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ВСУ не имеют плана военных действий на 2024 год - Арахамия

ВСУ не имеют плана военных действий на 2024 год - Арахамия - 29.11.2023 Украина.ру

ВСУ не имеют плана военных действий на 2024 год - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что командование ВСУ не имеет плана боевых действий на следующий год. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-29T04:08

2023-11-29T04:08

2023-11-29T04:08

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Соратник Владимира Зеленского сказал, что в Раде ждут военные планы "уже много времени". Это признание Арахамия сделал в интервью журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".По словам парламентария, военные планы должны составлять "все военные начальники", включая Генеральный штаб ВСУ и главкома Валерия Залужного.Напомним, 26 ноября замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год.Нардеп из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявлял, что "без разрешения Офиса президента Безуглая даже муху не гоняет". До этого инсайдеры сообщали, что на Украине запустили информационную кампанию с целью устранения Залужного.

https://ukraina.ru/20231128/1051440242.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, давид арахамия, валерий залужный, владимир зеленский, всу, сво