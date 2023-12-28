https://ukraina.ru/20231228/1052463081.html

Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой

Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой - 28.12.2023 Украина.ру

Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках акции "Елка желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой. Об этом 28 декабря сообщили в Минобороны России

2023-12-28T11:45

2023-12-28T11:45

2023-12-28T11:45

сергей шойгу

елка

акция

новости

новый год

россия

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Шойгу снял открытку девочки с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, и прочитал вслух:"Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. Хорошо, если она станет юнармейцем, то, конечно, мы посмотрим. Только это надо вместе с отрядом становиться. А что касается пилотажной группы – когда они будет здесь, будут летать, постараемся познакомить и показать", - сказал министр.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны в шестой раз. Она приурочена к новогодним праздникам и призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства.Как отметили в ведомстве, в ней также принимают участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления.

https://ukraina.ru/20231226/1052407418.html

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сергей шойгу, елка, акция, новости, новый год, россия