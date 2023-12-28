https://ukraina.ru/20231228/1052456449.html

Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп

Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп - 28.12.2023 Украина.ру

Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Just The News заявил, что страны НАТО должны сравняться с Америкой по помощи Киеву

2023-12-28T07:28

2023-12-28T07:28

2023-12-28T07:37

дональд трамп

сша

зарубежье

украина

нато

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"Очень несправедливо. Я говорю, они должны сравняться (с США - ред.), и если они не сравняются, США не смогут продолжать это делать (помогать)", - сказал Трамп.Минувшим летом экс-президент США заявлял, что в случае победы на предстоящих выборах будет требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине. Тогда он отмечал, что Штаты потратили около 200 миллиардов на помощь Киеву, а Европа - лишь малую часть от этой суммы.

https://ukraina.ru/20231221/1052293544.html

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дональд трамп, сша, зарубежье, украина, нато