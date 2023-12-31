"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта. Если ВСУ нужно направить резервы под Авдеевку, они вынуждены брать их из-под Купянска, а не из центра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Сейчас почти на всем протяжении фронта, кроме днепровского участка, инициатива перешла к армии РФ. Российские военные везде давят противника и продвигаются вперед, рассказал политолог.
"Если верить излишне болтливым депутатам Верховной Рады, которые говорят, что им нужно для восполнения боеготовности призвать в армию 20 тысяч человек в месяц, это значит, что столько же в месяц они и теряют", - добавил Казаков.
Украинское командование сейчас понимает, что на фронте наступил перелом. Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы, добавил эксперт.
ВСУ толкнулись с ситуацией тришкиного кафтана: если им нужно направить резервы под Авдеевку, они вынуждены брать их из-под Купянска, а не из глубины. Они уже уполовинили одесский гарнизон и снимают бригады из Черниговской и Сумской области, заключил собеседник издания Украина.ру.
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