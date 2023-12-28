Константин Кнырик объяснил, как США и Киев обманывают украинцев, пока Россия поднимает из руин Мариуполь
Мариуполь стройка
России нужно найти способ коммуникации с украинским народом, показывая им реальную картину происходящего. Украинцам предлагают альтернативу войны на примере развивающегося Мариуполя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
Украинское общество сейчас вряд ли сможет в чем-то разобраться, у них просто нет необходимой информации. Жители Украины могут что-то почувствовать, только увидев разросшиеся военные кладбища, рассказал журналист.
Для России неважно, каким образом США и Киев попытаются еще раз обмануть жителей Украины. Нам нужно найти способ коммуникации с украинским народом, показывая им реальную картину происходящего, добавил он.
"Мы это делаем через призму того, что Россия предлагает украинцам вместо войны на примере того же восстанавливающегося и развивающегося Мариуполя", - отметил Кнырик.
Тем не менее, отдельные способы коммуникации дают свои результаты. За последние три-четыре месяца украинские военнослужащие чаще стали сдаваться в плен, потому что не хотят умирать за интересы Запада, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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