https://ukraina.ru/20231227/1052437443.html
МИД РФ предупредил Японию о последствиях передачи США ракет для "Пэтриот"
МИД РФ предупредил Японию о последствиях передачи США ракет для "Пэтриот" - 27.12.2023 Украина.ру
МИД РФ предупредил Японию о последствиях передачи США ракет для "Пэтриот"
Если ВСУ получат японские боекомплекты для зенитного ракетного комплекса "Пэтриот", это повлечет серьезные последствия для двусторонних отношений между Москвой и Токио. Об этом 27 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-12-27T13:48
2023-12-27T13:48
2023-12-27T13:49
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
сша
япония
мид рф
мария захарова
зарубежье
ракеты
новости
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"Администрация Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности", - сказала Захарова.Она добавила, что решение о передачи ракет обслуживает, прежде всего, интересы американского союзника Токио.Захарова подчеркнула, что Москва не исключает, что боеприпасы в конечном итоге могут оказаться на Украине."В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей", - подчеркнула она.На днях Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот", заявив, что это якобы будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша, япония, мид рф, мария захарова, зарубежье, ракеты, новости
Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), США, Япония, МИД РФ, Мария Захарова, Зарубежье, ракеты, Новости
МИД РФ предупредил Японию о последствиях передачи США ракет для "Пэтриот"
13:48 27.12.2023 (обновлено: 13:49 27.12.2023)
Если ВСУ получат японские боекомплекты для зенитного ракетного комплекса "Пэтриот", это повлечет серьезные последствия для двусторонних отношений между Москвой и Токио. Об этом 27 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Администрация Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности", - сказала Захарова.
Она добавила, что решение о передачи ракет обслуживает, прежде всего, интересы американского союзника Токио.
"В данном случае японская сторона не только переступает через свои собственное принципы, но и по сути в значительной степени утрачивает контроль над вооружениями, которыми Вашингтон отныне сможет распоряжаться буквально как пожелает", - отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Москва не исключает, что боеприпасы в конечном итоге могут оказаться на Украине.
"В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей", - подчеркнула она.
На днях Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот", заявив, что это якобы будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.