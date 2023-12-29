https://ukraina.ru/20231229/1052498863.html

Юрий Кнутов: Пока Зеленский грозил пилотам ВКС России, русские ракеты отомстили за Феодосию

Юрий Кнутов: Пока Зеленский грозил пилотам ВКС России, русские ракеты отомстили за Феодосию - 29.12.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: Пока Зеленский грозил пилотам ВКС России, русские ракеты отомстили за Феодосию

При ударе по БДК "Новочеркасск" был задействован самолет НАТО, который находился над Черным морем и выдавал целеуказания, которые позволяли крылатым ракетам обходить нашу ПВО, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-29T14:04

2023-12-29T14:04

2023-12-29T14:04

интервью

юрий кнутов

вкс

владимир зеленский

всу

феодосия

крым

су-34

су-35

ракеты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар крылатыми и баллистическими ракетами по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. Под удар попали цели в Киеве, Львове, Харькове, Запорожье, Днепропетровске и Одессе.- Юрий Альбертович, по имеющейся информации, массированный удар стал ответом на применение Киевом оригинальной версии Storm Shadow дальнобойность которой достигает 560 км, для атаки по порту Феодосии, в результате которой был поврежден БДК "Новочеркасск". Так ли это?- Западные источники утверждают, что на Украину не поставлялись оригинальные версии, а только экспортные, хотя им верить сложно. В результате сегодняшнего удара противник ощутил всю мощь наших ВКС. Это предупреждение Зеленскому в связи с его обращением к нашим летчикам о том, что у них будут проблемы, так как Украина усиливает ПВО и скоро появятся самолеты F-16. И сегодня был ответ наших воздушно-космических сил на его заявление.Также это в определённой степени месть за сбитый Су-34 под Херсоном, хотя была неподтвержденная Минобороны информация, что мы уничтожили поезд, перевозивший Patriot, который сбил наш самолет. Возможно, что это ответный ощутимый и болезненный ход и за удар по БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии.Зеленский, особенно после выступления нашего президента Владимира Путина, начал говорить о необходимости беречь украинских солдат под Крынками, Артемовском и под Авдеевкой. Но прошли сутки и в его словах снова прозвучали угрозы весеннего контрнаступа и осознания того, что Украина находится в тяжелом положении, у него не наступило. Сегодняшний удар – это подсказка Зеленскому, что ждет страну, если такие удары будут повторяться раз в неделю, что будет с экономикой и жителями.К сожалению, Зеленский человек – невоенный, поэтому многие вещи он воспринимает в извращенном виде. Решения, которые он выдает в СМИ, говорят о его глупости как военного человека, неспособного трезвого оценить ситуацию.- Как бы вы оценили эффективность самого удара и эффективность работы ПВО Украины, так как по заверениям украинской стороны большая часть из 110 ракет была сбита?- Обычно руководство Украины заявляет, что все ракеты были сбиты, руководители же на местах при этом рассказывают об уничтоженных объектах в своих городах. На Украине только два города прикрыты ПВО – это Киев и часть Одессы. В остальном противовоздушная оборона – дырявая.Мы наносим комбинированные удары, которые состоят из "Гераней" и списанных крылатых ракет. Это ловушки, на которые отвлекаются ПВО Украины, расходуя дорогостоящие ракеты, а мы таким образом утилизируем свои старые ракеты. А уже потом действуют боевые ракеты, которые выводят из строя цели, назначенные для поражения. Поэтому эффективность удара нужно оценивать не по тому, что сбито и в каком количестве, а что уничтожено на земле. А уничтожены все цели, которые были намечены. Это значит, что эффективность – очень высокая.- Есть предположение, что удар по БДК "Новочеркасск" был нанесен с F-16, которые уже тайно переброшены на Украину. Насколько эти истребители будут опасным противником, ведь они интегрированы в разведывательную систему НАТО?- Еще два месяца назад была информация, что пять самолетов привезли в разобранном виде. Но я не думаю, что эти самолеты уже действуют, потому что мы контролируем воздушное пространство над Украиной. Storm Shadow запускается с Су-24. Но проблема не в том, с какого носителя она запущена, а в работе системы GPS, в наведении этой ракеты, и в помехозащищенности от системы РЭБ.Возможно, это модернизированные ракеты, на которые РЭБ не действует так, как действовала на первые модели. И, по данным FlightRadar, натовские самолеты "Авакс", способные давать информацию для целенаведения ракет, постоянно дежурят в нейтральных водах Черного моря. Это Global Hawk или какие-то еще самолеты-разведчики. Полагаю, что был задействован самолет НАТО, который находился над Черным морем и выдавал целеуказания, которые позволяли крылатым ракетам обходить нашу ПВО.- Тогда эти самолеты-корректировщики становятся законной целью для наших пилотов.- Нет. Они находятся над нейтральными водами. Все, что мы можем сделать, это установить на наши самолеты специальную аппаратуру, которая будет создавать помехи и глушить их аппаратуру разведки и целеуказания. Это сложно, потому что нужно определить, на каких частотах она функционирует. Тогда Су-35 или Су-35 с подвешенным контейнером может находиться неподалеку от такого самолёта-корректировщика и препятствовать его деятельности. Над нейтральными водами сбивать такие самолеты мы не можем. Можем сбивать их, если только они нарушают воздушное пространство России, чего они не делают.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20231229/1052472672.html

https://ukraina.ru/20231229/1052497054.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, юрий кнутов, вкс, владимир зеленский, всу, феодосия, крым, су-34, су-35, ракеты, ракетный удар, пво