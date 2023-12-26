https://ukraina.ru/20231226/1052401326.html

Невозвращенцы – новый класс украинцев

Невозвращенцы – новый класс украинцев - 26.12.2023 Украина.ру

Невозвращенцы – новый класс украинцев

Не утихают страсти вокруг побега украинского журналиста в Евросоюз. Поехав на саммит в командировку, ведущий национального телемарафона Алексей Печий решил не возвращаться на Родину.

2023-12-26T10:22

2023-12-26T10:22

2023-12-26T10:22

эксклюзив

украина

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Он объяснил свое желание стремлением более эффективно служить своей Отчизне за ее пределами. Но украинские коллеги его не поняли и осудили. Почему? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Янина СоколовскаяЖурналист 24 канала (уже бывший, конечно) Алексей Печий не вернулся в Украину из командировки в Брюссель. Остался в ЕС. Сбежал. Стал невозвращенцем. Теперь канал упражняется в оправданиях в стиле "мы все не такие", а коллеги Алексея преуспевают в его бичевании. В это время офис запускает тезис, что нынешние беглецы - это подобие невозвращенцев-диссидентов советского периода. И это, конечно, по Фрейду.Потому что явление невозвращенцев - это реакция общества на ущемление прав и свобод. Одна из реакций. И она подтверждает, что решение не выпускать мужчин из страны; план не отпускать за границу мальчиков с 16 лет без приписного свидетельства; намерение не выпускать женщин-врачей; заявления о возможной мобилизации и невыпуске из страны женщин - это все ошибки. Украинское государство было построено не на принуждении, а на ‼️свободе воли. Это могут не знать те, кто пришел во власть из шоу-бизнеса и в революциях не участвовал, но мы-то помним.И масса людей сознательно и добровольно вернулась в Украину из-за всех границ- воевать за ее свободу. И если б границы для мужчин не закрыли, и если б мобилизация была понятной, если б она не стала коррупционной кормушкой - никаких невозвращенцев бы не было. И "плавцов" через реки юга и запада Украины тоже бы не было.И плательщиков мзды за право выезда бы не было.Был бы [был] диалог на равных - общества и власти, взаимодействие ради спасения страны.И она бы при этом не опустела. Собственно, в первые дни войны страна выстояла, потому что так решили ее граждане - без всяких указаний властей. Потому что в Украине живет не население, а граждане. Но власть решила с ними не разговаривать, а пойти прямолинейным путем - использовать право государства на насилие. Удивительно, что это сделали именно те, кто обещал избирателям все вопросы решать в сотрудничестве с ними, проводя опросы и референдумы. Очевидно, что закрыть людей в периметре границы проще (а иногда и финансово выгоднее), чем взаимодействовать с ними. И не проводить выборы гораздо легче, чем попытаться доказать свою легитимность. И запереть границу гораздо удобнее, чем довериться своим гражданам. Но при этом не стоит удивляться, что разные люди всяческими неправдами будут бежать из страны. Их, конечно, назовут предателями. Но что это изменит?Политолог Михаил ШнайдерЭто просто не укладывается у меня в Голове. Журналист и ведущий "24 Канала" Алексей Печий получил аккредитацию на саммит ЕС. Он туда поехал, но в Украину так и не вернулся. Банально – Убежал. Возможно убежал от повестки, может просто захотел жить в безопасности и Комфорте. В отличие от нас, в отличие от миллионов украинцев, которые остаются на своей родной Земле. Ну и как к этому относиться? Как?Политтехнолог Карл ВолохБеспринципные (трусы) в стране не редкость. Возмутил Печий не столько бегством, сколько пафосным и жалким лицемерием, с которым пытается это бегство оправдать. Я думаю, психиатрам будет полезно изучить феномен Марафона (и других сервильных проектов) с точки зрения того, как его участники со временем теряют всякую способность различать правду и ложь, а также оценивать правдоподобие своих выдумок.Украинская журналистка Лена БлизняковаБояться за свою жизнь – это нормально и не мне за это осуждать. я не военнообязанная, мне не принесут повестку. оставаться или уезжать из страны может быть только моим решением. но не нужно свой страх оправдывать чем-нибудь высоким. фронт у нас все еще один – на передовой. нет ни экономического, ни культурного, ни информационного. тем более, последнего нет где-нибудь в Бельгии. вопрос не в «медиакиллерстве», что бы себе не придумал этот Алексей Печий. я бы вообще, наверное, никак не реагировала на него, потому что глобально мне все равно на мужчин, выбирающих путь бегства. я все же верю, что карма рано или поздно по ним ударит. но мне не все равно низость, а весь этот поступок – это именно о низости. даже когда назовешь ее «построением горизонтальной коммуникации». испанский стыд.Украинский политик Дмитрий БыковМеня не шокирует уже давно, что такой журналист как Алексей Печий с 24 канала решил не возвращаться в Украину. По-видимому, ему не тяжело дался такой выбор, а его любовь к стране была бутафорной. Трудно не осуждать таких публичных людей в столь темное для страны время. За трусость, беспозвоночность и отсутствие понимания того, что ты должен быть здесь и сейчас. Это расшатывает общество, дает основания критикам утверждать, что не за что воевать. Такой пример вреден нации. Этот вредный пример могли бы перекрыть прецеденты, когда публичные люди, чиновники идут в армию, но этого не произойдет. Всё действительно упирается в закон о демобилизации, который парламентарии не спешат принимать, и люди не понимают, сколько им придется служить. Есть глубокие пробелы в законодательстве в сфере военного права, но власть желает их не замечать, а не то что решать. Это может быть еще одной точкой напряженности в украинском обществе, триггером для противостояния с властью. Неужели это непонятно на Банковой?Журналист Егор ЧечериндаОдин украинский телевизионный негодяй, использовав свое служебное положение, выехал в Европу на Саммит ЕС в командировку и решил не возвращаться в Украину. Потому что здесь у нас – война, мобилизация, ракеты, шахеды, смерть и страх. Уже из Европы подлец написал: "Несмотря на осуждение, давление и преследование я не буду прекращать делать то, что я умею… Я осознаю, что в ближайшие дни против меня начнется кампания так называемого медиакиллерства, целью которой будет уничтожение меня, как журналиста, при всей моей предыдущей работе. Впрочем, пока это возможно, я буду продолжать информационную борьбу"... Теперь я знаю, что такое "преследование" и "медиакиллерство", а что такое достойная "информационная борьба"... Очень надеюсь, что для подобных существ украинский законодатель введет реальное уголовное наказание по закону...Журналистка Ан ЖюлакВсе пишут о том, какой ведущий Печий г*нд*н, как некрасиво убежал и оправдывался. Бесспорно. Как человек, который некоторое время с ним работал в одном медиа, я скажу, что считаю, что он всегда был приспособленцем. Так что я не удивлена. Да, он подставил журналистов, которым нужны заграничные командировки. А своим "сложным решением" - оскорбил 70 наших погибших на войне коллег. Которые отдали жизнь, приняв действительно сложное решение – ехать на войну, а не подальше от нее. Но это все равно не самая большая проблема, к сожалению. Дело в том, что Алексей Печий – это лишь лакмусовая бумажка наглого и незаконного игнорирования частью граждан собственных обязанностей. Пограничники на днях заявили, что ежедневно из Украины, кроме дальнобойщиков (в основном вернувшихся), выезжает около 3000 призывников. Уезжают, пользуясь разными формальными справками. Поэтому рано Минобороны начали оправдываться за идею вернуть в Украину наших "ласточек", а в случае их невозвращения применять к ним все возможные штрафные санкции. У граждан есть права, но есть и обязанности. Граждане, пренебрегающие обязанностями, должны не иметь и прав. Ибо сейчас обязанность выполняют только те, у кого есть совесть. Так быть не должно. пс. Как всегда, считаю, что призывниками должны быть не только мужчины, а сейчас существует дискриминация. Это должно касаться минимум женщин без несовершеннолетних детей, как и мобилизация. Равные права – равные обязанности.

https://ukraina.ru/20230726/1048267886.html

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эксклюзив, украина