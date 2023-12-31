Александр Хаминский: кто он - 31.12.2023 Украина.ру
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Александр Хаминский: кто он
Александр Хаминский: кто он - 31.12.2023 Украина.ру
Александр Хаминский: кто он
Председатель Московского общества психиатров, начальник Центра правопорядка в г. Москве и Московской области, инструктор по военно-психологической подготовке подразделений специального назначения Росгвардии и МВД России, автор методик формирования навыков саморегуляции психоэмоциональной сферы военнослужащих
2023-12-31T12:25
2023-12-31T12:25
новости
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Александр Михайлович Хаминский родился 30 июня 1966 года в городе Москве.В 1988 году окончил Механико-радиотехнологический факультет Московского технологического института Министерства бытового обслуживания населения Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (МТИ МБОН РСФСР), квалификация: инженер-механик. В 1994 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ им. М. В. Ломоносова) (дополнительное образование); квалификация: специалист по аудиту. В 1997 году закончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), специальность «юриспруденция». В 1988–1989 гг. — главный механик, Московский областной Дом моделей. В 1989–1990 гг. — инженер-механик, Совместное советско-швейцарское предприятие «Интерэкспрессия». В 1990–1992 гг. — генеральный директор, малое предприятие «Харс». В 1992–1995 гг. — финансовый директор, малое предприятие «Харс». В 1996–2002 гг. — финансовый директор, Общество с ограниченной ответственностью «Русский торговый дом». В 2002–2019 гг. председатель правления, некоммерческое партнёрство «Республиканское юридическое общество». С 2019 г. по настоящее время — руководитель Межрегиональной общественной организации «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области». С 2014 г. по настоящее время — генеральный директор акционерное общества «Научно-диагностический центр клинической психиатрии». Автор методик психологической подготовки личного состава антитеррористических подразделений силовых ведомств. Автор специального методического пособия «Правовые и психологические аспекты работы сотрудников правоохранительных и иных государственных органов на массовых мероприятиях». Автор специального методического пособия «Саморегуляция психоэмоционального состояния военнослужащих в условиях боевых действий».
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новости
Новости

Александр Хаминский: кто он

12:25 31.12.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / a_haminskyАлександр Хаминский
Александр Хаминский - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / a_haminsky
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Председатель Московского общества психиатров, начальник Центра правопорядка в г. Москве и Московской области, инструктор по военно-психологической подготовке подразделений специального назначения Росгвардии и МВД России, автор методик формирования навыков саморегуляции психоэмоциональной сферы военнослужащих
Александр Михайлович Хаминский родился 30 июня 1966 года в городе Москве.
В 1988 году окончил Механико-радиотехнологический факультет Московского технологического института Министерства бытового обслуживания населения Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (МТИ МБОН РСФСР), квалификация: инженер-механик.
В 1994 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ им. М. В. Ломоносова) (дополнительное образование); квалификация: специалист по аудиту.
В 1997 году закончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), специальность «юриспруденция».
В 1988–1989 гг. — главный механик, Московский областной Дом моделей.
В 1989–1990 гг. — инженер-механик, Совместное советско-швейцарское предприятие «Интерэкспрессия».
В 1990–1992 гг. — генеральный директор, малое предприятие «Харс».
В 1992–1995 гг. — финансовый директор, малое предприятие «Харс».
В 1996–2002 гг. — финансовый директор, Общество с ограниченной ответственностью «Русский торговый дом».
В 2002–2019 гг. председатель правления, некоммерческое партнёрство «Республиканское юридическое общество».
С 2019 г. по настоящее время — руководитель Межрегиональной общественной организации «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области».
С 2014 г. по настоящее время — генеральный директор акционерное общества «Научно-диагностический центр клинической психиатрии».
Автор методик психологической подготовки личного состава антитеррористических подразделений силовых ведомств. Автор специального методического пособия «Правовые и психологические аспекты работы сотрудников правоохранительных и иных государственных органов на массовых мероприятиях». Автор специального методического пособия «Саморегуляция психоэмоционального состояния военнослужащих в условиях боевых действий».
 
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