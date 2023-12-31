https://ukraina.ru/20231231/1052505245.html

"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ

"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ - 31.12.2023 Украина.ру

"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ

Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта. Если ВСУ нужно направить резервы под Авдеевку, они вынуждены брать их из-под Купянска, а не из центра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-31T05:00

2023-12-31T05:00

2023-12-31T05:00

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купянск

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Сейчас почти на всем протяжении фронта, кроме днепровского участка, инициатива перешла к армии РФ. Российские военные везде давят противника и продвигаются вперед, рассказал политолог.Украинское командование сейчас понимает, что на фронте наступил перелом. Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы, добавил эксперт.ВСУ толкнулись с ситуацией тришкиного кафтана: если им нужно направить резервы под Авдеевку, они вынуждены брать их из-под Купянска, а не из глубины. Они уже уполовинили одесский гарнизон и снимают бригады из Черниговской и Сумской области, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231229/1052478738.html

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новости, вс рф, россия, украина, всу, потери всу, мобилизация, резервы, авдеевка, купянск, наступление