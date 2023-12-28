Константин Кнырик объяснил, как США и Киев обманывают украинцев, пока Россия поднимает из руин Мариуполь - 28.12.2023 Украина.ру
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Константин Кнырик объяснил, как США и Киев обманывают украинцев, пока Россия поднимает из руин Мариуполь
Константин Кнырик объяснил, как США и Киев обманывают украинцев, пока Россия поднимает из руин Мариуполь - 28.12.2023 Украина.ру
Константин Кнырик объяснил, как США и Киев обманывают украинцев, пока Россия поднимает из руин Мариуполь
России нужно найти способ коммуникации с украинским народом, показывая им реальную картину происходящего. Украинцам предлагают альтернативу войны на примере развивающегося Мариуполя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
2023-12-28T04:10
2023-12-28T04:10
новости
украина
украинцы
россия
сша
запад
война
сво
спецоперация
жители
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Украинское общество сейчас вряд ли сможет в чем-то разобраться, у них просто нет необходимой информации. Жители Украины могут что-то почувствовать, только увидев разросшиеся военные кладбища, рассказал журналист.Для России неважно, каким образом США и Киев попытаются еще раз обмануть жителей Украины. Нам нужно найти способ коммуникации с украинским народом, показывая им реальную картину происходящего, добавил он.Тем не менее, отдельные способы коммуникации дают свои результаты. За последние три-четыре месяца украинские военнослужащие чаще стали сдаваться в плен, потому что не хотят умирать за интересы Запада, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052409069.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, украинцы, россия, сша, запад, война, сво, спецоперация, жители, плен, всу, мариуполь
Новости, Украина, украинцы, Россия, США, Запад, война, СВО, Спецоперация, жители, плен, ВСУ, Мариуполь

Константин Кнырик объяснил, как США и Киев обманывают украинцев, пока Россия поднимает из руин Мариуполь

04:10 28.12.2023
 
Мариуполь стройка
Мариуполь стройка
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России нужно найти способ коммуникации с украинским народом, показывая им реальную картину происходящего. Украинцам предлагают альтернативу войны на примере развивающегося Мариуполя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
Украинское общество сейчас вряд ли сможет в чем-то разобраться, у них просто нет необходимой информации. Жители Украины могут что-то почувствовать, только увидев разросшиеся военные кладбища, рассказал журналист.
Для России неважно, каким образом США и Киев попытаются еще раз обмануть жителей Украины. Нам нужно найти способ коммуникации с украинским народом, показывая им реальную картину происходящего, добавил он.

"Мы это делаем через призму того, что Россия предлагает украинцам вместо войны на примере того же восстанавливающегося и развивающегося Мариуполя", - отметил Кнырик.

Тем не менее, отдельные способы коммуникации дают свои результаты. За последние три-четыре месяца украинские военнослужащие чаще стали сдаваться в плен, потому что не хотят умирать за интересы Запада, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Полищук интервью
Вчера, 05:29
Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авраловДля меня итоги 2023 года — это не пройденные или отбитые квадратные километры, заборы, лесополосы и сараи, а нарастающее развитие и реформа ВС РФ. Ну и, конечно же, количество сожженной вражеской бронетехники и уничтоженной живой силы, говорит военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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