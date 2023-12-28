https://ukraina.ru/20231228/1052460053.html

Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину

Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину - 28.12.2023 Украина.ру

Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину

Соответствующее обращение Яак Мадисон направил в посольство Украины, сообщает гостелерадиокомпания Эстонии ERR

2023-12-28T10:35

2023-12-28T10:35

2023-12-28T10:36

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Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон придумал, как помощь Украине решить проблему с мобилизацией.Мадисон направил в посольство обращение с соответствующим предложением еще две недели назад. Но ему не отвечают. "Неужели в посольстве нет ни одного секретаря, который удосужился бы ответить на письма? У посла есть другие дела, из-за которых помощь Украине не является приоритетной?" – возмутился евродепутат.

https://ukraina.ru/20231228/1052458109.html

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