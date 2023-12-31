Зеленский объявил о получении военного плана ВСУ на 2024 год - 31.12.2023 Украина.ру
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Зеленский объявил о получении военного плана ВСУ на 2024 год
Зеленский объявил о получении военного плана ВСУ на 2024 год - 31.12.2023 Украина.ру
Зеленский объявил о получении военного плана ВСУ на 2024 год
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные представили ему план боевых действий на наступающий год. Он назвал 2024-й – временем глобальных решений
2023-12-31T10:32
2023-12-31T10:32
новости
украина
владимир зеленский
всу
сво
спецоперация
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По его словам, план был представлен на заседании штаба ставки. Другие подробности не сообщаются. Зеленский полагает, что следующий год станет "временем многих решений – глобальных решений". Ранее, 29 ноября, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявлял, что командование ВСУ не имеет плана боевых действий на следующий год. Позднее о том, что главком ВСУ Валерий Залужный не представил "план замысла на 2024 год", сказала коллега Арахамии по фракции Марьяна Безуглая, она потребовала отправить Залужного в отставку. В начале декабря министр обороны Украины Рустем Умеров сказал в интервью Fox News, что план у Киева есть.
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новости, украина, владимир зеленский, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, Спецоперация

Зеленский объявил о получении военного плана ВСУ на 2024 год

10:32 31.12.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные представили ему план боевых действий на наступающий год. Он назвал 2024-й – временем глобальных решений
По его словам, план был представлен на заседании штаба ставки. Другие подробности не сообщаются.
Зеленский полагает, что следующий год станет "временем многих решений – глобальных решений".
"Украине нужно уметь повлиять на них", – заявил глава киевского режима.
Ранее, 29 ноября, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявлял, что командование ВСУ не имеет плана боевых действий на следующий год. Позднее о том, что главком ВСУ Валерий Залужный не представил "план замысла на 2024 год", сказала коллега Арахамии по фракции Марьяна Безуглая, она потребовала отправить Залужного в отставку. В начале декабря министр обороны Украины Рустем Умеров сказал в интервью Fox News, что план у Киева есть.
 
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