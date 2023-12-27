https://ukraina.ru/20231227/1052437443.html

МИД РФ предупредил Японию о последствиях передачи США ракет для "Пэтриот"

МИД РФ предупредил Японию о последствиях передачи США ракет для "Пэтриот" - 27.12.2023 Украина.ру

МИД РФ предупредил Японию о последствиях передачи США ракет для "Пэтриот"

Если ВСУ получат японские боекомплекты для зенитного ракетного комплекса "Пэтриот", это повлечет серьезные последствия для двусторонних отношений между Москвой и Токио. Об этом 27 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-12-27T13:48

2023-12-27T13:48

2023-12-27T13:49

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

сша

япония

мид рф

мария захарова

зарубежье

ракеты

новости

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"Администрация Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности", - сказала Захарова.Она добавила, что решение о передачи ракет обслуживает, прежде всего, интересы американского союзника Токио.Захарова подчеркнула, что Москва не исключает, что боеприпасы в конечном итоге могут оказаться на Украине."В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей", - подчеркнула она.На днях Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот", заявив, что это якобы будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

https://ukraina.ru/20231220/1052245916.html

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пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша, япония, мид рф, мария захарова, зарубежье, ракеты, новости