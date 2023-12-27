https://ukraina.ru/20231227/1052430883.html

Мобилизацией по Залужному. Зачем в Раду внесли скандальный законопроект

Мобилизацией по Залужному. Зачем в Раду внесли скандальный законопроект - 27.12.2023 Украина.ру

Мобилизацией по Залужному. Зачем в Раду внесли скандальный законопроект

Внесение в Верховную Раду 26 декабря анонсированного ранее Марьяной Безуглой законопроекта о мобилизации вызвало шок в украинском обществе

2023-12-27T12:05

2023-12-27T12:05

2023-12-27T12:06

эксклюзив

украина

мобилизация

политика

переговоры

война

закон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049712201_0:74:510:361_1920x0_80_0_0_7b76d45430ba4d239bdeb0d6862efd24.jpg

Особенно силён он был, поскольку оказался подкреплён мобилизационными мероприятиями в регионах, которые ранее старались не трогать (столица и Западная Украина, являющиеся базой режима).Закон действительно производит впечатление своим тотальным замахом – мобилизации подлежит всё, что шевелится, включая хромых, слепых, одноруких, женщин, детей школьного возраста, собак, кошек, хомяков и аквариумных рыбок.Кстати, если вы полагаете, что мы шутим, то нет – всего лишь немного преувеличиваем.Несовершеннолетних детей используют при налётах на приграничные районы России (об этом говорят наши источники по обе стороны границы), да и в украинских СМИ уже появились некрологи на 17-летних "солдат" (формально они служат в тылу, но бывает всякое).В украинских же пабликах мы неоднократно видели объявления волонтёров, отлавливающих в городах кошек: на передовой – нашествие мышей.Но этого в законопроекте, разумеется, нет. Тем не менее, каждый украинец внезапно почувствовал, что в любой момент может быть мобилизован и отправиться удобрять чернозёмы Донбасса или Новороссии. Это наверняка нанесло ещё один удар по и так пошатнувшемуся авторитету власти.Что обращает на себя внимание в законопроекте?Прежде всего, его откровенная избыточность.Во-первых, подлежащих мобилизации мужчин на Украине вполне хватает. Даже при существенно снизившейся численности населения порядка двух миллионов пригодных к службе мужчин, не нарушающих предложенной президентом пропорции "один мобилизованный на шестерых работающих", найти ещё можно.Во-вторых, столько мобилизованных Украине не нужно. Не потому что не нужно вообще (как говорил Наполеон – бог на стороне больших батальонов), а потому что нет ресурса для превращения их в солдат – требуется ведь обмундирование, оружие, амуниция, питание, транспорт и, самое главное, офицеры и сержанты. С ними особенно сложно – командира взвода готовить нужно намного дольше, чем рядового стрелка или даже мехвода "Леопарда".Есть у нас подозрение, что изначально законопроект готовился для совершенно других целей. У украинской власти есть ведь концепция страны как нового Израиля: то ли военного лагеря в окружении врагов (например – Польши и Венгрии, ага), то ли всемирной ЧВК для решения вопросов в интересах глобального капитала (это, правда, скорее не Израиль, а Скандинавия IX-XI века). В этом контексте всеобщая военная подготовка была бы осмыслена, но законопроект подавался бы в мирное время, а потому такого резонанса не вызвал бы – всеобщая военная подготовка в мирное время (вспомним уроки НВП в советских школах) и всеобщая мобилизация в условиях войны всё же разные вещи.Но проект уже был готов, его дополнили в соответствии с остротой момента теми самыми избыточными нормами (вроде мобилизации инвалидов).Так зачем нужны эти избыточные нормы?Прежде всего, чтобы канализировать народное возмущение в сторону очень популярного, а потому – представляющего умозрительную угрозу для президента Зеленского главкома Залужного (угроза именно умозрительна – Залужный пока не демонстрировал намерений делать политическую карьеру, в этом направлении его как раз Офис президента подталкивает).Помним ведь, что началось всё с заявления президента на итоговой пресс-конференции, что военное командование затребовало у него порядка полумиллиона новобранцев? Ну вот… А для получения полумиллиона новобранцев нужен новый закон (не нужен, но как это проверить?)Тут надо иметь в виду, что сама по себе инфраструктура для мобилизации относится не к армии, а к гражданскому ведомству – министерству обороны. Не говоря уже о сфере законотворчества. Потому из каждого утюга доносится – Залужному нужно 450-500 тыс. солдат, потому нужен новый закон о мобилизации, по которому под мобилизацию, внезапно, попадают не полмиллиона, а намного больше. Разбираться, что по действующему закону мобилизации тоже подлежит намного больше людей, никто не будет. Пока, правда, пропаганда не действует, но всё дело в массовости.У Зеленского же есть возможность заявлять, что он защищает нацию от беспредела военного командования – ему нужно полмиллиона солдат (включая хомяков и аквариумных рыбок), но президент не подпишет закон о мобилизации женщин. Он не знал. Это не в аппарате СНБОУ проект готовили.Кстати, по поводу "не подпишет" – откровенно избыточные статьи вполне могли быть внесены с целями облегчения принятия закона. Братья Стругацкие называли это – "выпускаем белую собачку", а Леонид Гайдай предлагал худсовету в конце "Бриллиантовой руки" продемонстрировать взрыв ядерной бомбы – потому что сложная международная обстановка... Худсовет потребовал выбросить бомбу, не тронув другие идеологически сомнительные моменты комедии.Короче, наступить со всей дури на ногу, а потом ослабить давление (не убирая свою ногу). Общественность счастлива – закон принят, но женщин и инвалидов не тронули.Ну и, в конце концов, если у Зеленского действительно есть намерения вести переговоры с Россией, то закон о мобилизации может быть оправданием. Если поставить общество перед выбором между непопулярными переговорами, с почти гарантированным "временным" отказом от части территории страны, и ещё более непопулярной тотальной мобилизацией, то вменяемый человек выберет, конечно, переговоры – хомячков и рыбок жалко. Обратите внимание, что за переговоры выступают сейчас даже откровенно невменяемые персонажи, вроде нациста Мосийчука или "либерала" (на самом деле тоже нациста, только еврейского) Портникова.Так что украинцев всё равно собираются пустить под нож, даже несмотря на то, что законопроект в нынешнем виде совершенно точно принят не будет.

https://ukraina.ru/20231109/1050896176.html

https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html

https://ukraina.ru/20231227/1052429587.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, украина, мобилизация, политика, переговоры, война, закон