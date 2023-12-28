https://ukraina.ru/20231228/1052463937.html
Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах
Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах - 28.12.2023 Украина.ру
Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах
Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает 28 декабря РИА Новости
2023-12-28T12:05
2023-12-28T12:05
2023-12-28T12:05
переговоры
россия
украина
дмитрий медведев
новости
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"Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины", - сказал Медведев.По его словам, подобные "переговоры" никак временем не ограничены.Накануне издание Politico со ссылкой на американских политиков и европейских дипломатов написало, что администрация президента США Джо Байдена и европейские чиновники начали "тихо" менять свою стратегию по Украине, смещая акценты с поддержки Украины до конца конфликта с Россией до улучшения позиций Киева на мирных переговорах, которые в итоге должны будут положить конец вооруженному противостоянию.
https://ukraina.ru/20231228/1052453999.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
переговоры, россия, украина, дмитрий медведев, новости
переговоры, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Новости
Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах
Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает 28 декабря РИА Новости