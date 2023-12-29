https://ukraina.ru/20231229/1052486595.html

Украинские телеграм-каналы сообщают о массовом взлёте стратегических бомбардировщиков Ту-95

Украинские телеграм-каналы сообщают о массовом взлёте стратегических бомбардировщиков Ту-95 - 29.12.2023 Украина.ру

Украинские телеграм-каналы сообщают о массовом взлёте стратегических бомбардировщиков Ту-95

По информации украинских телеграм-каналов, ВКС России подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95

2023-12-29T04:40

2023-12-29T04:40

2023-12-29T04:40

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"Мониторинговые паблики сообщают о взлёте восьми бортов стратегической авиации врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".В настоящее время продолжается массированный налёт российских БПЛА на западные регионы Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:35 мск 29 декабря, воздушная тревога объявлена в Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области и мощных взрывах в Одесской области.Воздушная тревога объявлялась также в Харьковской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231229/1052478738.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, воздушная тревога, россия, сво, вкс