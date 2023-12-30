Отставить панику и "сказки Маршалла". Александр Хаминский о том, как выжить в тылу и бою в третью мировую - 30.12.2023 Украина.ру
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Отставить панику и "сказки Маршалла". Александр Хаминский о том, как выжить в тылу и бою в третью мировую
Отставить панику и "сказки Маршалла". Александр Хаминский о том, как выжить в тылу и бою в третью мировую - 30.12.2023 Украина.ру
Отставить панику и "сказки Маршалла". Александр Хаминский о том, как выжить в тылу и бою в третью мировую
Откуда в рядах ВСУ появляются послушные роботы для исполнения бесчеловечных приказов? Чем вызваны случаи издевательств украинских солдат над пленными русскими бойцами? Как фронт меняет людей, приехавших из мест лишения свободы?
2023-12-30T05:22
2023-12-30T05:22
интервью
украина
россия
фронт
заключенные
бойцы
всу
сво
реабилитация
великая отечественная война
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Специалист по военной психиатрии, инструктор по военно-психологической подготовке подразделений специального назначения Росгвардии и МВД России Александр Хаминский в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру ответил на эти и другие вопросы.— Александр Михайлович, американский генерал Маршалл организовал опрос ветеранов, воевавших в пехотных частях во время Второй мировой войны — с целью определить поведение военнослужащих в реальных боевых действиях. Согласно итогам его исследования, менее 25% солдат и офицеров боевых пехотных частей во время боя стреляли в сторону противника и только 2% сознательно целились во врага. Эти 2%, как говорит исследование, психопаты. Подтверждает ли современная наука такую статистику?— Так называемый опрос генерала Маршалла на самом деле является выдумкой или, в крайнем случае, беллетристическим опусом, но никак не объективным исследованием. Я читал его заключения как в русскоязычном варианте, так и в оригинале, делая перевод самостоятельно.Знаете, что удивляет в первую очередь? Полное отсутствие какой-либо научной базы. Конечно, генерал — не психолог и не социолог, но, если берешься проводить серьезную исследовательскую работу, будь любезен пригласить квалифицированных помощников.В любом случае, чтобы говорить о достоверности конечных результатов, серьезные ученые всегда сообщают о методах исследований и сбора материала. В случае с Маршаллом это отсутствует полностью.Если говорить о военной психологии как о прикладной науке, то за последние почти два года ее выводы почти полностью основываются на практическом опыте. Прошлой осень я проходил специальную подготовку на одной из военных баз на Северном Кавказе. Мне удалось провести несколько семинаров с обучающимися там добровольцами.По моим оценкам, порядка 80% из них обладали необходимой для военнослужащих психологической устойчивостью, оставшиеся 20% я бы назвал неопределившимися. Это отличный результат, принципиально отличающийся от "сказок Маршалла".— Что вы можете сказать о "синдроме Рэмбо" или, как его называют в России, "афганском синдроме"? Речь идет о трудностях адаптации к мирной жизни человека с боевым опытом. Как эта проблема решается с участниками спецоперации (СВО)?— Начнем с того, что стандартно для обычного человека нормальной считается мирная жизнь. Когда ему приходится пойти на военную стезю, для него меняется абсолютно все: непривычные бытовые условия, необходимость кардинального изменения физиологических привычек, совершенно иной социум и взаимоотношения с коллегами.Но главное — наличие психотравмирующих факторов. Ведь ему необходимо убивать противника, есть страх быть уничтоженным самому. То есть военнослужащий должен адаптироваться к совершенно новым для него условиям за чрезвычайно короткое время.Последующее участие в боевых действиях и даже временное нахождение в резерве вырабатывают стойкие привычки и могут полностью поменять психотип. Человек становится как бы другим. Поэтому после демобилизации или увольнения в запас ему зачастую бывает труднее вернуться к обычной жизни, чем он адаптировался к военной.Психологическое напряжение, тревога и страх выступали защитным механизмом и помогали сконцентрироваться. Но на гражданке тишина и покой могут сыграть злую шутку, когда психика будет продолжать отрабатывает опасную ситуацию, которой на самом деле нет.— И что с этим делать?— В науке подобные состояния называются постстрессовым травматическим синдромом. Чтобы избавиться от его негативных последствий, я вижу два пути: периодическое наблюдение психиатрами, психотерапевтами и психологами, а также социализация уволенных военнослужащих в гражданском сообществе.И для этого нужно уже сейчас вводить программы, стимулирующие работодателей принимать на работу граждан данной категории. Ведь не секрет, что во многих компаниях стараются не брать ветеранов, боясь, что они могут начать "качать права".— Нужен ли штатный психолог в боевом подразделении?— Формально в воинских частях и сейчас существуют психологические службы или, как минимум, есть психолог. Однако есть ли от этого какой-нибудь толк? Лично я сильно сомневаюсь.Обычно на эту службу приходят женщины, которые плохо приспособлены к нахождению на передовой. Да, они там и не находятся. Вот если бы эти должности заполнялись на контрактной основе, и такой военный психолог находился в подчинении замполита, ситуация оказалось бы другой.Психолог, понимающий солдата, несущий службу с ним плечом к плечу — совсем другое дело. У меня разработано и передано в войска специальное пособие по формированию навыков саморегуляции психоэмоциональной сферы военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Перед этим я провел интервьюирование бойцов, вернувшихся с поля боя. При этом намеренно не использовал специальную лексику, а исходил из того, что описанные приемы должны быть понятны рядовому солдату и без помощи психолога.— На Донбассе осуждают бойцов "Азова" [запрещенная в России организация] и других формирований, совершивших военные преступления. Это люди с отклонениями или их "вымуштровали" как послушных роботов для исполнения бесчеловечных приказов?— Есть честный бой, есть подлый бой. В данном случае я бы провел аналогию с событиями Великой Отечественной войны.С немецкой стороны против нас воевали солдаты, которые, повинуясь нацистской идеологии и приказам командиров, не раздумывая добивали наших раненных бойцов. Но за ними шли отряды СС, которые отличались нечеловеческой жестокостью. Возможно, кто-то из них страдал психическими расстройствами, но история об этом умалчивает.Речь здесь идет о культивировании садистских наклонностей на почве безнаказанности. Что, в целом, поощрялось командирами. По моему мнению, такие же обстоятельства имели место, когда бойцы "Азова"* и других подразделений совершали деяния, квалифицируемые как военные преступления.— Что движет командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдающими приказы на обстрел из РСЗО городов Донбасса?— Ответ на предыдущий вопрос в определенной мере применим и к данному вопросу. Но здесь есть и иные объяснения.Не секрет, что на Украине действуют Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО). По сути, они занимаются психологическими диверсиями. Так вот, специалисты ЦИПсО не только взращивают телефонных мошенников, но и разрабатывают сценарии дезориентации жителей наших городов.В результате происходят обстрелы жилых районов Донбасса и населенных пунктов Курской, Белгородской и Брянской областей. Так что, командирами ВСУ движут не их взгляды на тактику и стратегию боевых действий, а прямые указания военно-политического командования.— У солдат ВСУ, наоборот, падает боевой дух, как заявил на днях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Сколько времени требуется насильно мобилизованным украинцам, чтобы они смогли адаптироваться и начать воевать?— В любой армии это зависит от порядка подготовки бойцов к участию в боевых действиях.Как это происходит у нас? Все военнослужащие, прежде чем их направят на линию соприкосновения, проходят углубленную теоретическую и практическую подготовку. Затем из закрепляют за подразделениями, выведенными в тыл для отдыха и доформирования личного состава.В этот момент происходит важнейший этап подготовки — боевое слаживание. То есть, молодые бойцы отрабатывают связки с уже бывалыми. Пожалуй, главное в военном деле — иметь опытного командира и прошедших испытание огнем товарищей.— А что происходит в ВСУ?— Так называемое контрнаступление потребовало огромное число людских ресурсов. Времени на полноценную подготовку практически не было. Молодых людей насильно призывали и практически сразу отправляли в огневой котел. Какая в таких условиях может быть адаптация?Вооруженные силы России более полугода ведут, используют тактику активной обороны, что позволяет существенно минимизировать потери. В то время как ВСУ относится к своим солдатам как к "пушечному мясу". Чего стоят бессмысленные попытки форсирования Днепра?! Нет худшего демотиватора для солдата в окопе, чем смерть товарищей во имя невнятной цели.— Как оцениваете в целом ожесточение участников конфликта на Украине? Чем вызваны случаи издевательств солдат ВСУ над пленными русскими бойцами?— В военных конфликтах нет места доброте. Ожидать какого-то особенного отношения к пленным не приходится. Ни с одной, ни с другой стороны. И желание отомстить за погибших товарищей становится порой причиной внесудебных расправ. Но издевательство над пленными — это совсем другая история.Ни до начала спецоперации, ни сейчас в России нет негативного отношения к украинцам. Более того, средствам массовой информации запрещены любые высказывания, которые могли бы вызвать неприязнь как к народу Украины, так и к проживающим на нашей территории украинцам.Но в Киеве превалируют совсем другие подходы. Происходит дискриминация по языковому признаку, сносятся памятники, переписываются учебники истории. Героями становятся те, кто во времена Великой Отечественной войны обагрил свои руки кровью миллионов советских людей. Естественно, это влияет на моральный дух бойцов ВСУ и порождает такие мерзкие явления, как издевательства над пленными.— Как погода влияет на ход боевых действий? — Погода, как и любой внешний фактор, влияет и на тактику ведения боевых действий, и на состояние военнослужащих. Снег и слякоть затрудняют движение техники. Следовательно, активность огневых контактов падает. Плохая погода вызывает у солдат физиологический дискомфорт, становится причиной респираторных заболеваний.При нахождении под постоянным воздействием психотравмирующих факторов, безусловно, страдает психоэмоциональное состояние военнослужащих. Поэтому одной из первостепенных задач командиров является создание комфортных условий для своих подчиненных, чтобы уберечь их от дополнительных стрессов.— На СВО попадают люди из мест заключения со сложной судьбой и специфическими представлениями о жизни. Что ими движет? Какими они возвращаются с войны?— Заключенный заключенному рознь. У каждого своя судьба и своя история, которая привела его в колонию. Одни мечтают поскорее освободиться и начать новую жизнь. Другие также мечтают выйти, но отказываться от старых привычек не собираются.Объединяет таких людей только одно — они преступники, отбывающие наказание в исправительных учреждениях. Большинство таких добровольцев заключают контракт с Министерством обороны с единственной целью — честно отслужить положенный срок, заслужить помилование и выйти на свободу с чистой совестью. Из уголовной среды они попадают в боевое братство, в котором отвечают не столько за себя, сколько за друзей по оружию. И это приводит к исправлению быстрее и эффективнее, чем любая колония.А после демобилизации у них возникают те же самые проблемы, как у остальных ветеранов СВО. Общество, безусловно, должно им помочь в социальной адаптации.— Военный эксперт высказал мнение, что, помимо успехов на фронте, нужны комплексные операции по деморализации противника. Например, во время наступления завалить украинские позиции листовками, заглушить РЭБом связь, призывать по рации голосами командиров ВСУ сложить оружие. Или, например, при наступлении на Авдеевку, захватить населенный пункт в Сумской области и удерживали его на какое-то время — "показать Украине, что наши войска везде". Есть ли у России технические возможности проводить такие операции?— Прежде чем планировать мероприятия, связанные с психологическим воздействием, нужно оценить применимость и эффективность тех или иных методов. Во время Великой Отечественной войны листовки и звуковые объявления действительно имели определенное воздействие. Но вспомните, как тогда воевали? Дивизия на дивизию, армия на армию. То есть, имело место довольно плотное скопление живой силы.Сегодня основная тактическая единица — батальонная группа. Укрепрайон — по сути, дислокация одного взвода. При такой низкой плотности традиционные методы бесполезны.— А какие нетрадиционные инструменты психологического воздействия можно использовать в таком случае?— Имеет смысл обратить внимание на информационно-психологическую работу. К примеру, в прошлом году по ТВ часто показывали репортажи из госпиталей, в которых наши врачи лечили украинских пленных, реально доставая их с того света. В этом году врачи продолжают их лечить, но из сетки вещания такие сюжеты исчезли. А зря. Показывать солдатам противника, что плен — это жизнь, а не смерть, очень полезно с психологической точки зрения.Также нужно доносить информацию о преступлениях, совершаемых головорезами из загранотрядов в отношении своих же земляков. В общем, есть достаточно средств, чтобы отрезвить головы солдат ВСУ и заставить их думать в правильном русле.— В мире, по сути, происходит третья мировая война: идут военные действия в разных точках мира, на Россию нападают беспилотники противника... Три лайфхака от военного психолога, эксперта по психиатрии: как выжить в такой период и не сойти с ума?— Во-первых, нельзя допускать панических настроений. Нужно научиться критически смотреть на жизнь и трезво оценивать реальность. Нужно научиться управлять своими страхами и тревогами. Паникер на поле боя или в тысяче километрах от фронта — это пособник противнику и враг своим.Во-вторых, ни в коем случае нельзя уподобляться "диванным экспертам". Не будучи специалистами, некоторые сограждане, услышав цепляющую новость, не просто передают ее дальше по этапу, но и сдабривают собственными, не имеющими отношения к действительности, домыслами. Таким образом мы сами становимся самостоятельным источником дезинформации.В-третьих, необходимо просто определиться, кто ты и с кем ты. Я не люблю высокопарных фраз, поэтому часто цитирую старинную поговорку: "Где родился, там и пригодился".Да, здоровую критику и плюрализм мнений никто не отменял, но каждый должен понимать, где проходит граница между свободой слова и предательством. И держаться подальше от этой черты.* Организация запрещена в РФ
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интервью, украина, россия, фронт, заключенные, бойцы, всу, сво, реабилитация, великая отечественная война, пленные, психология, паника
Интервью, Украина, Россия, фронт, заключенные, бойцы, ВСУ, СВО, реабилитация, Великая Отечественная война, Пленные, психология, паника

Отставить панику и "сказки Маршалла". Александр Хаминский о том, как выжить в тылу и бою в третью мировую

05:22 30.12.2023
 
© из личного архиваАлександр Хаминский интервью
Александр Хаминский интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Откуда в рядах ВСУ появляются послушные роботы для исполнения бесчеловечных приказов? Чем вызваны случаи издевательств украинских солдат над пленными русскими бойцами? Как фронт меняет людей, приехавших из мест лишения свободы?
Специалист по военной психиатрии, инструктор по военно-психологической подготовке подразделений специального назначения Росгвардии и МВД России Александр Хаминский в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру ответил на эти и другие вопросы.
— Александр Михайлович, американский генерал Маршалл организовал опрос ветеранов, воевавших в пехотных частях во время Второй мировой войны — с целью определить поведение военнослужащих в реальных боевых действиях. Согласно итогам его исследования, менее 25% солдат и офицеров боевых пехотных частей во время боя стреляли в сторону противника и только 2% сознательно целились во врага. Эти 2%, как говорит исследование, психопаты. Подтверждает ли современная наука такую статистику?
— Так называемый опрос генерала Маршалла на самом деле является выдумкой или, в крайнем случае, беллетристическим опусом, но никак не объективным исследованием. Я читал его заключения как в русскоязычном варианте, так и в оригинале, делая перевод самостоятельно.
Знаете, что удивляет в первую очередь? Полное отсутствие какой-либо научной базы. Конечно, генерал — не психолог и не социолог, но, если берешься проводить серьезную исследовательскую работу, будь любезен пригласить квалифицированных помощников.
В любом случае, чтобы говорить о достоверности конечных результатов, серьезные ученые всегда сообщают о методах исследований и сбора материала. В случае с Маршаллом это отсутствует полностью.
Если говорить о военной психологии как о прикладной науке, то за последние почти два года ее выводы почти полностью основываются на практическом опыте. Прошлой осень я проходил специальную подготовку на одной из военных баз на Северном Кавказе. Мне удалось провести несколько семинаров с обучающимися там добровольцами.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Вчера, 05:29
Алексей Фененко: Даже если Россия не проиграет "мир" ВСУ, это не спасет от "Тридцатилетней войны" с СШАЗа 8 лет Германия может воссоздать сильную армию, отказаться от пацифизма и напасть на Россию. А карта Европы, прежде всего Восточной, изменится еще раз
По моим оценкам, порядка 80% из них обладали необходимой для военнослужащих психологической устойчивостью, оставшиеся 20% я бы назвал неопределившимися. Это отличный результат, принципиально отличающийся от "сказок Маршалла".
— Что вы можете сказать о "синдроме Рэмбо" или, как его называют в России, "афганском синдроме"? Речь идет о трудностях адаптации к мирной жизни человека с боевым опытом. Как эта проблема решается с участниками спецоперации (СВО)?
— Начнем с того, что стандартно для обычного человека нормальной считается мирная жизнь. Когда ему приходится пойти на военную стезю, для него меняется абсолютно все: непривычные бытовые условия, необходимость кардинального изменения физиологических привычек, совершенно иной социум и взаимоотношения с коллегами.
Но главное — наличие психотравмирующих факторов. Ведь ему необходимо убивать противника, есть страх быть уничтоженным самому. То есть военнослужащий должен адаптироваться к совершенно новым для него условиям за чрезвычайно короткое время.
Последующее участие в боевых действиях и даже временное нахождение в резерве вырабатывают стойкие привычки и могут полностью поменять психотип. Человек становится как бы другим. Поэтому после демобилизации или увольнения в запас ему зачастую бывает труднее вернуться к обычной жизни, чем он адаптировался к военной.
Психологическое напряжение, тревога и страх выступали защитным механизмом и помогали сконцентрироваться. Но на гражданке тишина и покой могут сыграть злую шутку, когда психика будет продолжать отрабатывает опасную ситуацию, которой на самом деле нет.
— И что с этим делать?
— В науке подобные состояния называются постстрессовым травматическим синдромом. Чтобы избавиться от его негативных последствий, я вижу два пути: периодическое наблюдение психиатрами, психотерапевтами и психологами, а также социализация уволенных военнослужащих в гражданском сообществе.
И для этого нужно уже сейчас вводить программы, стимулирующие работодателей принимать на работу граждан данной категории. Ведь не секрет, что во многих компаниях стараются не брать ветеранов, боясь, что они могут начать "качать права".
Депутат Алексей Александрович Журавлев
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— Нужен ли штатный психолог в боевом подразделении?
— Формально в воинских частях и сейчас существуют психологические службы или, как минимум, есть психолог. Однако есть ли от этого какой-нибудь толк? Лично я сильно сомневаюсь.
Обычно на эту службу приходят женщины, которые плохо приспособлены к нахождению на передовой. Да, они там и не находятся. Вот если бы эти должности заполнялись на контрактной основе, и такой военный психолог находился в подчинении замполита, ситуация оказалось бы другой.
Психолог, понимающий солдата, несущий службу с ним плечом к плечу — совсем другое дело. У меня разработано и передано в войска специальное пособие по формированию навыков саморегуляции психоэмоциональной сферы военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.
Перед этим я провел интервьюирование бойцов, вернувшихся с поля боя. При этом намеренно не использовал специальную лексику, а исходил из того, что описанные приемы должны быть понятны рядовому солдату и без помощи психолога.
— На Донбассе осуждают бойцов "Азова" [запрещенная в России организация] и других формирований, совершивших военные преступления. Это люди с отклонениями или их "вымуштровали" как послушных роботов для исполнения бесчеловечных приказов?
— Есть честный бой, есть подлый бой. В данном случае я бы провел аналогию с событиями Великой Отечественной войны.
С немецкой стороны против нас воевали солдаты, которые, повинуясь нацистской идеологии и приказам командиров, не раздумывая добивали наших раненных бойцов. Но за ними шли отряды СС, которые отличались нечеловеческой жестокостью. Возможно, кто-то из них страдал психическими расстройствами, но история об этом умалчивает.
Речь здесь идет о культивировании садистских наклонностей на почве безнаказанности. Что, в целом, поощрялось командирами. По моему мнению, такие же обстоятельства имели место, когда бойцы "Азова"* и других подразделений совершали деяния, квалифицируемые как военные преступления.
Олег Панчурин интервью
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Гвардии майор Олег Панчурин о заявлении Путина про Одессу, важности Марьинки и мужском романтизме "Сбербанка в Марьинке пока не будет, но мы ее взяли", — президент Всероссийского Союза ветеранов специальной военной операции, гвардии майор Олег Панчурин рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру о ситуации в Марьинке и Крынках и о том, от чьих рук падет Одесса
— Что движет командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдающими приказы на обстрел из РСЗО городов Донбасса?
— Ответ на предыдущий вопрос в определенной мере применим и к данному вопросу. Но здесь есть и иные объяснения.
Не секрет, что на Украине действуют Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО). По сути, они занимаются психологическими диверсиями. Так вот, специалисты ЦИПсО не только взращивают телефонных мошенников, но и разрабатывают сценарии дезориентации жителей наших городов.
В результате происходят обстрелы жилых районов Донбасса и населенных пунктов Курской, Белгородской и Брянской областей. Так что, командирами ВСУ движут не их взгляды на тактику и стратегию боевых действий, а прямые указания военно-политического командования.
— У солдат ВСУ, наоборот, падает боевой дух, как заявил на днях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Сколько времени требуется насильно мобилизованным украинцам, чтобы они смогли адаптироваться и начать воевать?
— В любой армии это зависит от порядка подготовки бойцов к участию в боевых действиях.
Как это происходит у нас? Все военнослужащие, прежде чем их направят на линию соприкосновения, проходят углубленную теоретическую и практическую подготовку. Затем из закрепляют за подразделениями, выведенными в тыл для отдыха и доформирования личного состава.
В этот момент происходит важнейший этап подготовки — боевое слаживание. То есть, молодые бойцы отрабатывают связки с уже бывалыми. Пожалуй, главное в военном деле — иметь опытного командира и прошедших испытание огнем товарищей.
— А что происходит в ВСУ?
— Так называемое контрнаступление потребовало огромное число людских ресурсов. Времени на полноценную подготовку практически не было. Молодых людей насильно призывали и практически сразу отправляли в огневой котел. Какая в таких условиях может быть адаптация?
Вооруженные силы России более полугода ведут, используют тактику активной обороны, что позволяет существенно минимизировать потери. В то время как ВСУ относится к своим солдатам как к "пушечному мясу". Чего стоят бессмысленные попытки форсирования Днепра?! Нет худшего демотиватора для солдата в окопе, чем смерть товарищей во имя невнятной цели.
Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео
17 июля, 11:26
Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео
— Как оцениваете в целом ожесточение участников конфликта на Украине? Чем вызваны случаи издевательств солдат ВСУ над пленными русскими бойцами?
— В военных конфликтах нет места доброте. Ожидать какого-то особенного отношения к пленным не приходится. Ни с одной, ни с другой стороны. И желание отомстить за погибших товарищей становится порой причиной внесудебных расправ. Но издевательство над пленными — это совсем другая история.
Ни до начала спецоперации, ни сейчас в России нет негативного отношения к украинцам. Более того, средствам массовой информации запрещены любые высказывания, которые могли бы вызвать неприязнь как к народу Украины, так и к проживающим на нашей территории украинцам.
Но в Киеве превалируют совсем другие подходы. Происходит дискриминация по языковому признаку, сносятся памятники, переписываются учебники истории. Героями становятся те, кто во времена Великой Отечественной войны обагрил свои руки кровью миллионов советских людей.
Естественно, это влияет на моральный дух бойцов ВСУ и порождает такие мерзкие явления, как издевательства над пленными.
— Как погода влияет на ход боевых действий?
— Погода, как и любой внешний фактор, влияет и на тактику ведения боевых действий, и на состояние военнослужащих. Снег и слякоть затрудняют движение техники. Следовательно, активность огневых контактов падает. Плохая погода вызывает у солдат физиологический дискомфорт, становится причиной респираторных заболеваний.
При нахождении под постоянным воздействием психотравмирующих факторов, безусловно, страдает психоэмоциональное состояние военнослужащих. Поэтому одной из первостепенных задач командиров является создание комфортных условий для своих подчиненных, чтобы уберечь их от дополнительных стрессов.
— На СВО попадают люди из мест заключения со сложной судьбой и специфическими представлениями о жизни. Что ими движет? Какими они возвращаются с войны?
— Заключенный заключенному рознь. У каждого своя судьба и своя история, которая привела его в колонию. Одни мечтают поскорее освободиться и начать новую жизнь. Другие также мечтают выйти, но отказываться от старых привычек не собираются.
Объединяет таких людей только одно — они преступники, отбывающие наказание в исправительных учреждениях. Большинство таких добровольцев заключают контракт с Министерством обороны с единственной целью — честно отслужить положенный срок, заслужить помилование и выйти на свободу с чистой совестью.
Из уголовной среды они попадают в боевое братство, в котором отвечают не столько за себя, сколько за друзей по оружию. И это приводит к исправлению быстрее и эффективнее, чем любая колония.
А после демобилизации у них возникают те же самые проблемы, как у остальных ветеранов СВО. Общество, безусловно, должно им помочь в социальной адаптации.
Какие части Украины России точно не нужны и когда будет военный поход на Одессу - Алёхин
19 декабря, 22:57
Какие части Украины России точно не нужны и когда будет военный поход на Одессу - Алёхин
— Военный эксперт высказал мнение, что, помимо успехов на фронте, нужны комплексные операции по деморализации противника. Например, во время наступления завалить украинские позиции листовками, заглушить РЭБом связь, призывать по рации голосами командиров ВСУ сложить оружие. Или, например, при наступлении на Авдеевку, захватить населенный пункт в Сумской области и удерживали его на какое-то время — "показать Украине, что наши войска везде". Есть ли у России технические возможности проводить такие операции?
— Прежде чем планировать мероприятия, связанные с психологическим воздействием, нужно оценить применимость и эффективность тех или иных методов.
Во время Великой Отечественной войны листовки и звуковые объявления действительно имели определенное воздействие. Но вспомните, как тогда воевали? Дивизия на дивизию, армия на армию. То есть, имело место довольно плотное скопление живой силы.
Сегодня основная тактическая единица — батальонная группа. Укрепрайон — по сути, дислокация одного взвода. При такой низкой плотности традиционные методы бесполезны.
— А какие нетрадиционные инструменты психологического воздействия можно использовать в таком случае?
— Имеет смысл обратить внимание на информационно-психологическую работу. К примеру, в прошлом году по ТВ часто показывали репортажи из госпиталей, в которых наши врачи лечили украинских пленных, реально доставая их с того света. В этом году врачи продолжают их лечить, но из сетки вещания такие сюжеты исчезли. А зря.
Показывать солдатам противника, что плен — это жизнь, а не смерть, очень полезно с психологической точки зрения.
Также нужно доносить информацию о преступлениях, совершаемых головорезами из загранотрядов в отношении своих же земляков. В общем, есть достаточно средств, чтобы отрезвить головы солдат ВСУ и заставить их думать в правильном русле.
— В мире, по сути, происходит третья мировая война: идут военные действия в разных точках мира, на Россию нападают беспилотники противника... Три лайфхака от военного психолога, эксперта по психиатрии: как выжить в такой период и не сойти с ума?
— Во-первых, нельзя допускать панических настроений. Нужно научиться критически смотреть на жизнь и трезво оценивать реальность. Нужно научиться управлять своими страхами и тревогами. Паникер на поле боя или в тысяче километрах от фронта — это пособник противнику и враг своим.
Во-вторых, ни в коем случае нельзя уподобляться "диванным экспертам". Не будучи специалистами, некоторые сограждане, услышав цепляющую новость, не просто передают ее дальше по этапу, но и сдабривают собственными, не имеющими отношения к действительности, домыслами. Таким образом мы сами становимся самостоятельным источником дезинформации.
В-третьих, необходимо просто определиться, кто ты и с кем ты. Я не люблю высокопарных фраз, поэтому часто цитирую старинную поговорку: "Где родился, там и пригодился".
Владимир Мамонтов интервью
22 декабря, 06:31
Владимир Мамонтов: Путин, Лукашенко, Си и Эрдоган войдут в историю, если им удастся договоритьсяКто похитил Европу у меня, почему я больше не могу всплакнуть о битлах на Эбби-Роуд, — задается вопросом генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
Да, здоровую критику и плюрализм мнений никто не отменял, но каждый должен понимать, где проходит граница между свободой слова и предательством. И держаться подальше от этой черты.
* Организация запрещена в РФ
 
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