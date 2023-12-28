Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах - 28.12.2023 Украина.ру
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Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах
Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах - 28.12.2023 Украина.ру
Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах
Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает 28 декабря РИА Новости
2023-12-28T12:05
2023-12-28T12:05
переговоры
россия
украина
дмитрий медведев
новости
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"Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины", - сказал Медведев.По его словам, подобные "переговоры" никак временем не ограничены.Накануне издание Politico со ссылкой на американских политиков и европейских дипломатов написало, что администрация президента США Джо Байдена и европейские чиновники начали "тихо" менять свою стратегию по Украине, смещая акценты с поддержки Украины до конца конфликта с Россией до улучшения позиций Киева на мирных переговорах, которые в итоге должны будут положить конец вооруженному противостоянию.
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переговоры, россия, украина, дмитрий медведев, новости
переговоры, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Новости

Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах

12:05 28.12.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает 28 декабря РИА Новости
"Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины", - сказал Медведев.
По его словам, подобные "переговоры" никак временем не ограничены.
"Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса", - сказал Медведев.
Накануне издание Politico со ссылкой на американских политиков и европейских дипломатов написало, что администрация президента США Джо Байдена и европейские чиновники начали "тихо" менять свою стратегию по Украине, смещая акценты с поддержки Украины до конца конфликта с Россией до улучшения позиций Киева на мирных переговорах, которые в итоге должны будут положить конец вооруженному противостоянию.
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
01:12
Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYTКиев должен согласиться на переговоры с Москвой, оставив притязания на ранее занятые Россией территории. Об этом говорится в новой статье The New York Times
 
переговорыРоссияУкраинаДмитрий МедведевНовости
 
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