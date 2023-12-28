Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп
07:28 28.12.2023 (обновлено: 07:37 28.12.2023)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Just The News заявил, что страны НАТО должны сравняться с Америкой по помощи Киеву
"Очень несправедливо. Я говорю, они должны сравняться (с США - ред.), и если они не сравняются, США не смогут продолжать это делать (помогать)", - сказал Трамп.
Минувшим летом экс-президент США заявлял, что в случае победы на предстоящих выборах будет требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине.
Тогда он отмечал, что Штаты потратили около 200 миллиардов на помощь Киеву, а Европа - лишь малую часть от этой суммы.
21 декабря, 08:49Трамп способен заблокировать в Сенате помощь Украине – ШумерБывший президент США Дональд Трамп способен убедить колеблющихся республиканских конгрессменов заблокировать выделение новой американской помощи Украине, считает лидер демократов в Сенате страны Чак Шумер. Об этом 20 декабря он заявил в интервью газете Politico