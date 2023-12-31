"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ - 31.12.2023 Украина.ру
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"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ
"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ - 31.12.2023 Украина.ру
"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ
Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта. Если ВСУ нужно направить резервы под Авдеевку, они вынуждены брать их из-под Купянска, а не из центра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-12-31T05:00
2023-12-31T05:00
новости
вс рф
россия
украина
всу
потери всу
мобилизация
резервы
авдеевка
купянск
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Сейчас почти на всем протяжении фронта, кроме днепровского участка, инициатива перешла к армии РФ. Российские военные везде давят противника и продвигаются вперед, рассказал политолог.Украинское командование сейчас понимает, что на фронте наступил перелом. Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы, добавил эксперт.ВСУ толкнулись с ситуацией тришкиного кафтана: если им нужно направить резервы под Авдеевку, они вынуждены брать их из-под Купянска, а не из глубины. Они уже уполовинили одесский гарнизон и снимают бригады из Черниговской и Сумской области, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231229/1052478738.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, россия, украина, всу, потери всу, мобилизация, резервы, авдеевка, купянск, наступление
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, резервы, Авдеевка, Купянск, наступление

"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ

05:00 31.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта. Если ВСУ нужно направить резервы под Авдеевку, они вынуждены брать их из-под Купянска, а не из центра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Сейчас почти на всем протяжении фронта, кроме днепровского участка, инициатива перешла к армии РФ. Российские военные везде давят противника и продвигаются вперед, рассказал политолог.
"Если верить излишне болтливым депутатам Верховной Рады, которые говорят, что им нужно для восполнения боеготовности призвать в армию 20 тысяч человек в месяц, это значит, что столько же в месяц они и теряют", - добавил Казаков.
Украинское командование сейчас понимает, что на фронте наступил перелом. Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы, добавил эксперт.
ВСУ толкнулись с ситуацией тришкиного кафтана: если им нужно направить резервы под Авдеевку, они вынуждены брать их из-под Купянска, а не из глубины. Они уже уполовинили одесский гарнизон и снимают бригады из Черниговской и Сумской области, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пётр Скоробогатый интервью
29 декабря, 04:03
Петр Скоробогатый: Бои за Авдеевку не решат судьбу войны, договариваться нужно с новым президентом СШАЗадача армии в ближайшее время — не допустить усталости фронта, большой паузы, которая будет истрактована в политическом ключе как окончание возможностей для России, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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05:09"Вокруг Булгакова": Новый год
05:00"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ
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