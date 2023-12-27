https://ukraina.ru/20231227/1052443474.html

Запрет нацистской идеологии должен стать частью переговоров с Украиной – Константинов

Запрет нацистской идеологии должен стать частью переговоров с Украиной – Константинов - 27.12.2023 Украина.ру

Запрет нацистской идеологии должен стать частью переговоров с Украиной – Константинов

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью "Крым 24" назвал один из пунктов переговоров с Киевом

2023-12-27T16:14

2023-12-27T16:14

2023-12-27T16:14

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Запрет нацисткой идеологии и привлечение к суду всех причастных – это один из пунктов переговоров с Украиной, заявил Владимир Константинов.Именно подавление нацистских настроений и является одной из целью СВО, и она будет достигнута, сказал Константинов.

https://ukraina.ru/20231224/1052365712.html

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новости, новости украины, новости россии, сво, нацизм, украинский неонацизм