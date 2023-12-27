Запрет нацистской идеологии должен стать частью переговоров с Украиной – Константинов - 27.12.2023 Украина.ру
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Запрет нацистской идеологии должен стать частью переговоров с Украиной – Константинов
Запрет нацистской идеологии должен стать частью переговоров с Украиной – Константинов - 27.12.2023 Украина.ру
Запрет нацистской идеологии должен стать частью переговоров с Украиной – Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью "Крым 24" назвал один из пунктов переговоров с Киевом
2023-12-27T16:14
2023-12-27T16:14
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Запрет нацисткой идеологии и привлечение к суду всех причастных – это один из пунктов переговоров с Украиной, заявил Владимир Константинов.Именно подавление нацистских настроений и является одной из целью СВО, и она будет достигнута, сказал Константинов.
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новости, новости украины, новости россии, сво, нацизм, украинский неонацизм
Новости, Новости Украины, новости России, СВО, нацизм, украинский неонацизм

Запрет нацистской идеологии должен стать частью переговоров с Украиной – Константинов

16:14 27.12.2023
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью "Крым 24" назвал один из пунктов переговоров с Киевом
Запрет нацисткой идеологии и привлечение к суду всех причастных – это один из пунктов переговоров с Украиной, заявил Владимир Константинов.
"Им придется потом все осознать и признаться, что уничтожили Церковь. Вас Бог еще не покарал — все впереди. Будет денацификация, запрет нацистской идеологии должен стать частью будущих переговоров и будущей Украины", — сказал парламентарий.
Именно подавление нацистских настроений и является одной из целью СВО, и она будет достигнута, сказал Константинов.
Экономический форум Россия – Африка. День второй - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
24 декабря, 13:14
Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАРНеобходимо противостоять возрождению нацизма, и поэтому Центральноафриканская Республика проголосовала за резолюцию в ООН по борьбе с героизацией нацизма, заявил министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости
 
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