Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052460053.html
Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину
Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину - 28.12.2023 Украина.ру
Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину
Соответствующее обращение Яак Мадисон направил в посольство Украины, сообщает гостелерадиокомпания Эстонии ERR
2023-12-28T10:35
2023-12-28T10:36
новости
новости украины
эстония
мобилизация
всу
европарламент
посольство украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049849562_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_f4114883d588cd52132d50963eb96edf.jpg
Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон придумал, как помощь Украине решить проблему с мобилизацией.Мадисон направил в посольство обращение с соответствующим предложением еще две недели назад. Но ему не отвечают. "Неужели в посольстве нет ни одного секретаря, который удосужился бы ответить на письма? У посла есть другие дела, из-за которых помощь Украине не является приоритетной?" – возмутился евродепутат.
https://ukraina.ru/20231228/1052458109.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049849562_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_74fcb4f0d62ab9e25ed9acfd90269570.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, эстония, мобилизация, всу, европарламент, посольство украины
Новости, Новости Украины, Эстония, мобилизация, ВСУ, Европарламент, посольство Украины

Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину

10:35 28.12.2023 (обновлено: 10:36 28.12.2023)
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP / Pavel Golovkin
Читать в
Соответствующее обращение Яак Мадисон направил в посольство Украины, сообщает гостелерадиокомпания Эстонии ERR
Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон придумал, как помощь Украине решить проблему с мобилизацией.
"Украина столкнулась с серьезной проблемой — нехваткой мужчин, готовых сражаться в качестве "свежей крови". Одним из вариантов помощи как раз и могло стать официальное ходатайство Украины о высылке годных к военной службе мужчин из Эстонии домой", — заявил депутат.
Мадисон направил в посольство обращение с соответствующим предложением еще две недели назад. Но ему не отвечают.
"Неужели в посольстве нет ни одного секретаря, который удосужился бы ответить на письма? У посла есть другие дела, из-за которых помощь Украине не является приоритетной?" – возмутился евродепутат.
Осенний призыв в армию - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
09:00
Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронтГлава николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью проекту "Фабрика новостей" пригрозил отправлять на фронт бравших взятки врачей военно-врачебных комиссий (ВВК)
 
НовостиНовости УкраиныЭстониямобилизацияВСУЕвропарламентпосольство Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:38Вашингтон предложил G7 план по конфискации российских активов
10:35Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину
10:28Авиабаза НАТО в Румынии отправляет грузы для ВСУ гражданскими фурами – Марочко
10:02В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial Times
09:57Первый бой батальона Хмельницкого, Ким за, Тимошенко против. Главное на Украине на утро 28 декабря
09:30План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет
09:11"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ
09:00Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт
08:51Почти все расчёты между Россией и Китаем проводятся в нацвалюте – Чернышенко
08:46"Вопрос выживания": глава Николаевской области призвал отправить на фронт всех жителей Украины
08:30Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов
08:24Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
08:16Россияне подбили "Ланцетами" танк ВСУ на правом берегу Днепра
08:01Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта России и НАТО – Ульянов
07:57"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи Киеву
07:42ВС РФ отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении — Минобороны
07:40США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ
07:28Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп
07:14Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого
07:14"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине
Лента новостейМолния