https://ukraina.ru/20231231/1052479329.html

Кирилл Копылов: Россия без "танков" и "пулеметов" погонит ВСУ во главе с "Машнейтнюком" до "Бельгии"

Кирилл Копылов: Россия без "танков" и "пулеметов" погонит ВСУ во главе с "Машнейтнюком" до "Бельгии" - 31.12.2023 Украина.ру

Кирилл Копылов: Россия без "танков" и "пулеметов" погонит ВСУ во главе с "Машнейтнюком" до "Бельгии"

Чтобы оценить последствия освобождения Марьинки, необходимо ответить лишь на два вопроса: сколько ВСУ потеряли, пытаясь ее удержать? Сколько потеряли мы, пытаясь ее взять?

2023-12-31T04:25

2023-12-31T04:25

2023-12-31T04:25

интервью

всу

россия

сво

первая мировая война

валерий залужный

артиллерия

пулемет

беспилотники

германия

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Если это соотношение потерь нас устраивает, то это хорошо. Если это соотношение потерь нас более чем устраивает, то это отлично, считает военный историк Кирилл Копылов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Кирилл, в одной из наших бесед вы сказали, что выход из позиционного тупика времен Первой мировой достигался за счет пяти основных компонентов: мобильность, артиллерия, связь, инициатива и большие батальоны. Применим ли этот подход в условиях "прозрачного фронта" СВО, когда видны не только передовые позиции, но и тылы противника?- Конечно.Дело в том, что на Западном фронте обе стороны за счет авиации и привязных аэростатов просматривали друг друга на расстоянии 30-40 километров от линии соприкосновения ничуть не хуже, чем в зоне СВО. Просто об этом сейчас забыли.На Восточном фронте ситуация была немножко другой, потому что он был в три раза длиннее. Тем не менее, в Русской армии существовали батальоны, которые специально занимались аэростатами еще до войны.Так что никакие технологии не мешают сегодня ВС РФ и ВСУ заниматься тем, чем занимались армии времен Первой мировой.Вообще, у нас часто любят рассказывать, что в СВО появились виды вооружений, которые "изменят все". Некоторые ретивые эксперты за эти два года насчитали уже "шестую технологическую революцию". Но я пока вообще не вижу, чтобы оборонное производство придумало нечто новое, что было придумано за последние 150 лет.Грубо говоря, мы пока только модернизируем старое. Никакой лазерной пушки, стреляющей со спутника, так и не изобрели. Мы пока топчемся на том же месте, где мы оказались в тот момент, когда изобрели двигатель внутреннего сгорания и магазинную винтовку. Все сегодняшнее оружие продолжает оставаться в рамках уже существующих парадигм.Принципиальная разница между СВО и Первой мировой состоит только в том, что сегодня сражаются меньшие по размеру армии, чем тогда. У ВС РФ и ВСУ примерно по 500 тысяч человек. В Первую мировую такие же группировки сосредотачивались на участке фронта в 250 километров (а в ходе СВО протяженность фронта составляет 2 000 километров).На Украине сейчас публикуются "замечательные" законопроекты, чтобы загнать в армию еще полмиллиона человек. Если бы об этом узнали генералы времен Первой мировой, они бы сказали: "Да вы что, издеваетесь? Нам этих сил хватит лишь на полгода войны". Потому что с 1916 по 1918 в год в армии призвали по 1,5 миллиона человек, и это было совершенно нормальная ситуация.- Еще разница между СВО и Первой мировой в том, что тогда не было дальнобойной артиллерии и высокоточных ракет.- Дело в том, что артиллерия вообще подошла к своему технологическому пределу. Да, ученые пытаются увеличить ее дальность стрельбы за счет снарядов с газогенераторными установками. Но сегодняшняя артиллерия бьет лишь на 50% дальше артиллерии времен Первой мировой. Потому что мы имеем дело с теми же физическими принципами. Мы никуда от них не можем убежать. Гравитация некуда не делась.Что вообще стало сюрпризом времен Первой мировой? До нее зона поражения между противниками (чтобы они могли физически уничтожать друг друга) составляла 5-6 километров. В Первую мировую эта дистанция увеличилась до несколько десятков километров. Сейчас она составляет 40-50 километров. Просто в Первую мировую на 40 километров стреляли совсем уж большие калибры от 8 дюймов (от 203 миллиметров).Более того, в то время армии обращали внимание не на дальность стрельбы, а на разрушительные действия снарядов. Огромные 305-мм гаубицы (один из любимейших калибров британской тяжелой артиллерии) били лишь на 10 километров, но их снаряд оставлял воронку глубиной в 12 метров. Потому что тогда надо было ломать укрепления противника в прифронтовой зоне. Да, эту гаубицу надо было подтащить поближе, но она сносила все при попадании.Принципиальная разница в артиллерии СВО и Первой мировой состоит лишь в ее мобильности. Сейчас батарея может выкатиться на позиции, отстрелять 10-12 снарядов и убежать (на все это требуется 15 минут). Тогда это была несбыточная мечта.Кстати, я бы хотел рассказать интересную историю о том, почему натовские снаряды подходят к отечественным гаубицам "Пион". Потому что все основные артиллерийские калибры родились в годы Первой мировой.При проектировании советских артиллерийских 8-дюймовых систем 1960-70-х годов к ним предъявлялось требование, чтобы они могли стрелять снарядами от Б-4 (203-мм гаубица образца 1931 года – ред.). А Б-4 делались на базе закупленных еще царским правительством гаубиц Виккерса. Одновременно с этим американцы при проектировании своих орудий тоже делали ставку на предыдущие поколения, которые тоже уходят в ту же гаубицу Виккерса.Именно поэтому советская 203-мм пушка спокойно "кушает" американский снаряд аналогичного калибра. Потому что у них один общий британский дедушка. И это касается многих орудий. Отечественных военных экспертов это очень удивляет. Но для меня это очевидно.- Почему сейчас стороны не используют крупнокалиберную артиллерию? Да, по скоплению личного состава ты не попадешь, потому что солдат рассредоточивают. Но чтобы разбить крупный опорный пункт это вполне подойдет.- Причина очень простая. Чем крупнее орудие, тем ниже его мобильность.Калибр в 203-мм – это максимальный калибр, чтобы артиллерия могла быстро выйти, отстреляться и уехать. Потому что в Первую мировую британские 305-мм гаубицы собиралась/разбиралась из четырех частей прямо на боевых позициях. На сборку/разборку и перемещение требовалось по пять-шесть часов. То же самое касалось тяжелых железнодорожных батарей.Да, сейчас у нас есть хорошие грузовики. Это время можно было бы сократить до трех часов.Тогда убегать быстро не надо было. Чтобы достать эту гаубицу, противнику надо было подогнать свое такое же орудие, часами собирать, а потом попытаться попасть. Такие орудия применялись только для стрельбы по укрепленным фортам и штабам в тылу.В ходе СВО шанс сохранить орудие напрямую зависит от его мобильности. Сейчас такая 305-мм железнодорожная батарея прожила бы максимум пару дней.- К слову о том, что в СВО никакой технологической революции вы не видите. Сейчас широко распространено мнение, что FPV-дроны стали тем же, чем в Первую мировую стали пулеметы и танки.- Я к FPV-дронам отношусь довольно спокойно. Мы об их эффективности знаем только по видео из интернета. Нам же показывают только удачные попадания. Сколько этих дронов заглушились или промазали, мы не знаем. Более того, даже если дрон куда-то влетел и что-то взорвалось, совершенно не означает, что цель уничтожена.Что касается пулеметов в Первую мировую, то на самом деле он так и не стал королем поля боя. Кроме того, он прошел собственную эволюцию.Когда мы говорим о пулемете времен Первой мировой, он у нас ассоциируется с "Максимом" на станке. Но в Первая мировая родила еще такой вид оружия, как ручной пулемет. Ручной пулемет к концу войны стал играть куда более важную роль, чем в ее начале играл станковый. "Льюисов" (с которым бегал товарищ Сухов из "Белого солнца пустыни") к концу войны в британском батальоне стало несколько десятков. А станковые пулеметы свели в отдельные пулеметные роты и батальоны, которые вывели на уровень подчинения и выше.А почему? Потому что при тогдашнем уровне развития тактики и взглядах на действия пехоты внезапно оказалось, что ручной пулемет можно нести с собой и потребляет он гораздо меньше патронов, чем станковый. Станковый пулемет здорово смотрится только тогда, когда он стоит вкопанный на позиции. Да, он мог выстреливать 20 тысяч патронов в час. Но эти патроны должен кто-то подтаскивать. И на него надо был лить воду, чтобы ствол не перегревался. Короче говоря, этот логистический хвост составлял 20 человек. В наступлении он не такой уж и выгодный.- Как раз я буквально сегодня наткнулся на фотографию, когда в зоне СВО на позиции стоит "Максим" и никто над этим не иронизирует.- Потому что он стреляет. Если он стоит на позиции, где его не надо перемещать, почему нет. Просто не надо придумывать для него задачи, для которых он не предназначен. И в 1914, и в 2024 году он эффективно решает эти задачи. Более того, и тогда, и сейчас снайперы применяют "трехлинейки" Мосина.Повторюсь, пулемет не сделал никакой революции в военном деле. Что касается FPV-дронов, я вообще не думаю, что они проживут еще сто лет. "Максим" пережил.- А танки что ждет?- Танки – это такая замечательная штука, которую хоронят с момента ее появления. Первый раз танк похоронили еще в начале 1920 годов, когда появилась первая вменяемая противотанковая артиллерия. И хоронят с появлением противотанковых ракет и вертолетов. Но танки еще нас всех переживут. Наверное, мы еще застанем времена, когда военные эксперты будут говорить, что появление мобильных плазменных орудий ну точно похоронит танки.Кстати, Украина посмеивалась, что русские в СВО используют "старые" Т-62М, а нас есть "вундерфавля" в виде "Леопард-А1", которая сейчас выйдет и всех убьет. Но если та же самая Украина до этого нам рассказывала, что у них есть "святая Джавелина", которая все танки сожжет, почему она так радовалась этим "Леопардам"?Вообще, многое из того, что так рекламировалось на Западе, на фронте так и не появилось. Мы так и не увидели "Абрамсов". Мы не очень увидели "Челленджеров-2". Я по этому поводу очень переживал, поскольку мои британские коллеги любили рассказывать, как эти 12 танков всех уничтожат. Две машины мы точно подбили, на этом все закончилось.Я еще внимательно следил за тем, уберет ли британское министерство обороны со своего сайта надпись, что ни один "Челленджер-2" не был уничтожен врагом. С задержкой, но убрали. Они теперь рассказывают, каким замечательным танком будет "Челленджер-3".- Как вы оцениваете освобождение Марьинки? Понятно, что в Первую мировую таких населенных пунктов было миллион. Но она дает нам выход если не на оперативный простор (о котором говорил президент), то на три тактических направления точно.- Чтобы оценить последствия освобождения Марьинки, необходимо ответить лишь на два вопроса: сколько ВСУ потеряли, пытаясь ее удержать? Сколько потеряли мы, пытаясь ее взять? Если это соотношение потерь нас устраивает, то это хорошо. Если это соотношение потерь нас более чем устраивает, то это отлично.Британские военные в Первую мировую говорили: "Нам совершенно все равно, где убивать немцев. Если мы в этой деревне нанесли немцам потери в соотношении 3:1, то это успех". Похоже, российское командование считает, что мы нанесли врагу достаточно потерь, чтобы считать овладение Марьинкой успехом.Вообще, судя по тому, как меняется линия фронта на протяжении последних нескольких месяцев, ВС РФ действуют исключительно по методу Первой мировой войны. Продвижение вообще неважно. Можно сколько угодно иронизировать по поводу долгого взятия Артемовска или Авдеевки. Но в Артемовске размен для противника получился явно неадекватным. В боях за город и несколько поселков вокруг него ВСУ потеряли пять-шесть бригад. Мы можем только поздравить киевский режим с таким "удачным" разменом.- Кстати, Залужный заявил, что Авдеевка может быть сдана через два-три месяца. Означает ли это, что ВСУ будут за нее цепляться до последнего? Или ему эти два-три месяца зачем-то понадобились?- У меня складывается впечатление, что из Залужного пытаются сделать "Манштейнюка". Я уже представляю, как он будет писать мемуары под названием "Утерянные победы". Мол, он всех побеждал-побеждал, но тупой Зеленский/Гитлер отдавал ему тупые приказы, которые он был вынужден выполнять, поэтому все эти победы были утеряны. Наверное, Залужный играет в свою собственную политическую игру, чтобы потом писать мемуары, которые потом будут издаваться большими тиражами. Это вполне реальный жизненный план.- Когда вам как историку Первой мировой будет понятно, что украинский фронт сыпется?- Я для себя это четко сформулировал еще год назад.В Первую мировую случился момент, которое Людендорф назвал "черным днем германской армии", когда 8 августа 1918 союзники начали наступление под Амьеном и за один день продвинулись на 8-12 километров на 30 километровом фронте, взяв в плен более 16 тысяч немцев. Но это еще не самое печальное. Самое печальное состояло в том, что немецкие дивизии, по которым пришелся первый мощный удар британо-французских сил, просто стали разбегаться.С того дня немецкая армия ни разу не владела инициативой. Она продолжала откатываться до позиций в Бельгии, где она встретила заключение перемирия.Надеюсь, мы в СВО тоже услышим, что на одном из направлений повторилась точно такая же ситуация, когда ВС РФ за один день резко продвинутся на значительное количество километров с большим количеством пленных и явным развалом украинской обороны.Я не знаю, когда это произойдет. Но 1 августа 1918 года британо-французское командование тоже не предполагало, что этот день настанет. Союзники планировали, что воевать придется еще в 1919 году. А немцы уже тогда понимали, что им конец.- Нужно ли нам для этого снова открывать условное Белорусское направление? Или мы можем добиться такого же успеха без расширения фронта на этих же позициях?- Если у нас найдется еще полмиллиона человек, то нужно.Планы ВС РФ на 2022 год были слишком амбициозны, учитывая численность тогдашней группировки. А любые планы надо соотносить с количеством ресурсов и людей. Не надо специально выдирать какие-то группировки, чтобы открывать новые направления.Кстати, мне очень забавно читать в западной прессе, которая пишет, что, наверное, Украине в ходе "контрнаступа" надо было концентрировать силы на одном направлении, а не на четырех. Ребята, вы уж определитесь. Вы же сами говорили, что Украине нужно наступать не только на трех направлениях на юге, но и под Бахмутом. Якобы у Киева - гигантский перевес в силах, а у российской армии одни трусы с "мосинками", которые вот-вот разбегутся.Я не хочу, чтобы мы тоже попали в эту ловушку. - Давайте закончим беседу тем, с чего мы ее начали. Означает ли это, что никакая прозрачность фронта не мешает нам накапливать силы и громить врага?- Нисколько.Да, сейчас уже нет ситуации времен Первой мировой войны, когда для создания артиллерийского кулака надо было поставить колесом к колесу 100 орудий на километр фронта и в прямом смысле слова запастись вагонами с миллионом снарядов. Сейчас столько не надо, потому что мобильность и логистика стали гораздо более простыми.Теперь по поводу разведки. Да, сейчас работают спутники и беспилотники. Но тогда полностью скрыть сосредоточение войск тоже было невозможно. Например, немецкое командование уже за три месяца знала, что союзники будут наступать на Сомме, потому что они стали ремонтировать дороги, размещать склады и строить дополнительные позиции артиллерии. Разведпризнаки подготовки наступления совершенно не поменялись.- Короче говоря, нам для победы в СВО надо проводить текущую работу на фронте, копить силы и запастись терпением?- Именно так.

https://ukraina.ru/20231103/1050727069.html

https://ukraina.ru/20231228/1052449486.html

https://ukraina.ru/20231227/1052409069.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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