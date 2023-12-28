Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп - 28.12.2023 Украина.ру
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Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп
Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп - 28.12.2023 Украина.ру
Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Just The News заявил, что страны НАТО должны сравняться с Америкой по помощи Киеву
2023-12-28T07:28
2023-12-28T07:37
дональд трамп
сша
зарубежье
украина
нато
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"Очень несправедливо. Я говорю, они должны сравняться (с США - ред.), и если они не сравняются, США не смогут продолжать это делать (помогать)", - сказал Трамп.Минувшим летом экс-президент США заявлял, что в случае победы на предстоящих выборах будет требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине. Тогда он отмечал, что Штаты потратили около 200 миллиардов на помощь Киеву, а Европа - лишь малую часть от этой суммы.
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дональд трамп, сша, зарубежье, украина, нато
Дональд Трамп, США, Зарубежье, Украина, НАТО

Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп

07:28 28.12.2023 (обновлено: 07:37 28.12.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Just The News заявил, что страны НАТО должны сравняться с Америкой по помощи Киеву
"Очень несправедливо. Я говорю, они должны сравняться (с США - ред.), и если они не сравняются, США не смогут продолжать это делать (помогать)", - сказал Трамп.
Минувшим летом экс-президент США заявлял, что в случае победы на предстоящих выборах будет требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине.
Тогда он отмечал, что Штаты потратили около 200 миллиардов на помощь Киеву, а Европа - лишь малую часть от этой суммы.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 08:49
Трамп способен заблокировать в Сенате помощь Украине – ШумерБывший президент США Дональд Трамп способен убедить колеблющихся республиканских конгрессменов заблокировать выделение новой американской помощи Украине, считает лидер демократов в Сенате страны Чак Шумер. Об этом 20 декабря он заявил в интервью газете Politico
 
Дональд ТрампСШАЗарубежьеУкраинаНАТО
 
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