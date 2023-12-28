Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой - 28.12.2023 Украина.ру
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Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой
Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой - 28.12.2023 Украина.ру
Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках акции "Елка желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой. Об этом 28 декабря сообщили в Минобороны России
2023-12-28T11:45
2023-12-28T11:45
сергей шойгу
елка
акция
новости
новый год
россия
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Шойгу снял открытку девочки с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, и прочитал вслух:"Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. Хорошо, если она станет юнармейцем, то, конечно, мы посмотрим. Только это надо вместе с отрядом становиться. А что касается пилотажной группы – когда они будет здесь, будут летать, постараемся познакомить и показать", - сказал министр.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны в шестой раз. Она приурочена к новогодним праздникам и призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства.Как отметили в ведомстве, в ней также принимают участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления.
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сергей шойгу, елка, акция, новости, новый год, россия
Сергей Шойгу, елка, акция, Новости, Новый год, Россия

Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой

11:45 28.12.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВизит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
© Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках акции "Елка желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой. Об этом 28 декабря сообщили в Минобороны России
Шойгу снял открытку девочки с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, и прочитал вслух:
"Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. Хорошо, если она станет юнармейцем, то, конечно, мы посмотрим. Только это надо вместе с отрядом становиться. А что касается пилотажной группы – когда они будет здесь, будут летать, постараемся познакомить и показать", - сказал министр.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны в шестой раз. Она приурочена к новогодним праздникам и призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства.
Как отметили в ведомстве, в ней также принимают участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления.
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководителями Минобороны и ОПК - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
26 декабря, 13:53
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