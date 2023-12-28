https://ukraina.ru/20231228/1052439636.html

Нужно стать невидимкой для государства. Украинские эксперты и политики о последствиях мобилизации

Нужно стать невидимкой для государства. Украинские эксперты и политики о последствиях мобилизации - 28.12.2023 Украина.ру

Нужно стать невидимкой для государства. Украинские эксперты и политики о последствиях мобилизации

В украинском экспертном сообществе и в СМИ обсуждают, какой эффект возымеют представленный Кабмином драконовский законопроект об усилении мобилизации и громкие заявления официальных лиц об ответственности для уклонистов и нарушителей как внутри страны, так и за границей

2023-12-28T04:21

2023-12-28T04:21

2023-12-28T04:21

эксклюзив

сво

украина

всу

владимир зеленский

мобилизация

политика

экономика

эксперты

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Офисные менеджеры страшно далеки не только от народа, но и вообще от реальности, считает экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. Он в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) назвал ситуацию крайне опасной и требующей от Украины адекватной реакции. По словам Ревы, опасность для Киева заключается в том, что Россия намерена достичь целей СВО, разворачивает собственное производство всего необходимого для войны, а ВС РФ получают ежемесячно примерно 30 тысяч новых контрактников.Украинские военные говорят, что ВСУ нужно 250-500 тысяч новобранцев, чтобы армия была в состоянии вести боевые действия в 2024 году. Обеспечивает ли власть решение этого вопроса? По мнению политика, не обеспечивает, поскольку не решается главный вопрос – возвращение уехавших из страны украинцев призывного возраста.Рева считает, что и внутри страны электронная повестка не будет работать – ведь многие не являются в военкомат и по повесткам бумажным. По его мнению, все объявленные властями меры – лишь "имитация бурной деятельности". А что делать? Радикально менять парадигму, заявил политик. Он пояснил: надо внедрить систему, в которой "нет конституционных прав без обязанностей".В частности, Рева предлагает обязать уехавших за границу в течение года вернуться и зарегистрироваться в ТЦК, в противном случае – отказ от украинского гражданства с конфискацией имущества. По мнению экс-министра, в таком случае "батальон Монако" вернется на Украину немедленно и в полном составе, "потому что имущества в Украине у них – в огромном количестве".Рева отметил, что в одной Германии из находящихся там украинцев призывного возраста можно сформировать 20 дивизий. И добавил: "надо честно с людьми говорить, ты не хочешь воевать – значит, ты отказываешься от гражданства".Отметим, ранее экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин посоветовал украинцам покидать страну даже ценой отказа от гражданства, так они хотя бы останутся живы. А отдавать жизнь в этой войне не за что и не за кого, считает эксперт.А вот Андрей Рева считает, что умирать украинцам есть, за кого. Он заявил, что не только уехавшим, но и гражданам внутри страны надо объявить о том, что в течение года им надо явиться в ТЦК и таким образом восстановить базу учета, чтобы понимать, какой есть "ресурс человеческий". А чтобы все явились, надо приравнять уклонение к государственной измене, заявил политик. Он подчеркнул, что пример должна показывать власть, депутатов – на фронт.В комментариях к видеозаписи интервью Реве посоветовали и самому немедленно отправиться на передовую, чтобы на деле подтвердить свой патриотизм.Но в том, что нардепы отправятся на фронт, подавая пример остальным, есть большие сомнения. Отправлять туда будут по-прежнему простых трудяг. В целом новые ограничительные меры приведут к тому, что для тех, кто не хочет служить, "главной схемой жизни станет минимизация любых контактов с госорганами и с банками", они постараются стать просто "невидимыми" для государства, отмечает украинское издание "Страна". То есть люди будут уходить с официальной работы, будут закрывать свои счета и т.д."Понятно, что последствия таких мер будут очень масштабными – удар по экономике из-за "выпадения" из активной жизни огромного количества мужчин. Взрывной рост коррупции. Колоссальное социальное напряжение и резкое падение доверия и лояльности ко всем государственным институтам. И далеко не факт, что при этом будет выполнена основная декларируемая задача законопроекта – увеличить набор в армию", – констатирует издание.Впрочем, высказываются предположения, что на самом деле разработчики законопроекта преследуют совсем другую цель. Так, телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП рассказал, что "настолько скандальный законопроект" разработан ОП и Кабмином специально для того чтобы общество взорвалось.По реакции граждан уже сейчас понятно, что нардепы, которые поддержат законопроект, "станут врагами для украинцев". Таким образом ОП "хочет объединить негатив от законопроекта с (главкомом ВСУ – Ред.) Залужным и депутатами, а потом Зеленский ветирует его и сможет отправить главкома в отставку", предполагают авторы канала.Об этом же говорит источник популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный". По его словам, "все, кто отдаст свой голос за новый законопроект о мобилизации, поставят на себе "черную метку" в обществе, выборы они проиграют". Более того, "через годы, все они могут быть притянуты к ответственности (шансы небольшие, но риск ответственности есть, как и за драконовские январские законы)"."При этом Зеленский себя от ответственности убрал, переложив, это на запрос военных и ответственность депутатов. Красиво сыграл (глава ОП – Ред.) Ермак. Хотя двигают это всё именно Ермак и Зеленский", – отмечает "Легитимный".Продолжают обсуждать и бегство в Европу ведущего единого телемарафона, точнее, возможное влияние этого поступка на украинское общество. Ранее тележурналист Алексей Печий не вернулся из командировки на саммит ЕС, пояснив, что он намерен продолжить борьбу за Украину в Европе.Директор Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии Максим Яковлев считает, что в обществе это может посеять панику."Если журналист выезжает на саммит ЕС и там остается, а потом, не вернувшись, через какое-то время поясняет или оправдывает свою позицию, все начинают тоже, согласитесь, напрягаться — а может, человек что-то знает, уехал, почему это происходит?" – сказал эксперт в эфире "Радио НВ".А украинский политолог Вадим Карасев напомнил о других уехавших из страны (их, по разным оценкам, от шести до десяти миллионов)."Какой смысл удерживать территории, если вы людей удержать не можете, и люди будут считать, что они этой стране ничего не должны, не хотят воевать и будут убегать где-то на Запад и прятаться там, либо просто начинать там новую жизнь", – сказал эксперт в эфире интернет-канала "Новини Live".Напомним, Зеленский на итоговой пресс-конференции 19 декабря сообщил, что военное руководство предлагает дополнительно мобилизовать 460-500 тысяч человек. При этом он сказал, что для мобилизации в таком объеме необходимо найти 500 млрд гривен (13,4 млрд долларов).Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в комментарии ютуб-каналу издания "Украинская правда" отметил, что президент, возможно, "немного ошибся" – на самом деле средств для мобилизации полумиллиона человек нужно больше. По мнению депутата, у Украины "таких денег нет".

https://ukraina.ru/20231227/1052408474.html

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https://ukraina.ru/20231227/1052430883.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, мобилизация, политика, экономика, эксперты