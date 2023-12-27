Запрет нацистской идеологии должен стать частью переговоров с Украиной – Константинов
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью "Крым 24" назвал один из пунктов переговоров с Киевом
Запрет нацисткой идеологии и привлечение к суду всех причастных – это один из пунктов переговоров с Украиной, заявил Владимир Константинов.
"Им придется потом все осознать и признаться, что уничтожили Церковь. Вас Бог еще не покарал — все впереди. Будет денацификация, запрет нацистской идеологии должен стать частью будущих переговоров и будущей Украины", — сказал парламентарий.
Именно подавление нацистских настроений и является одной из целью СВО, и она будет достигнута, сказал Константинов.
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