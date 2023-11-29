ВСУ не имеют плана военных действий на 2024 год - Арахамия - 29.11.2023 Украина.ру
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ВСУ не имеют плана военных действий на 2024 год - Арахамия
ВСУ не имеют плана военных действий на 2024 год - Арахамия - 29.11.2023 Украина.ру
ВСУ не имеют плана военных действий на 2024 год - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что командование ВСУ не имеет плана боевых действий на следующий год. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-29T04:08
2023-11-29T04:08
новости
украина
давид арахамия
валерий залужный
владимир зеленский
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Соратник Владимира Зеленского сказал, что в Раде ждут военные планы "уже много времени". Это признание Арахамия сделал в интервью журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".По словам парламентария, военные планы должны составлять "все военные начальники", включая Генеральный штаб ВСУ и главкома Валерия Залужного.Напомним, 26 ноября замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год.Нардеп из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявлял, что "без разрешения Офиса президента Безуглая даже муху не гоняет". До этого инсайдеры сообщали, что на Украине запустили информационную кампанию с целью устранения Залужного.
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новости, украина, давид арахамия, валерий залужный, владимир зеленский, всу, сво
Новости, Украина, Давид Арахамия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО

ВСУ не имеют плана военных действий на 2024 год - Арахамия

04:08 29.11.2023
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала Наталія МосейчукДавид Арахамия
Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : скриншот видео YouTube-канала Наталія Мосейчук
Читать в
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что командование ВСУ не имеет плана боевых действий на следующий год. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости
Соратник Владимира Зеленского сказал, что в Раде ждут военные планы "уже много времени". Это признание Арахамия сделал в интервью журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".
По словам парламентария, военные планы должны составлять "все военные начальники", включая Генеральный штаб ВСУ и главкома Валерия Залужного.
"Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле", - подчеркнул Арахамия.
Напомним, 26 ноября замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год.
Нардеп из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявлял, что "без разрешения Офиса президента Безуглая даже муху не гоняет". До этого инсайдеры сообщали, что на Украине запустили информационную кампанию с целью устранения Залужного.
Зеленский
Вчера, 09:49
Маленькие и большие хитрости США. О чем говорят Арахамия и ОрбанНачалось это, конечно, тогда, когда года полтора-два назад фюрер украинского народа Владимир Зеленский еще помнил, что он еще и президент страны, ее, так сказать, лицо, и мог появиться на публике по протоколу — в костюме и галстуке
 
НовостиУкраинаДавид АрахамияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВСУСВО
 
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