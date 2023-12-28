Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину
10:35 28.12.2023 (обновлено: 10:36 28.12.2023)
© AP / Pavel Golovkin
© AP / Pavel Golovkin
Соответствующее обращение Яак Мадисон направил в посольство Украины, сообщает гостелерадиокомпания Эстонии ERR
Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон придумал, как помощь Украине решить проблему с мобилизацией.
"Украина столкнулась с серьезной проблемой — нехваткой мужчин, готовых сражаться в качестве "свежей крови". Одним из вариантов помощи как раз и могло стать официальное ходатайство Украины о высылке годных к военной службе мужчин из Эстонии домой", — заявил депутат.
Мадисон направил в посольство обращение с соответствующим предложением еще две недели назад. Но ему не отвечают.
"Неужели в посольстве нет ни одного секретаря, который удосужился бы ответить на письма? У посла есть другие дела, из-за которых помощь Украине не является приоритетной?" – возмутился евродепутат.