы услышали непосредственно в программном выступлении нового премьер-министра. Потому любые надежды России на то, что Дональд Туск вернется к политике «перезагрузки» 2009 года (тогда состоялась встреча Туска и Путина – прим.), совершенно необоснованны.Туск и его команда действуют только в пределах, установленных степенью зависимости Польши от США и ЕС. А поскольку Вашингтон и Брюссель не хотят перезагрузки и разрядки, Варшава тоже не решится на улучшение отношений с Москвой.Поэтому коррекция польской политики будет касаться только фразеологии и пропаганды. Хотя правительства ПиС были безоговорочно послушны Европейской комиссии, во внутриполитических целях они создавали впечатление, что выступают против неё.Туск же будет выполнять команды Брюсселя без лишних колебаний, в том числе когда речь пойдёт о политической централизации ЕС, дальнейшей трансформации энергетики и иммиграционной политике. Повторю: ПиС также выполняла все эти брюссельско-берлинские рекомендации, только делая вид, что она недовольна.Сейчас будет то же самое, только с большим энтузиазмом.Внутриполитические споры в Польше продолжатся в идеологической сфере, особенно в сфере образования, защиты нерождённых детей и пропаганды ЛГБТ*. Традиционно такие темы отвлекают поляков от экономических проблем страны и её слабой международной позиции, поэтому и новое правительство, и сторонники предыдущих властей будут рады использовать этот проверенный метод.Наконец, в экономической сфере правительство Туска, вероятно, избежит серьезного демонтажа системы перераспределения национального дохода, созданной ПиС (хоть и в очень ограниченной степени). С другой стороны, однако, оно будет испытывать давление со стороны собственных избирателей, которым обещано снижение налогового бремени.При этом положение государственных финансов Польши стабильно... плохое, а основными проблемами остаются инфляция и рост стоимости жизни. Однако преодоление этих проблем вне досягаемости любого правительства, которое не решит разорвать экономическую зависимость Польши от ЕС и Германии.Отсутствие государственной промышленной политики, игнорирование жилищного коллапса, отношение к эмиграции поляков как к методу статистического снижения безработицы и, прежде всего, участие в крайне невыгодной для поляков энергетической трансформации, – вот настоящие причины того, почему Польша застряла в «ловушке среднего роста», а наша экономика является периферийной по отношению к Западу.Это означает, что новое правительство, несмотря на кажущуюся стабильную поддержку в парламенте, пришло к власти в потенциально нестабильной социальной среде, без каких-либо решений реальных проблем, включая энергетический и иммиграционный кризисы, то есть фактическое превращение Польши в двунациональное государство, с сильным фактором новоприбывшего украинского меньшинства.Это реальные, очень серьезные угрозы, – как для Польши, так и для функционирования правительства Дональда Туска, а единственное умение премьер-министра – произвести хорошее впечатление.Однако на этот раз такого таланта может оказаться недостаточно, поэтому основные усилия участников новой коалиции будут сосредоточены на выживании от выборов к выборам и на присвоении как можно большего количества кусочков общественного богатства. То есть всё будет как обычно.– Правительство Дональда Туска, которое, по оценке политиков ПиС, осуществило «гибридный государственный переворот», захватив публичные медиа, столкнулось с противодействием Анджея Дуды, наложившего вето на бюджетный закон. Насколько жёстким будет противостояние премьера и президента Польши в 2024 году?– Напомню, что последний конституционный срок Анджея Дуды подходит к концу, так что терять ему нечего. Но ставки заключаются не столько в телевидении, которое ПиС не в состоянии удержать в противостоянии с правительством, спецслужбами, судами и западными союзниками.Президент Дуда ныне борется за будущее руководство ПиС, лидер которой Ярослав Качиньский не только не вечен, но и явно находится во всё худшей физической и психической форме.Так что это не бой «Дуда против Туска», а противостояние Анджея Дуды с экс-премьером Матеушем Моравецким, экс-министром обороны Мариушем Блащаком или Збигневом Зёбро (бывшим министром юстиции, лидером союзной ПиС партии «Суверенная Польша»).Однако сам спор по поводу телевидения имеет вполне реальные юридические и конституционные последствия. Действительно, из всех действий ПиС за последние восемь лет способ захвата контроля над общественными СМИ был одним из самых спорных с юридической точки зрения.Это может показаться удивительным в странах, где устоялся прямой государственный контроль над телевидением. Однако в Польше до 2015 года действовала сложная система балансирования влияния разных партий, которую ПиС очень быстро демонтировала после прихода к власти.В настоящее время «Гражданская коалиция», заявляющая о «восстановлении верховенства права» и абсолютном превосходстве писаного права над правовым волюнтаризмом, действует ещё более жёстко, чем ПиС, ещё более открыто попирая нормы, как установленные её предшественниками, так и более ранние.Это можно увидеть и на примере телевидения, и в истории экс-министра Мариуша Каминьского, о котором на данный момент неизвестно, является ли он депутатом Сейма или нет, и посадят ли его в тюрьму как осужденного – или он сможет плевать на приговоры после успешного помилования президентом.Обе стороны заявляют, что они не связаны законами или судебными решениями, «вынесенными другой стороной».У нас уже есть два президента государственного телевидения, у нас могут появиться две судебные системы, фактически два польских государства. Можно представить как дальнейшую эскалацию – незаконный роспуск Сейма Президентом и столь же незаконное отстранение Президента от должности большинством Сейма – так и внезапное успокоение настроений, и фокусировку общественного мнения на альтернативных темах, таких как легализация однополых браков.Польское государство не работает, но цирк продолжается. А в 2024 году будет еще страшнее и смешнее.– США хотели бы видеть Польшу лидером Евросоюза, заявил на днях замглавы Госдепа О’Брайен. Это лишь красивые слова – или Вашингтон действительно будет поддерживать Варшаву в противостоянии Берлину и Парижу в качестве компенсации за ущерб от антироссийских действий Польши?– Не США решают, кто является лидером Европы, а экономика.Конечно, американцы могут создать искусственную иерархию своих союзников, особенно в пропагандистских целях. Однако в конечном итоге они всегда выберут, во-первых, Израиль, а во-вторых, любого, кто обладает достаточно высоким экономическим и военным потенциалом, – естественно, под контролем США.Германия по-прежнему наиболее полно отвечает этим критериям в Европе, но было совершенно очевидно, что Вашингтон косвенно выразит недовольство дальнейшей централизацией Евросоюза. Поэтому восхваление Польши – это всего лишь элемент пиар-давления на Берлин и Брюссель, чтобы формирующееся европейское государство продолжало беспрекословно признавать американскую гегемонию.Конечно, слова Джима О’Брайена стоит рассматривать и в контексте разгрома Украины. Крах контрнаступления и всё более масштабная война в верхушке киевской власти также являются серьезным ударом по восточной политике демократов. Новое польское правительство вызывает у Вашингтона гораздо больше симпатий, чем предыдущее, прежде всего благодаря используемой фразеологии – столь же антироссийской, но более «прогрессивной».«Зеленский, возможно, и проигрывает, но у нас всё ещё есть Туск и Сикорский в рукаве!» – вот что на самом деле говорится в очень опасном для Польши послании англосаксов.Тем более, что это ещё и метод диверсификации затрат: если республиканцы откажутся переводить деньги американских налогоплательщиков в Киев – то пусть платят польские, румынские, литовские и европейские налогоплательщики. Ведь прямо платить украинцам за покупку оружия у американцев – не единственные затраты.Так, новые польские власти только что протолкнули эмбарго Евросоюза на российский автогаз, основным получателем которого в ЕС является... Польша. Разумеется, этот пробел на рынке заполняют американские поставщики и поставщики из контролируемых США стран Персидского залива.Новое правительство в Варшаве с лихвой оплачивает похвалы из Вашингтона, стараясь превзойти унижение предыдущих польских властей. Так что в этом отношении все основные политические партии Польши являются бесспорными чемпионами Европы и, возможно, даже мира.* Движение запрещено в РФ

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

интервью, польша, россия, украина, сша, туск, качиньский