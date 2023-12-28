https://ukraina.ru/20231228/1052463081.html
Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой
Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой - 28.12.2023 Украина.ру
Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках акции "Елка желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой. Об этом 28 декабря сообщили в Минобороны России
2023-12-28T11:45
2023-12-28T11:45
2023-12-28T11:45
сергей шойгу
елка
акция
новости
новый год
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049553048_0:0:2594:1460_1920x0_80_0_0_cd0f78ec0480f234c4cfe343f3acd192.jpg
Шойгу снял открытку девочки с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, и прочитал вслух:"Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. Хорошо, если она станет юнармейцем, то, конечно, мы посмотрим. Только это надо вместе с отрядом становиться. А что касается пилотажной группы – когда они будет здесь, будут летать, постараемся познакомить и показать", - сказал министр.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны в шестой раз. Она приурочена к новогодним праздникам и призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства.Как отметили в ведомстве, в ней также принимают участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления.
https://ukraina.ru/20231226/1052407418.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049553048_0:0:2470:1852_1920x0_80_0_0_29a8650b272cca89f269124aee860078.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей шойгу, елка, акция, новости, новый год, россия
Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках акции "Елка желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой. Об этом 28 декабря сообщили в Минобороны России
Шойгу снял открытку девочки с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, и прочитал вслух:
"Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. Хорошо, если она станет юнармейцем, то, конечно, мы посмотрим. Только это надо вместе с отрядом становиться. А что касается пилотажной группы – когда они будет здесь, будут летать, постараемся познакомить и показать", - сказал министр.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны в шестой раз. Она приурочена к новогодним праздникам и призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства.
Как отметили в ведомстве, в ней также принимают участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления.